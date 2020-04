Endgame Gear XM1 RGB - ultralekka mysz w wersji z RGB LED

Mysz gamingowa Endgame Gear XM1 miała swój sklepowy debiut już pod koniec ubiegłego roku. Zdołaliśmy ją nawet przetestować, choć w recenzji wypadła niespecjalnie zachęcająco. Mimo dobrego (na papierze) czujnika Pixart PMW3389 o maksymalnym DPI na poziomie 16 tysięcy, gryzoń miał problemy z generowaniem jitteru, trudno było też z uzyskaniem powtarzających się wyników związanych z prędkością maksymalną. Ostatecznie wiele wad wskazywało na niedopracowane oprogramowanie układowe, choć niestety nie wiem, czy ostatecznie owe bolączki dało się wyplenić przy pomocy stosownych aktualizacji. Wiem jednak, że zanosi się na nową odsłonę gryzonia, z elementami, bez których dotąd był nieco nudnawy.

W serwisie Reddit pojawił się wpis ze zdjęciami białej wersji myszy Endgame Gear XM1. Biel to jednak nie wszystko, bo okazuje się, że nowe urządzenie pracuje także w oparciu o podświetlenie RGB LED.

W serwisie Reddit pojawił się wpis ze zdjęciami białej wersji myszy Endgame Gear XM1. Biel to jednak nie wszystko, bo okazuje się, że urządzenie pracuje także w oparciu o podświetlenie. Wersja RGB nie została jeszcze oficjalnie zapowiedziana, zaś z postu wynika, że osoba zamawiająca klasyczną wersję poprzez sklep Caseking, przypadkowo otrzymała właśnie taki model. Ze zdjęć i opisu wynika, że wciąż będziemy mieli do czynienia z czujnikiem Pixart PMW3389 przy zwiększeniu łącznej masy konstrukcji. Wzrośnie ona mianowicie z 70 do 82 g. W dniu naszych testów Endgame Gear XM1 (Test myszy Endgame Gear XM1 - Gaming na poważnie czy nie?) urządzenie kosztowało 259 zł, co w artykule uznano za cenę niewspółmierną do jakości.

Specyfikacja myszy Endgame Gear XM1:

Sensor - Pixart PMW3389

Przełączniki - Omron

Procesor - ARM STM32

Łączność - Przewodowa

Przyciski programowalne - Nie

Przycisk Sniper - Nie

Maksymalne DPI - 16000

Podświetlenie - Nie

Chwyt - Claw, Palm, Grip

Waga - 70 g

Wymiary - 122,14 x 65,81 x 38,26 mm

Przewód - 180 m bez oplotu

Taktowanie USB - 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz

Obciążniki - Nie

Oprogramowanie - Tak, XM1 Configuration Software

Nie wiadomo jeszcze na jaką kwotę producent wyceni wersję z RGB LED, niemniej jeśli istnieje szansa, że dotychczasowe problemy myszy zostały wyeliminowane przy użyciu aktualizacji, a cena za nowy model nie urośnie jakoś szalenie, miłośnicy podświetlanych peryferiów dla graczy otrzymają szansę nabycia całkiem przyjemnej wizualnie (i w dotyku) myszy. Dotychczasowi posiadacze XM1 mogą z pewnością potwierdzić chociażby obecność niesamowicie responsywnych, szybkich przełączników i przycisków czy też fakt, że jest to mysz wykonana z materiałów, które nieprędko się brudzą.

Źródło: Reddit