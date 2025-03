Dreame na Black Friday - Promocje na innowacyjne produkty z kategorii sprzątanie domu i higiena osobista

Dreame Technology, pionierska firma zajmująca się produktami konsumenckimi, znana z innowacyjnych, inteligentnych urządzeń domowych, wystartowała dziś z promocjami z okazji Black Friday. Potrwają one aż do 30 listopada 2023 r., a w ich trakcie będzie można kupić bezkonkurencyjne artykuły do sprzątania domu, w tym odkurzacze autonomiczne oraz odkurzacze pionowe. Oszczędności, które można w trakcie najbliższych dni poczynić, sięgną nawet 30%.

Dreame Technology, pionierska firma zajmująca się produktami konsumenckimi, znana z innowacyjnych, inteligentnych urządzeń domowych, wystartowała dziś z promocjami z okazji Black Friday!

Wizją marki Dreame jest ułatwianie sprzątania w domu poprzez konsekwentne wprowadzanie innowacji i nowych urządzeń. Dokładne sprzątanie możliwe jest m.in. dzięki opartej na sztucznej inteligencji, wyjątkowej technologii MopExtend i dzięki imponującemu systemowi mopowania DuoScrub. Dzięki tym rozwiązaniom możemy cieszyć się dokładnym mopowaniem, które pozostawia podłogi wyjątkowo dobrze oczyszczone i sprawia, że całe pomieszczenie aż lśni. Urządzenia marki Dreame pozwalają też na zautomatyzowanie codziennego sprzątania, dzięki czemu naszemu powrotowi do domu już zawsze towarzyszyć będą umyte podłogi. Wśród odkurzaczy producenta znajdziemy bardzo zróżnicowane modele, w tym takie, które korzystają z rozbudowanych stacji bazowych pozwalających automatycznie opróżniać pojemnik na kurz oraz uzupełniać pojemnik na wodę. Podczas tegorocznego Black Friday można nabyć taniej następujące modele:

Przecena: 5499 zł → 4499 zł // 18% ZNIŻKI

Wykorzystując detektor Position Sensitive Detector do identyfikacji krawędzi i narożników, robot automatycznie wysuwa mopy, aby dotrzeć do przestrzeni, z którymi odkurzacze zwykle mają problemy, w celu głębszego i dokładniejszego czyszczenia.

Przecena: 4099 zł → 3199 zł // 22% ZNIŻKI

Automatyczne zbieranie kurzu, czyszczenie i suszenie mopa, uzupełnianie wody, dodawanie roztworu, szybkie mapowanie i planowanie ścieżek - wszystko to sprawia, że w pełni zautomatyzowane sprzątanie domu staje się rzeczywistością.

Przecena: 2299 zł → 1599 zł // 30% ZNIŻKI

Robot L10s Pro może nie tylko odkurzać, ale także czyścić podłogi w mieszkaniu. Siła ssania wynosząca aż 5300 Pa pozwala skutecznie usuwać głębokie zabrudzenia nawet w dywanach. Zaawansowane ultradźwiękowe wykrywanie dywanów pozwala robotowi zidentyfikować dywan i podnieść mopy do 7 mm, dzięki czemu dywany pozostają suche.

Przecena: 1799 zł → 1599 zł // 11% ZNIŻKI

Ten wyjątkowo wydajny odkurzacz pionowy zapewnia 27 000 Pa siły ssania i aż do 90 minut nieprzerwanego sprzątania w całym domu. Ma też diody doświetlające oraz zestaw końcówek przeznaczony do odkurzania różnych powierzchni.

Przecena: 1399 zł → 999 zł // 28% ZNIŻKI

Bardzo ekonomiczny odkurzacz o mocy ssania 23 000 Pa. Potrafi wykrywać stopień zabrudzenia podłogi oraz jej rodzaj, aby automatycznie dostosowywać odpowiednią siłę ssania. Umożliwia wiec czyszczenie różnego rodzaju powierzchni, przedłużając jednocześnie czas pracy.

Przecena: 2699 zł → 2099 zł // 22% ZNIŻKI

H12 Dual nie tylko odkurza, ale także myje podłogi. To nie wszystko - odkurzacz potrafi rozpoznać stopień zabrudzenia powierzchni i odpowiednio dostosować swoją moc. Bez obaw, po pracy szczotka zostanie wyczyszczona i wysuszona gorącym powietrzem.

Z okazji Czarnego Piątku, Dreame ma jeszcze więcej promocji, na przykład:

Po więcej informacji na temat urządzeń marki Dreame, zapraszamy na oficjalną stronę producenta.

Źródło: Dreame