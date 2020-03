Android okazał się najbardziej dziurawym systemem 2019 roku

To, że Android nie należy do najbezpieczniejszych platform systemowych, nie jest i nie było nigdy żadną tajemnicą. Otwartość, konfigurowalność oraz mnogość wersji z autorskimi nakładkami producentów nie sprzyja skutecznemu łataniu dziur. Z najnowszego raportu TheBestVPN dowiadujemy się, że tych w ubiegłym roku było w Androidzie aż 414. Wynik ten stawia rzeczony system na pierwszym miejscu najniebezpieczniejszych systemów operacyjnych w 2019 roku. Nie jest to jednak do końca wina Google, który podejmuje odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia systemu. Interesujące może wydać się natomiast to, że drugie miejsce zajął Debian, jedna z popularniejszych dystrybucji Linux/GNU.

Raport TheBestVPN to źródło ciekawych danych odnoszących się do bezpieczeństwa oprogramowania. Dowiadujemy się z niego, że w ubiegłym roku w Androidzie wykryto 414 luk, w Debianie było ich aż 360, a w Windowsie Serwer 2016 oraz Windowsie 10 zliczono po 357. Z uzyskanych danych wynika wprost, że rok 2019 nie był najlepszy dla systemu Google, jednak trzeba wziąć pod uwagę pewne czynniki. Otóż Android to dość plastyczna platforma, która jest dostosowywana przez producentów smartfonów do własnych wymagań. Nakładki zawierają aplikacje firm trzecich oraz rozwiązania, które niekoniecznie zostały zarekomendowane przez giganta z Mountain View. Dodajmy do tego krótki okres wsparcia w zakresie aktualizacji i cyklicznych łatek bezpieczeństwa i wszystko stanie się jasne. Otwartość i wspomniana plastyczność oprogramowania, choć doceniane przez użytkowników, czynią system podatnym na wszelkiego rodzaju luki.



Nie bez znaczenia dla obecności Androida w zestawieniu jest jego popularność, która również przyczynia się do natężenia odnajdywania błędów w oprogramowaniu. W ramach raportu TheBestVPN podsumowano także liczbę występujących w systemach mobilnych dziur w ostatnich dwudziestu latach (1999-2019). W tym przypadku pierwsze miejsce na podium należy do Debiana, w którym wykryto łącznie 3067 luk. Android znalazł się na drugim miejscu. W zestawieniu pojawiły się również systemy Apple — iOS (iPhone OS) oraz macOS (Mac OS X). Choć dziś platformy te uważane są za względnie bezpieczne, informacje ujęte w raporcie pokazują, że nie zawsze było tak kolorowo, jak stara się to przedstawiać amerykańskie przedsiębiorstwo.

Źródło: TheBestVPN, 9to5Google