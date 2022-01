Apple iPhone SE z wyglądem iPhone’a 11. Tak, ale jest też zła wiadomość dotycząca przystępnej cenowo serii

Kolejne źródła donoszą o przyszłości serii smartfonów Apple iPhone SE, które zyskały popularność dzięki stosunkowo niskiej, jak na firmę z Cupertino cenie. Wydając około 2 tys. złotych, możemy wejść do świata ekosystemu Apple, co dla wielu osób, szczególnie tych przesiadających się z Androida, jest rozsądnym wyborem. Zakup dwu, a nawet trzykrotnie droższego modelu byłby w takim przypadku ryzykowny. Najnowsze informacje o linii SE dotyczą zarówno tegorocznego urządzenia, jak i smartfona, który powinien zagościć na rynku za dwa lata, czyli w 2024 roku. Tak, z doniesień wynika, że firma zamierza kontynuować serię Apple iPhone SE, a nawet zacieśni cykl wydawniczy do dwóch lat. Przejdźmy do szczegółów.

Apple iPhone SE 2022 z modemem 5G bez większych zmian konstrukcyjnych. Odświeżenie konstrukcji smartfona nadejdzie z kolejną generacją, której premiera planowana jest na 2024 rok.

Plotkom na temat kolejnego smartfon Apple iPhone SE nie ma końca. Niemniej, aktualne informacje wydają się więcej niż prawdopodobne i są zgodne z dotychczasowymi działaniami firmy z Cupertino. Producent, tworząc modele z linii SE, bazuje na kilkuletniej konstrukcji, w której umieszcza nowsze komponenty, w tym wydajniejsze procesory. To pozwala na oszczędność, a tym samym na zachowanie sensownego, jak na Apple, kosztu zakupu. Nie inaczej będzie w tym roku. Apple iPhone SE otrzyma nowszy SoC oraz, co istotne, modem 5G. To oznacza, że rzeczony sprzęt będzie najtańszym iPhonem z dostępem do sieci komórkowej piątej generacji. Zawodem będzie za to brak zmian wizualnych.

Te pojawią się dopiero w 2024 roku. Apple iPhone SE 2024, czyli model, który trafi na rynek za dwa lata, według nowych doniesień będzie bazował na korpusie Apple iPhone XR lub Apple iPhone 11. Niestety, ekran będzie cechować niższa niż 6,1-cala przekątna, co nie jest do końca zrozumiałe. Niemniej, obecność sensora biometrii Face ID, pojemniejszy akumulator oraz nieco świeższy wygląd z pewnością przekonają do urządzenia kolejną rzeszę entuzjastów Apple. Oczywiście tylko jeśli firma utrzyma relatywnie niską, jak na swoje portfolio produktowe cenę.

