AMD Ryzen 7 7800X3D w super cenie 1399 złotych i inne podzespoły w promocji x-kom! Taniej telewizory i projektory na EURO 2024

Piłkarskie emocje już wkrótce znowu przyciągną nas przed ekrany. Zadbaj więc o najwyższą jakość obrazu na Euro. Dzięki rabatom w x-komie to wyjątkowo łatwe! Sklep przygotował także specjalne promocje dla miłośników gamingu. Kup podzespoły w obniżonych cenach i odkryj nową obudowę Silver Monkey. Szukasz idealnych komponentów do swojego komputera? W x-komie czeka na Ciebie wyjątkowa promocja na podzespoły! Procesory, zasilacze, chłodzenie – wszystko w obniżonych cenach. To świetna okazja, aby zaoszczędzić i jednocześnie zyskać wydajny sprzęt. Z x-komem ulepszysz swój komputer szybko i bezproblemowo, a atrakcyjne ceny ucieszą również Twój portfel. Spiesz się, promocja jest ograniczona czasowo! Odwiedź x-kom i wybierz najlepsze podzespoły dla siebie już dziś!

W nowej promocji x-komu AMD Ryzen 7 7800X3D jest w rewelacyjnej cenie, ale to jeszcze nie wszystko, co w tym tygodniu przygotował sklep.

Jak skorzystać z promocji na komponenty w x-komie? Wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: komponenty i dokończyć składanie zamówienia. Akcja trwa do 23.06.2024 roku lub wcześniejszego wyczerpania limitu produktów.

Przecena: 1539 → 1399 złotych

Przecena:449 → 349 złotych

Przecena: 279 → 189 złotych

Przecena: 229 → 152 złotych

Przecena: 299 → 169 złotych

Oglądaj mecze jak zawodowiec z x-komem. W promocji na Euro telewizory i projektory

Kibicuj z x-komem! W sklepie czeka na Ciebie wyjątkowa promocja na telewizory i projektory. Chcesz oglądać mecze w najwyższej jakości? Teraz to możliwe. Skorzystaj z kodu rabatowego na telewizory 4K oraz projektory, które zapewnią Ci niezapomniane wrażenia. Dzięki nim każdy gol, każdy faul i każda akcja będą wyglądać jak na żywo. Odwiedź x-kom, wybierz idealny sprzęt i poczuj się jak na stadionie, nie wychodząc z domu. Z x-komem Euro 2024 będzie jeszcze bardziej ekscytujące! Jak skorzystać z promocji na Euro 2024 w x-komie? Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: ogladaj-pro i dokończyć składanie zamówienia. Akcja trwa do 23.06.2024 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów.

Przecena: 4299 → 3999 złotych

Przecena: 3299 → 3299 złotych

Przecena: 3199 → 2499 złotych

Przecena: 178 → 99 złotych

Przecena: 799 → 699 złotych

Nowość w ofercie x-komu – obudowa Silver Monkey X Croft

Przygotuj swój komputer na nowy poziom z obudową Silver Monkey X Croft! Ta nowoczesna obudowa powstała z myślą o intensywnej cyfrowej rozrywce. Teraz możesz mieć ją za jedyne 269 złotych. Nowa obudowa komputerowa Silver Monkey pozwala na montaż najwydajniejszych komponentów. Komfort rozbudowy i szybkie złącze USB-C to nie wszystko. Atrakcyjny wygląd obudowy z podświetleniem ARGB nada Twojemu stanowisku komputerowemu wyjątkowy charakter. Jest idealna dla majsterkowiczów.

Zapewnia błyskawiczny dostęp do komponentów, kontroler wentylatorów oraz filtr przeciw kurzowy, który utrzyma wnętrze w czystości. Wybierz Silver Monkey X Croft i zyskaj nowoczesny, praktyczny i stylowy komputer! Jak skorzystać z promocji na obudowę Silver Monkey X Croft w x-komie? Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: komponenty i dokończyć składanie zamówienia. Akcja trwa od 10.06 do 16.06.2024 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów.

