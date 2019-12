Limitowane desktopy x-kom G4M3R z podkręconymi procesorami

Pewnie większość czytelników zdaje sobie sprawę, że selekcja CPU to nie jest coś, na co każdy może sobie pozwolić. Wybór procesorów o najwyższym potencjale podkręcania oznacza sprawdzanie dziesiątek, czasami nawet setek układów. Specjaliści z sklepu x-kom zrobili to jednak za Was i we współpracy z wicemistrzem świata Master Overclocking Championship stworzyli limitowane edycje desktopów x-kom G4M3R. Kupując takie zestawy od razu otrzymujecie najwyższą wydajność bez konieczności samodzielnego walczenia o kolejne megaherce. Jest to oferta skierowana do osób chcących mieć wyczynowego peceta, których mozolna i ryzykowna zabawa ze sprzętem nieszczególnie bawi.

O co chodzi z tym podkręcaniem?

O podkręcaniu procesorów słyszał chyba każdy. Rzecz polega na tym, że zwiększamy taktowanie, a wraz z nim rośnie wydajność jednostki. Jednak każda sztuka procesora - nawet tego samego modelu - ma różny potencjał overclockingu. Oczywiście można w przybliżeniu oszacować, że na przykład Intel Core i7-9700K podkręcimy w okolice 5.0 GHz. Ale tu właśnie uwidaczniają się minimalne różnice będące wynikiem procesów technologicznych. Większość modeli wspomnianego procesora bez problemu osiągnie pułap 4.7 GHz. Niektóre dobiją nawet 4.9 GHz. Jednak aby sięgnąć po 5.0 GHz, potrzeba naprawdę dobrej, prawie że wyjątkowej sztuki.

Dokonując selekcji CPU, można odnaleźć naprawdę dobry procesor, który idealnie nada się do podkręcania. Celem są jak najwyższe zegary, przy jak najniższych napięciach. Nie jest to jednak prosta sprawa, albowiem niekiedy trzeba sprawdzić kilkanaście procesorów w poszukiwaniu tego najlepszego. Koszty przedsięwzięcia potrafią być naprawdę spore. Na szczęście są ludzie (i sklepy), którzy zrobią to za nas. x-kom, korzystając ze swoich możliwości, wyselekcjonował najlepsze procesory i stworzył dwie limitowane serie swoich desktopów x-kom G4M3R.

Serie specjalne desktopów z podkręconymi CPU w x-komie

Pierwsza – x-kom G4M3R 600 SPECIAL. Specjalnie do tych komputerów Marcin ‘ryba’ Rywak wybrał fabrycznie podkręcone procesory Intel Core i9-9900KS. Dzięki temu każdy z nich gwarantuje stabilne taktowanie na poziomie 5.0 GHz na każdym rdzeniu. Co więcej, G4M3R 600 SPECIAL posiada wydajne chłodzenie wodne i na CPU, i na karcie graficznej – RTX 2070 SUPER. Dzięki temu nawet podczas dużych obciążeń zachowuje optymalną temperaturę.

Druga – x-kom G4M3R 500 SELECTED. Tym razem wybrano 8-rdzeniowego Intel Core i7-9700K. 10 wyselekcjonowanych jednostek podkręcono do 5.0 GHz i zainstalowano w limitowanej serii desktopów.

Komputery x-G4M3R wydają się być świetną opcją dla osób, które lubią wykorzystywać pełen potencjał podzespołów. Ciekawe tylko na jakich napięciach pracują te jednostki i czy dałoby radę wycisnąć z nich jeszcze więcej? Zobaczcie komputery G4M3R 500 SELECTED i G4M3R 600 SPECIAL. Więcej o overclockingu i projekcie Marcina ‘ryby’ Rywaka zobaczysz tutaj.

Źródło: x-kom