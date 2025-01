3DMark Steel Nomad zadebiutuje w pierwszym kwartale 2024 roku i będzie oferowany w wersji cięższej oraz lżejszej

Kilka tygodni temu poznaliśmy pierwsze szczegóły dotyczące benchmarka 3DMark Steel Nomad, który ma być duchowym następcą popularnego Time Spy. W przeciwieństwie np. do 3DMark Speed Way czy Port Royale, nowy 3DMark Steel Nomad nie będzie wykorzystywał śledzenia promieni w czasie rzeczywistym (Ray Tracing), zamiast tego skupiając się na wydajności w czystej rasteryzacji. Ma to być również benchmark, którego wyniki będzie można porównywać pomiędzy różnymi platformami, tj. PC czy smartfony i tablety.

3DMark Steel Nomad będzie dostępny w pierwszym kwartale 2024 roku w zwykłej wersji oraz wariancie "Light". Ten drugi zostanie przygotowany m.in. z myślą o zintegrowanych układach graficznych, laptopach z procesorami ARM i z systemem Windows oraz smartfonach.

3DMark Steel Nomad zadebiutuje w pierwszym kwartale 2024 roku i będzie dostępny w różnych miejscach - bezpośrednio na stronie firmy UL Solutions, na Steamie czy Epic Games Store, ale również na smartfonach z systemami Android oraz iOS - tutaj dostępność powinna być oferowana poprzez sklepy Google Play oraz Apple App Store. 3DMark Steel Nomad opisywany jest jako najbardziej wymagający benchmark do testowania w środowisku czystej rasteryzacji. Ma świetnie sprawdzić się zarówno dla obecnych kart graficznych jak również tych, które dopiero zadebiutują na rynku.

3DMark Steel Nomad będzie oferowany w dwóch wersjach. Podstawowa to ta o takiej samej nazwie i przeznaczona do testowania wydajnych układów graficznych. Druga to 3DMark Steel Nomad Light i będzie ukierunkowana głównie na zintegrowane układy graficzne, laptopy z procesorami ARM uruchamianymi w środowisku Microsoft Windows, notebooki Apple MacBook z układami Apple Silicon oraz właśnie smarfony z Androidem oraz iOS. W pierwszym kwartale 2024 roku dostęp do 3DMark Steel Nomad otrzymają posiadacze komputerów z systemem Windows, z kolei wersje pod macOS, Androida czy iOS pojawią się w później, w 2024 roku. Benchmark będzie darmowy dla wszystkich użytkowników platformy 3DMark.

Źródło: UL Solutions