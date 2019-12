Samsung Galaxy A01 - przyzwoity smartfon wyceniony na 100 euro

To, co dzieje się na rynku telefonów od wielu, wielu miesięcy można by nazwać krótko jako "smartfonowy zawrót głowy". Namnożyło się nam nie tylko flagowców o niebotycznych cenach, ale także sporo średniaków, wśród których można znaleźć zarówno warte zainteresowania jednostki, jak i szalenie wycenione urządzenia, z którymi bardziej zorientowany użytkownik niekoniecznie chciałby mieć do czynienia. Na rynku jest jednak wciąż za mało jednostek zupełnie budżetowych, kosztujących do 600 złotych smartfonów dla osób, które chcą tylko dzwonić i od czasu do czasu skorzystać z sieci czy pstryknąć zdjęcie. Dlatego z niemałą radością przedstawiam Samsunga Galaxy A01.

Debiutujący własnie budżetowiec, Samsung Galaxy A01, jest kolejną propozycją dla osób niechcących przesadnie szastać budżetem.

Samsung ostatnimi czasy, za sprawą serii smartfonów Galaxy A, oddał w ręce użytkowników ciekawe urządzenia zarówno totalnie budżetowe, jak i średniopółkowe (mamy tu również tzw. wyższą średnią półkę). Taki chociażby Samsung Galaxy A10 możemy otrzymać już za ok. 500-600 złotych i cieszyć się nie tylko smartfonem, ale i jego marką. Debiutujący własnie (po cichu) kolejny budżetowiec, Samsung Galaxy A01, jest najnowszą propozycją dla osób niechcących przesadnie szastać budżetem na sprzęt telefoniczny. Może okazać się on bowiem jeszcze tańszy, niż wspomniane A10. Jak przedstawia się specyfikacja A01? Spójrzcie sami:

Specyfikacja Samsung Galaxy A01:

Ekran: 5,7-calowy wyświetlacz LCD Infinity-V 720p+

Procesor: 8-rdzeniowy układ (4x 1,95 GHz + 4x 1,45 GHz)

Pamieć RAM: 2 GB

Pamięć wewnętrzna: 16 GB wbudowanej pamięci dla użytkownika (+MicroSD do 512 GB)

Aparat przedni: 5 MPx (f/2.0)

Aparat tylny: 13 MPx (f/2.2) i 2 MPx (f/2.4, czujnik głębi)

Bateria: 3000 mAh

Wymiary: 146,3 x 70,86 x 8,34 mm

Inne: gniazdo słuchawkowe, MicroUSB, radio FM, DualSIM

Samsung, prócz oficjalnej informacji prasowej, nie podał dodatkowych szczegółów o telefonie. Nie wiemy więc, kiedy urządzenie pojawi się na sklepowych półkach, choć mówi się, że ma nie przekroczyć wartości 100 euro.

Źródło: Samsung