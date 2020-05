Skanery Xerox i Brother od lat podmieniają cyfry w dokumentach

Działanie urządzeń elektronicznych, choć stale usprawniane, jest dalekie od ideału. Przypadek autora strony Dkrisel pokazuje, że niedopracowanie pewnych rozwiązań może być naprawdę groźne. Okazuje się bowiem, że niektóre skanery Xerox oraz Brother obarczone są pewnym błędem będącym następstwem funkcji, która w teorii ma usprawniać pracę urządzeń. Sęk w tym, że zamiast realizować swoje zadanie poprawnie, oprogramowanie podmienia cyfrę 6 na cyfrę 8 w zeskanowanych przez urządzenie dokumentach. Pal sześć, jeśli problem dotyczyłby wypracowania do szkoły. Pomyłka w dokumentacji medycznej lub planach architektonicznych może być już tragiczna w skutkach. Co na to przedstawiciele firm?

Sprzęt biurowy, wykorzystywany do celów prowadzenia działalności powinien działać możliwe bezbłędnie. Wiem, że to utopijna wizja, ale uważam, że producenci mogliby dołożyć wszelkich starań, aby w produktach i usługach nie pojawiały się krytyczne wady. Takimi obarczone są niektóre skanery Xerox oraz Brother MFC-9140CDN. W przypadku tych pierwszych wykorzystywana jest kompresja JBIG2, której działanie wydaje się sensowne i ma wspomagać kompresję dokumentów. Sęk w tym, że narzędzie korzysta ze swego rodzaju „słownika”, który podpowiada znaki w momencie pojawiania się trudności z ich rozpoznaniem. Algorytm łączy podobne obszary w obrazie, jednak działanie funkcji jest dalekie od ideału.

David Kriesel, podczas skanowania planów budynku przy użyciu skanera Xeroxa zauważył pewien niepokojący błąd. Przy porównaniu dokumentu z oryginałem, rzeczony jegomość odkrył, że cyfry 6 często zamieniane są na cyfrę 8. Co ciekawe, za błąd nie odpowiada niedoskonały OCR, a wspomniana wcześniej funkcja JBIG2. Xerox zdaje sobie sprawę problemu, jednakże zdawał sobie z niego sprawę jeszcze 2013 roku. Nasz czytelnik zwrócił uwagę na to, że problemy nie zostały w stu procentach rozwiązane i warto zdawać sobie sprawę z możliwości wystąpienia wspomnianych błędów. Jeśli więc korzystacie ze skanerów Xeroxa, porównajcie wygląd skanu z wyglądem pierwotnego dokumentu. To chwila, a może uratować wam skórę.

