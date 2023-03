Premiera tabletu Blackview Tab 16 - 11 cali, 8 rdzeni, 8 GB RAM, 256 GB magazyn danych. Wszystko za niecałe 1100 złotych

Światowa premiera flagowego tabletu Blackview Tab 16 posiadającego duży 11-calowy wyświetlacz 1200x2000, obsługę 1080P Widevine L1, głośniki Smart-K Quad-box, ośmiordzeniowy procesor Unisoc T616, nawet do 14GB RAM i 256GB ROM, a także nową technologię szyfrowania. Blackview Tab 16 trafia do sprzedaży 20 marca, po około dwóch latach badań i rozwoju. Urządzenie doskonale spisze się w takich zastosowaniach jak biuro, studia i rozrywka, podnosząc produktywność i komfort użytkowania.

Blackview Tab 16 będzie dostępny 20 marca w Blackview Aliexpress Store za jedyne 177,99 USD (zamiast 399,99 USD). Oferta ważna tylko przez 7 dni,

Największą atrakcją Blackview Tab 16 jest 11-calowy dotykowy wyświetlacz o rozdzielczości 1200x2000, łamiąc mur między tabletami i laptopami, ponieważ można tego urządzenia używać niemalże jak notebooka. Wchodząc w tryb PC z podpiętą klawiaturą i myszką Bluetooth, Tab 16 zamienia się w 11-calowy laptop umożliwiając przeglądanie stron internetowych i edycję dokumentów za pośrednictwem zainstalowanego pakietu biurowego WPS. Jest to wielka wygoda podczas nauki i pracy. Blackview Tab 16 posiada baterię o pojemności 7680mAh z szybkim ładowaniem 18W, zapewniając 4 godziny użytkowania w 30 minutach ładowania, zatem nie ma mowy o „niepokoju energetycznym” nawet podczas podróży służbowych. W pełni naładowany pracuje do 18 godzin.

Ponadto, Blackview Tab 16 posiada certyfikat TÜV Rheinland o niskiej emisji światła niebieskiego i obsługuje trzy modele wyświetlania. Pierwszy dedykowany jest do e-booków lub wiadomości (Reading Mode) i podobny do Kindle, drugi dba o zdrowie oczu (Eye Comfort Mode) mogących odczuwać zmęczenie długotrwałym użytkowaniem w słabym świetle, natomiast kiedy zapada noc można aktywować specjalny tryb (Dark Mode) o dodatkowo zmniejszonej emisji światła. Biorąc pod uwagę potrzebę fotografowania i skanowania dokumentów, tablet jest wyposażony w tylną kamerę 13 MP i przednią kamerę 8 MP z funkcją rozpoznawania twarzy. Rozmowy wideo, spotkania online i wyszukiwanie w Google Smart Lens wygląda lepiej na wyświetlaczu 2K. Jeśli chodzi o rozrywkę, użytkownicy mogą cieszyć się stumieniowaniem 1080P Widevine L1, a tablet jest także wyposażony w czterokanałowe głośniki Smart-K stereo 3D. Za pomocą standardowego pióra z rysikiem, można też oddać się zajęciom kreatywnym i zabawie.

Blackview Tab 16 zbudowano na ośmiordzeniowym układzie Unisoc T616, który łączy dwa duże rdzenie A75 pracujące z częstotliwością do 2,0 GHz i sześć energooszczędnych małych rdzeni A55 pracujących z częstotliwością do 1,8 GHz. Podczas grania w gry lub streamingu (np. TikTok) częstotliwość dużych rdzeni jest podnoszona do 2,4 GHz, co zapewnia płynniejszą rozrywkę. Natomiast podczas pracy w aplikacjach takich jak wiadomości lub czat, procesor obniża częstotliwość, aby oszczędzić baterię.Dodatkowa technologia LMK jest wykorzystywana do uwalniania rzadko używanych procesów i nadawania priorytetów zasobom wykorzystywanych aplikacji. 8GB pamięci RAM z możliwością rozszerzenia do 16GB RAM oraz 256GB ROM, umożliwiają użytkownikom płynną wielozadaniowość. Ponadto, dzięki możliwości rozbudowy o kartę TF do 1 TB, Blackview Tab 16 pozwala na przechowywanie jeszcze większej ilości zdjęć i filmów.

Blackview Tab 16 to wielki przełom w zakresie wzornictwa, użyteczności, płynności i bezpieczeństwa, wyposażony w system DokeOS_P 3.0 oparty na Androidzie 12 z garścią samodzielnie opracowanych trybów dla różnych scenariuszy. Cold Room tymczasowo zamraża rzadko używane aplikacje, aby rozwiązać problemy z wydajnością, dodatkowo oszczędzając więcej energii. Funkcja RAM Fast mieści więcej procesów w tle i pozwala na płynniejsze użytkowanie. Aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa szyfrowania danych dla użytkowników biznesowych i przedsiębiorstw, Blackview Tab 16 ma wbudowany na poziomie jądra program bezpieczeństwa SE-Linux. Skutecznie chroni tablet przed rootowaniem i atakami oraz zapewnia bezpieczeństwo szyfrowania danych w scenariuszach biurowych. Warto zauważyć, że w przeciwieństwie do większości tabletów, które nie oferują wbudowanego GPS, Blackview Tab 16 wyposażony jest w taką właśnie funkcję, który obsługuje mapy offline GLONASS, Galileo iBeiDou. Użytkownicy mogą wykorzystać sprzęt do nawigacji, nawet gdy podczas podróży utracony zostanie zasięg, co zapewnia większe bezpieczeństwo w podróży.

Cena i dostępność - Blackview Tab 16 będzie dostępny 20 marca w Blackview Aliexpress Store za jedyne 177,99 USD (zamiast 399,99 USD). Dzięki potężnej wydajności i budżetowej cenie w porównaniu do innych tabletów, Czyni go to najlepszą propozycją w swojej kategorii. Należy pamiętać, że ta oferta trwa tylko przez 7 dni, od 20 do 26 marca. Kliknij tutaj i dodaj produkt do koszyka zanim cena wzrośnie.

Źródło: Blackview