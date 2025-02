Nowości w ofercie Hyperbook - Najmocniejsze procesory i karty graficzne, a także możliwość personalizacji notebooków

Po niedawnej premierze architektury Raptor Lake Refresh dla komputerów przenośnych marka Hyperbook wprowadziła konstrukcje przeznaczone do najbardziej wymagających zastosowań. Zmiana generacji procesorów Intel jest doskonałą okazją do zaprezentowania zupełnie nowych lub odświeżenia już istniejących rozwiązań w segmencie komputerów przenośnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów przygotowaliśmy kompletną ofertę, którą kierujemy do graczy, profesjonalistów i entuzjastów technologicznych.

Procesory Intel Core Raptor Lake Refresh i Meteor Lake-U dostępne w laptopach firmy Hyperbook.

Procesory Intel Core i7-14700HX z TDP 55W (20 rdzeni i 28 wątków), oraz i9-14900HX (24 rdzenie, 32 wątki) również z TDP 55W, są jednymi z najwydajniejszych CPU dostępnych na rynku. Połączenie ich z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 4050, RTX 4060, RTX 4070, RTX 4080 i RTX 4090, gwarantuje najwyższą jakość obrazu i płynność w najbardziej zaawansowanych zastosowaniach. Oprócz procesorów dedykowanych do najtrudniejszych zadań, marka Hyperbook wprowadziła również nowoczesne jednostki Ultra 5 125U (10 rdzeni, 12 wątków) serii Intel Meteor Lake-U. Jest to rodzina procesorów, które wyróżniają się niższym procesem technologicznym, większą efektywnością energetyczną oraz użyciem dedykowanych rdzeni AI – Intel NPU. Wspierają one uczenie maszynowe i są wyspecjalizowane we wspomaganiu sztucznej inteligencji. Dzięki nowoczesnym jednostkom rodziny Ultra udało się nam uzyskać niską wagę laptopów oraz wydłużyć czas pracy laptopa do prawie 20 godzin na zasilaniu z baterii. Ostatnią nowością w ofercie polskiej marki laptopów jest procesor Intel Core i7-13620H (10 rdzeni, 16 wątków) z TDP 45W, który należy do trzynastej generacji CPU, ale oferuje wysoką wydajność i jednocześnie pozwala uzyskać optymalną cenę laptopa.

Nowe i odświeżone serie laptopów

Laptopy Hyperbook pozwalają na nieograniczoną rozrywkę oraz płynne przetwarzanie danych w nawet najbardziej wymagających aplikacjach. Przedstawicielem najwydajniejszej linii komputerów dla graczy i profesjonalistów jest seria Liquid. Stanowi ona kontynuację innowacyjnych rozwiązań, z opcjonalnym podłączeniem do zewnętrznej stacji chłodzącej, która skutecznie ogranicza hałas i generowane ciepło za pomocą cieczy. Co więcej, powoduje ona duży wzrost wydajności samego komputera, ponieważ sprzęt może pracować przez dłuższy czas z najwyższym możliwym w danym momencie taktowaniem CPU i GPU. Kolejną serią, która doczekała się odświeżenia, jest seria „L”. W jej skład wchodzą smukłe i lekkie laptopy L14 z ekranem 14” oraz L16 z ekranem 16”. Ich waga nie przekracza odpowiednio 1,15 kg i 1,42 kg.

Czas pracy na zasilaniu z baterii wynosi maksymalnie 20h dla modelu L14 i 18h dla L16. Całość została zamknięta w wytrzymałej obudowie wykonanej ze stopu magnezowo-aluminiowego. Odporność całej konstrukcji została potwierdzona przez certyfikat MIL-STD 810H. Laptopy Hyperbook to nie tylko najwyższa jakość, ale także możliwość dostosowania sprzętu do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta. Nasze rozbudowane narzędzie pozwala na wybór komponentów oraz personalizację laptopa, tak aby każdy miał możliwość stworzenia idealnego sprzętu dla siebie. Do dyspozycji klientów oddajemy także sporo opcji, w tym możliwość instalacji nawet do 3 dysków PCIe, do 96GB pamięci RAM DDR5 z maksymalnym taktowaniem 5600MHz oraz kart sieciowych w standardzie Wi-Fi 6E, a wkrótce także Wi-Fi 7.

Personalizacja laptopa – nadruk UV i grawer logo

Personalizacja oraz szerokie możliwości konfiguracji to cecha charakterystyczna laptopów Hyperbook. Nasi klienci mają możliwość wykonania nadruku w technologii UV według własnego projektu na każdym z oferowanych przez nas laptopów. Dla minimalistów przygotowaliśmy usługę grawerowania własnego logo, która jest dostępna dla niektórych modeli. Jest to eleganckie i trwałe rozwiązanie dla tych, którzy preferują subtelne i profesjonalne wykończenie, podczas gdy nadruk UV pozwala na bardziej ekspresyjne i kolorowe personalizacje. Wybór między tymi dwiema metodami zależy od osobistych preferencji, przeznaczenia laptopa, oraz oczekiwanego efektu końcowego. Niezależnie od wybranej metody, personalizacja laptopa to inwestycja w unikalność, która może również służyć jako narzędzie budowania marki lub osobistej ekspresji. Te opcje personalizacji nie tylko podkreślają indywidualność i unikalność urządzenia, ale również mogą służyć jako potężne narzędzie marketingowe dla firm i profesjonalistów z różnych branż.

Poniżej przedstawiamy wybrane modele z naszej oferty

Hyperbook L14 z procesorem Ultra 5 125U, w obudowie aluminiowo-magnezowej, do 2 SSD PCIe, maksymalnie 40GB RAM DDR5. Przekątna ekranu to 14” FHD+. Czas pracy na baterii to maksymalnie 20 godzin. Hyperbook L16 z procesorem Ultra 5 125U, w obudowie aluminiowo – magnezowej, do 2 dysków SSD PCIe. Przekątna ekranu 16” FHD+ z odświeżaniem 165Hz. Czas pracy na baterii wynosi maksymalnie 18 godzin.

Hyperbook NP5 z procesorem i7-14700HX, kartami graficznymi GeForce RTX 4050, 4060 oraz 4070, do 96GB pamięci RAM, do 2 dysków SSD PCIe, Ekran 15,6” FHD 144Hz oraz port Thunderbolt 4. Model ten posiada aluminiową pokrywę matrycy.

Hyperbook SL506 z procesorem i9-14900HX oraz kartami graficznymi GeForce RTX 4060 lub 4070. Oferuje możliwość montażu do 2 dysków SSD PCIe oraz do 96GB pamięci RAM. Ten model wyposażyliśmy w ekran 15,6” z odświeżaniem 240Hz i funkcją G-SYNC. Laptop posiada port Thunderbolt 4. Całość zamknięta jest w aluminiowej obudowie.

Hyperbook GTR Raptor to model występujący z procesorem Intel Core i9-14900HX oraz kartami graficznymi GeForce RTX 4080 i RTX 4090. Obsługuje maksymalnie 96GB pamięci RAM oraz do 3 dysków SSD PCIe, w tym jeden PCIe 5.0. Ekran w laptopie ma przekątną 17,3” w rozdzielczości QHD i odświeżaniem 240 Hz. Laptop posiada dwa złącza Thunderbolt 4.

Hyperbook V17 Liquid to najbardziej wydajny i nowatorski laptop w naszej ofercie. Jego cechą charakterystyczną jest opcjonalne chłodzenie cieczą. Komputer posiada procesor Intel Core i9-14900HX, kartę graficzną GeForce RTX 4080 lub RTX 4090, do 96GB pamięci RAM i maksymalnie dwa dyski SSD PCIe. Przekątna ekranu wynosi 17,3”, a jego odświeżanie wynosi 240Hz.

Źródło: Hyperbook