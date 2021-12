Świąteczne promocje, jakkolwiek świetne, były ograniczone czasowo. Jeśli nie zdążyliście podczas nich upolować tego, co planowaliście, jest jeszcze nadzieja. Sklepy x-kom oraz al.to przygotowały oferty, z którymi warto się zapoznać, aby zacząć Nowy Rok z przytupem. Sklep x-kom organizuje Wyprzedaż noworoczną praktycznie każdego roku - to już taka mała tradycja. Dzięki temu można skorzystać z obniżek cen i zaopatrzyć się w sprzęt elektroniczny już po świątecznej gorączce. Wśród promocyjnych sprzętów znajdziemy na przykład smartfony, laptopy, pamięć RAM, zasilacze do komputera i wiele innych produktów.

Rusza noworoczna wyprzedaż w sklepach x-kom. Taniej pamięci RAM, zasilacze, laptopy, smartfony, sprzęt AGD i wiele więcej...

Aby obniżyć ceny produktów, dodaj sprzęt objęty promocją i aktywuj w koszyku kod: ostatnie-sztuki. Oferta rabatowa obowiązuje do 05.01.2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Oferta nie łączy się z innymi promocjami.

Przecena: 2099 → 1699 złotych

Przecena: 3749 → 3149 złotych

Przecena: 387 → 299 złotych

Przecena: 10499 → 8999 złotych

Przecena: 459 → 399 złotych

Weź udział w noworocznej wyprzedaży al.to

W sklepie al.to świąteczna wyprzedaż wciąż trwa, i nie skończy się jeszcze długo. Pula promocyjnych produktów obejmuje zabawki oraz sprzęty RTV i AGD. Aby obniżyć ceny produktów, aktywuj w koszyku kod: WITAMY-2022. Oferta rabatowa obowiązuje do 16.01.2021 lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Robot sprzątający Kyvol E30

Przecena: 899 → 499 złotych

Przecena: 1239 → 1109 złotych

Przecena: 179 → 119 złotych

Ostatni dzwonek, żeby kupić sprzęt komputerowy dla swojej firmy jeszcze w tym roku

W x-komie zamówienia złożone i opłacone do 29 grudnia firma zrealizuje jeszcze w tym roku. Spiesz się, ponieważ czasu zostało niewiele. Jeśli poszukujesz najlepszych urządzeń biurowych i sprzętu technologicznego, który wesprze Ciebie i Twoich pracowników w wykonywaniu codziennych zadań – ta oferta jest skierowana właśnie do Ciebie.

Podejmując współpracę B2B z x-komem zyskujesz pomoc osobistego doradcy, który wesprze w wyborze najlepszego sprzętu i rozwiązań dopasowanych do potrzeb Twojej firmy oraz pomoże w załatwieniu wszelkich formalności. Zajmiemy się również opieką posprzedażową.

Jak skorzystać z oferty? To proste - wybierz dla swojej firmy produkty ze statusem „dostępny”, a następnie złóż i opłać zamówienie do 29 grudnia. Firma x-kom zrealizuje je i wystawi fakturę jeszcze w tym roku. Jeśli planujesz większe zakupy, skontaktuj się z doradcą przez formularz.

Bądź na bieżąco z naszą aplikacją

Nie posiadasz jeszcze na swoim smartfonie aplikacji x-kom? Zmień to już teraz! Dzięki niej dowiesz się o przyszłych promocjach już 2 godziny przed ich startem na stronie internetowej. Dodatkowo robiąc zakupy w aplikacji x-kom, możesz bez problemu zrobić darmowy zwrot w ciągu 15 dni od momentu otrzymania zamówienia. Pieniądze wrócą na Twoje konto do 3 dni roboczych od zweryfikowania stanu zwróconego sprzętu.

Źródło: x-kom