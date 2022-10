Genesis to producent różnego rodzaju akcesoriów i peryferii dla graczy, którzy szukają dobrego stosunku ceny do jakości i funkcjonalności. Teraz kupując myszkę, obudowę komputerową, klawiaturę, fotel albo słuchawki, możecie jeszcze trochę zaoszczędzić. W sklepie morele.net ruszyła nowa promocja na sprzęt Genesis, gdzie rabaty sięgają nawet 60%. W bardzo dobrej cenie można dostać obudowę Genesis Irid 515 ARGB, klawiaturę mechaniczną Genesis Thor 401 RGB oraz myszkę Genesis Xenon 800 i wiele innych produktów.

Niższe ceny na produkty dla graczy marki Genesis - obudowy komputerowe, fotele, klawiatury, myszki i słuchawki. Nowa promocja morele.net.

Jak działa promocja na produkty Genesis w sklepie morele.net

Jak skorzystać z kodu rabatowego? To banalnie proste. Dodaj do koszyka interesujący Cię produkt objęty promocją. W polu „Kod Rabatowy” wpisz lub skopiuj „GENESIS22” i kliknij „Dodaj”. Cena zostanie automatycznie obniżona i możesz dokończyć składanie zamówienia. Dodatkowo przy zamówieniach powyżej 200 złotych możecie skorzystać z darmowej wysyłki. Promocja trwa do 23 października lub wcześniejszego wyczerpania zapasów.

