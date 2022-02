MSI Vector GP76 - Gamingowy laptop z procesorami Intel Core 12. generacji i układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 3000

Premiera mobilnych procesorów Intel Core 12. generacji i kolejnych układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 3000 Laptop, to doskonały moment na zaprezentowanie wydajnych notebooków gamingowych. Owocem połączenia obydwu rozwiązań jest najnowszy MSI Vector GP76 - maszyna łącząca najbardziej zaawansowane podzespoły, klasyczną stylistykę, innowacyjne technologie producenta i rozwiązania dedykowane graczom. Tajwański koncern zadbał bowiem nie tylko o mocne podzespoły bazowe, ale również nową klawiaturę, dobrej jakości matryce czy usprawnienia systemu chłodzenia. Wszystko razem powinno sprawić, że modele MSI Vector GP76 będą szybsze, cichsze i bardziej komfortowe od poprzedników i konkurencji.

MSI Vector GP76 to nowa rodzina gamingowych laptopów, łącząca najwydajniejsze podzespoły i technologie producenta. Na pokładzie procesory Intel Core 12. Gen i ukłądy NVIDIA GeForce RTX 3000.

Sercem laptopów MSI Vector GP76 będą procesory Intel Core 12. generacji (Alder Lake), wykorzystujące hybrydową architekturę typu big.LITTLE oraz 10 nm proces technologiczny. Nowe jednostki posiadają dwa rodzaje rdzeni x86 - Performance Core i Efficiency Core. Pierwsze zapewniają solidny wzrost wydajności względem poprzedników, natomiast drugie powinny oferować zbliżone osiągi przy znacznie niższym poborze energii. Najszybszym procesorem dostępnym w laptopach MSI Vector GP76 będzie Intel Core i9-12900H, posiadający łącznie 14 fizycznych rdzenni (6 P-Core / 8 E-Core), gdzie mocniejsze obsługują technologię Hyper-Threading. Zapewnia to wykonywanie nawet 20 wątków jednocześnie, a warto jeszcze dodać, że maksymalne taktowanie Intel Core i9-12900H wynosi 5000 MHz (P-Core). Żeby wykorzystać pełny potencjał architektury Alder Lake, notebooki będą sprzedawane z systemami Windows 11 / 11 Pro, zoptymalizowanymi do współpracy z nowymi rozwiązaniami Intela. Dokładniejszą specyfikację techniczną nadchodzących modeli znajdziecie w poniższej tabeli:

Vector GP76 12UH Vector GP76 12UGS Vector GP76 12UE Procesor Intel Core i7 12700H

Intel Core i9 12900H Intel Core i7 12700H

Intel Core i9 12900H Intel Core i7 12700H

Intel Core i9 12900H Układ graficzny GeForce RTX 3080

8 GB GDDR6 GeForce RTX 3070 Ti

8 GB GDDR6 GeForce RTX 3060

6GB GDDR6 Pamięć RAM DDR4-3200 MHz

Maksymalnie 64 GB DDR4-3200 MHz

Maksymalnie 64 GB DDR4-3200 MHz

Maksymalnie 64 GB Nośnik danych 2x SSD NVMe

PCI-Express 4.0 x4 2x SSD NVMe

PCI-Express 4.0 x4 2x SSD NVMe

PCI-Express 4.0 x4 Wyświetlacz IPS 17,3" 1920x1080 360 Hz

17,3" 2560x1440 240 Hz 17,3" 1920x1080 360 Hz

17,3" 2560x1440 240 Hz 17,3" 1920x1080 360 Hz

17,3 2560x1440 240 Hz Klawiatura SteelSeries

Membranowa RGB SteelSeries

Membranowa RGB SteelSeries

Membranowa RGB Komunikacja 2.5G LAN / Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2 2.5G LAN / Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2 2.5G LAN /Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2 Zasilanie 4-komorowa bateria 65 Wh

Zasilacz zewnętrzny 280 W 4-komorowa bateria 65 Wh

Zasilacz zewnętrzny 280 W 4-komorowa bateria 65 Wh

Zasilacz zewnętrzny 280 W Dźwięk Głośniki stereo 2 W

Gniazdo jack combo Głośniki stereo 2 W

Gniazdo jack combo Głośniki stereo 2 W

Gniazdo jack combo System operacyjny Windows 11

Windows 11 Pro Windows 11

Windows 11 Pro Windows 11

Windows 11 Pro Gabaryty 297 x 284 x 26 mm

2900 gramów 297 x284 x 26 mm

2900 gramów 297 x 284 x 26 mm

2900 gramów

Wszystkie wersje notebooków MSI Vector GP76 posiadają matową matrycę IPS o przekątnej 17,3 cala, dostępną w dwóch rozdzielczościach: 1920x1080 i 2560x1440. Jednak niezależnie od wybranego wariantu, otrzymamy wyświetlacz 100% pokrywający przestrzeń barwową sRGB. Dodatkowy ukłon w kierunku graczy stanowi bardzo wysokie odświeżanie ekranów, wynoszące kolejno: 360 Hz albo 240 Hz. Połączenie szybkich matryc z układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 3000 Laptop, to aktualnie najwydajniejsze rozwiązanie przeznaczone do gamingu. Plusem jest możliwość wybrania optymalnej konfiguracji np. GeForce RTX 3060 z ekranem 1920x1080 @360 Hz albo GeForce RTX 3080 2560x1440 @240 Hz. Układy graficzne NVIDII zintegrowane w laptopach MSI Vector GP76 obsługują także ray tracing, NVIDIA DLSS, Reflex i Resizable BAR, natomiast za optymalne taktowania odpowiada Dynamic Boost 2.0.

Notebooki MSI Vector GP76 to jednak nie tylko wydajne procesory i układy graficzne, ale również nowy system chłodzenia Cooler Boost 5, mający zapewnić podzespołom komfortowe warunki pracy. Producent zastosował tutaj system radiatorów połączonych sześcioma miedzianymi ciepłowodami, które wspomagają dwa wentylatory promieniowe. Heat-pie'y są szersze, a wentylatory większe niż wcześniej. W praktyce powinno to zapewnić niższe temperatury i niższy poziom głośności od poprzedniej wersji systemu. Korzystanie z laptopów powinna również uprzyjemnić klawiatura SteelSeries z efektownym podświetleniem RGB, które można zaprogramować indywidualnie lub wykorzystać gotowe profile m.in. dostosowane do konkretnych gatunków gier (FPS, MOBA itp.). Kolejnym elementem wartym uwagi jest system dźwiękowy zgodny z High-Resolution Audio i głośniki stereo (2x 2 W) wspierane oprogramowaniem Nahimic. Dodatkowa aplikacja wprowadza szereg efektów (łącznie z przestrzennym 7.1) poprawiając także jakość połączeń głosowych.

MSI Vector GP76 dostarczany będzie wyłącznie z nośnikami M.2 SSD NVMe, wykorzystującymi interfejs PCI-Express 4.0 x4, które zapewniają bardzo wysokie transfery. Producent wydzielił w obudowie dwa miejsca przeznaczone dla magazynów danych. Z kolei maksymalna ilość pamięci operacyjnej wynosi 64 GB, ulokowanej w dwóch slotach, gdzie fabrycznie trafią moduły DDR4-3200 MHz. Podstawowe warianty MSI Vector GP76 będą posiadać 16 GB RAM oraz 1 TB SSD. Połączenie z internetem można uzyskać za pomocą złącza RJ45 2.5G LAN albo wykorzystać moduł łączności bezprzewodowej Intel Killer AX Wi-Fi 6E, zawierający także Bluetooth 5.2. Summa summarum, konfiguracja MSI Vector GP76 niczym nie ustępuje desktopom, zarówno pod względem czystej wydajności, jak i funkcjonalności. Warto jeszcze przyjrzeć się stylistyce i jakości wykonania nowych urządzeń, która przypomina MSI Leopard GP76, ponieważ model MSI Vector GP76 jest rozwinięciem idei laptopa o klasycznym wyglądzie i dużych możliwościach.

Przede wszystkim, MSI Vector GP76 spodoba się fanom prostych kształtów - klapa obudowy i główna przestrzeń robocza nie posiadają żadnych udziwnień. Nawet logotyp MSI został kolorystycznie dostosowany do całokształtu tzn. matowej czerni. Wszystko zamknięto w wymiarach 297 x 284 x 26 milimetrów przy całkowitej wadze nie przekraczającej 3 kilogramów. Jedynymi agresywnymi akcentami są wzmocnione miejsca dla zawiasów matrycy, którą możemy odchylić maksymalnie o 140 stopni, jak również tylne wyloty powietrza. Dodatkowe wywietrzniki umieszczono jeszcze po bokach i spodzie obudowy. Laptopy MSI Vector GP76 oferują 3x USB-A 3.2 Gen1 oraz 1x USB-C 3.2 Gen2, gdzie ostatnie połączone ze wyjściami wideo HDMI i Mini-DisplayPort, pozwala podłączyć jeszcze trzy dodatkowe wyświetlacze.

MSI zadbało również o warstwę programową, przygotowując zestaw dodatkowych technologii oraz aplikacji. Kompleksowe narzędzie MSI Center pozwala m.in. włączyć tryb Extreme Mode, który automatycznie podkręca układ graficzny i pamięć VRAM, zapewniając zastrzyk wydajności w najtrudniejszych scenariuszach. Ciekawostką jest również MSI Ambient Silent AI, czyli technologia pozwalająca na zmierzenie głośności otoczenia i zaoferowanie optymalnej wydajność bez generowania hałasu przekraczającego szum otoczenia. Z kolei program MSI App Player pozwala uruchamiać aplikacje z Androida na komputerze, co znacznie ułatwia sterowanie w mobilnych wersjach gier. Amatorom cyfrowej rozrywki przed ekranem dedykowany jest również Gaming Mode, natomiast Smart Auto automatycznie dostosuje system w celu uzyskania najbardziej odpowiednich ustawień wydajności i dźwięku.

UWAGA: Kupując u wybranych partnerów modele laptopów MSI z procesorami Intel Core 12. generacji, możecie otrzymać gratis stylowy plecak na nowe urządzenie. Dodatkowo, pisząc recenzję o jednym z notebooków w wybranym sklepie, macie szansę zgarnąć doładowanie portfela Steam o wartości 50 dolarów. Promocja obowiązuje od 1 lutego do 15 marca 2022 roku. Szczegóły i regulamin znajdziecie pod TYM linkiem. Zachęcamy do odwiedzenia kanału MSI na YouTube, gdzie znajdziecie dużo materiałów poświęconych sprzętowi MSI.

Galeria zdjęć laptopa MSI Vector GP76: