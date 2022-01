MediaTek Dimensity 9000 pokonuje Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 i Samsung Exynos 2200 w teście Geekbench 5

W testach procesora Geekbench prym wiedzie układ Apple A15 Bionic, który zastosowano w smartfonach Apple iPhone 13, 13 mini, 13 Pro oraz 13 Pro Max, natomiast konkurencja depcze mu po piętach. Według najnowszych informacji, zagrożenie dla rozwiązania firmy z Cupertino nie płynie jednak od Samsunga czy marki Qualcomm. Okazuje się, że w temacie wydajności procesora to MediaTek Dimensity 9000 jest najbliższy jednostce A15 Bionic. Zarówno Samsung Exynos 2200 jak i Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 są od niego nieco słabsze. Należy jednak wziąć pod uwagę kilka czynników, które mogły mieć wpływ na wynik, a co za tym idzie, zostawiają spory margines błędu. Mimo to dane potwierdzają informacje, które trafiły do sieci już w grudniu ubiegłego roku.

Kolejne informacje sugerują, że MediaTek Dimensity 9000 będzie tegorocznym królem mobilnych układów dla flagowych smartfonów z Androidem. Jak nowy SoC poradził sobie z Apple A15 Bionic?

W grudniu ubiegłego roku do sieci przedostały się informację, z których wynikało, że MediaTek Dimensity 9000 pokonało chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Dziś, bazując na grafice udostępnionej przez Ice Universe możemy porównać wydajność procesorów Apple, Samsunga, Qualcomma oraz MediaTeka. Jak można było się domyśleć, Apple A15 Bionic znajduje się na szczycie listy. Jednostka osiągnęła 4885 punktów w trybie pracy wielordzeniowej w benchmarku Geekbench 5 oraz 1750 w teście jednordzeniowy. Drugie miejsce należy do tytułowego SoC MediaTek Dimensity 9000, który wykręcił odpowiednio 4410 (wiele rdzeni) oraz 1278 punków (jeden rdzeń). Konkurencja wypadła nieco gorzej.

Fot. Ice Universe.

Samsung Exynos 2200 osiągnął odpowiednio 3534 i 1109 punkty, natomiast Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – 3752 oraz 1231 punkty. O ile wynik uzyskany przez procesor Samsunga może nie oddawać go końca jego wydajności, wszak czekamy na debiut serii Galaxy S22, o tyle już SD8 Gen 1 jest dostępny w smartfonach Xiaomi 12 oraz 12 Pro. Reasumując – MediaTek Dimensity 9000 z pewnością przegrywa z Apple A15 Bionic, natomiast nie mamy pewności co do jego starcia z układem Samsung Exynos 2200. Niestety, wygląda na to, że Qualcomm będzie musiał pogodzić się z przegraną. Rynek rozleniwił producenta, który swojego czasu poczuł, że nie ma twardej konkurencji. Jak się skończyło, widzi każdy.

Źródło: GSMArena, Ice Universe