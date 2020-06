Komputer Optimus E-Sport Extreme GZ490T-BQ1 wkracza do gry

Premiera najnowszych procesorów Intel Core to szansa na jeszcze lepsze osiągi w grach. Dla tych, którzy szukają wydajnej, optymalnie zestrojonej konfiguracji Optimus przygotował komputer E-Sport Extreme GZ490T-BQ1 z układem Core i7 10. generacji. Optimus E-Sport Extreme GZ490T-BQ1to sprzęt adresowany do wymagających graczy. Producent postawił na najnowszą platformę firmy Intel. Wewnątrz przestronnej, wyciszonej obudowy be quiet! Dark Base 700 Window znalazła się płyta główna z chipsetem Z490. Osadzono na niej 8-rdzeniowy procesor Intel Core i7-10700, pracujący z częstotliwością nawet 4,8 GHz w trybie Turbo Boost 3.0. Optymalne warunki pracy ma mu zapewnić chłodzenie wodne AiO Corsair, wyposażone w radiator o długości 240 mm i podświetlenie RGB LED.

Procesor Intel Core 10. generacji współpracuje z 16 GB pamięci RAM DDR4 z iluminacją RGB LED (Corsair) i kartą graficzną GeForce RTX 2060 Super (8 GB) z logo firmy Gigabyte. Główną pamięć masową stanowi dysk SSD NVMe Corsair z serii MP510. Ma on 480 GB przestrzeni na dane i deklarowane prędkości dochodzące do 3480 MB/s dla odczytu oraz 2000 MB/s dla zapisu. Towarzyszy mu dodatkowy, tradycyjny dysk twardy o pojemności 2 TB firmy WD.

Energię do podzespołów dostarcza zasilacz be quiet! System Power o mocy 600 W i wysokiej sprawności potwierdzonej certyfikatem 80 Plus Bronze. Na frontowym panelu obudowy znalazły się gniazda audio, porty USB 3.0 jak również kontrolery obrotów wentylatorów i podświetlenia. Zainstalowane komponenty można podziwiać poprzez boczną ściankę obudowy wykonaną z hartowanego szkła. Komputer Optimus E-Sport Extreme GZ490T-BQ1 jest dostarczany wraz z systemem Windows 10 Home. Maszyna trafi do sprzedaży w ciągu kilku najbliższych tygodni. Zainteresowani zakupem komputera E-Sport Extreme GZ490T-BQ1 powinni przygotować około 8500 zł.

Dane techniczne:

• model: E-Sport Extreme GZ390T

• procesor: Intel Core i7-10700

◦ 8 rdzeni/16 wątków

◦ taktowanie 2,9 - 4,8 GHz

◦ 16 MB L3 cache

• chłodzenie procesora: AiO Corsair iCUE H100i RGB PRO XT 240mm

• pamięć RAM: 16 GB DDR4-3000 CL15 Corsair Vengeance Pro RGB

• karta graficzna: Gigabyte GeForce RTX 2060 Super WF OC

◦ taktowanie do 1680 MHz w trybie Boost

◦ 8 GB GDDR5 VRAM (14000 MHz, 256-bit)

◦ 1 x HDMI, 3 x DP

• dysk systemowy: SSD NVMe Corsair MP510 480 GB (do 3480 MB/s odczyt ciągły i do 2000 MB/s zapis ciągły)

• dysk na dane: 2 TB WD Blue (20EZRZ) z 64 MB cache, 5400 RPM, SATAIII

• łączność:

◦ LAN Gigabit Ethernet firmy Intel

• porty:

◦ 1 x USB 3.2 gen 2

◦ 7 x USB 3.1

◦ 2 x USB 2.0

◦ 1 x PS/2

◦ 1 x LAN

◦ 2 x HDMI

◦ 3 x DisplayPort

◦ 6 x audio jack

• zasilacz: be quiet! System Power B9 600W (80 Plus Bronze)

• obudowa: be quiet! Dark Base 700 Window

• wymiary: 519 x 544 x 241 mm

• system operacyjny: Windows 10 Home Edition

Źródło: entrymedia