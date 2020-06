Dropbox z własnym menadżerem haseł. Tak, ale nie dla wszystkich

Pamiętam czasy, w których musiałem pamiętać maksymalnie kilka haseł do usług internetowych. Dziś korzystam z co najmniej kilkudziesięciu i nie widzę realnej możliwości zakodowania w głowie ciągów znaków odnoszących się do poszczególnych aplikacji. Rozwiązaniem skrojonym na miarę moich potrzeb okazują się wszelkie agregatory haseł. Aktualnie korzystam z dwóch — Pęku kluczy Apple oraz menadżera w przeglądarce Chrome. Niemniej, w celach czysto testowych chętnie sięgam także po inne rozwiązania. Całkiem możliwe, że już niebawem będę miał okazję sprawdzić kolejną propozycję. Tym razem mowa o Dropbox Passwords, czyli narzędziu od popularnego dostawcy dysku w chmurze.

Aplikacja mobilna Dropbox Passwords dla smartfonów z Androidem wylądowała w Google Play. Okazuje się, że nie wszyscy mogą ją pobrać.

Dropbox Passwords to całkiem nowe narzędzie usługodawcy chmurowego, które w założeniach będzie oferować przechowywanie loginów i haseł oraz możliwość ich wykorzystania na stronach internetowych. Nie brzmi to innowacyjnie i jak sądzę, nie taki był zamysł twórców. Dropbox zamierza bowiem nieco umocnić swoją pozycję w branży właśnie przy pomocy menadżera haseł dostępnego w formie apki na smartfony. Po co usługodawca miałby decydować się na taki krok? Z uwagi na bardzo mocną konkurencję. Dziś usługi chmurowe dla konsumentów oferują wszyscy giganci. Google ma swój Dysk, Apple iCloud, a Microsoft OneDrive. Oczywiście nie można zapomnieć o innych, nieco mniejszych rozwiązaniach. Dropbox wchodził na rynek jako świeżynka z mocną ofertą. Dziś trudno nazwać ją atrakcyjną. Passwords może to odmienić.

Aplikacja Dropbox Passwords jest widoczna w Google Play jako tak zwany wczesny dostęp. Choć w teorii można ją zainstalować na smartfonie, bez specjalnego zaproszenia nie będziemy mieli szansy z niej skorzystać. Najwyraźniej usługodawca chce przetestować narzędzie na wąskiej grupie użytkowników. Interfejs prezentuje się schludnie, co cieszy. W tego typu rozwiązaniach łatwy dostęp do interesujących funkcji jest kluczowy. Z opisu programu dowiadujemy się, że oferuje on logowanie do stron internetowych i aplikacji przy pomocy jednego kliknięcia, przechowywanie haseł oraz stały dostęp do zapisanych haseł dzięki synchronizacji pomiędzy urządzeniami.

