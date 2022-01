Android File Transfer: kopiowanie plików ze smartfona z Androidem na komputer Apple Mac to istna loteria

W przypadku komputera, zarówno prywatnego, jak i służbowego od lat korzystam z urządzeń Apple MacBook Pro lub Air. Nie twierdzę, że macOS jest lepszą lub jak kto woli – przyjaźniejszą platformą systemową. Przyjęty workflow odpowiada moim potrzebom i najzwyczajniej w świecie przywykłem do jego części składowych. Niestety, macOS to także nie do końca przemyślane rozwiązania wynikające z niechęci Apple do współpracy z innymi platformami, czyli narzędziami i urządzeniami konkurencji. Oznacza to, że wymiana plików pomiędzy smartfonami z Androidem i komputerami Apple jest co najmniej kłopotliwa. Remedium ma być znana od dawana aplikacja Android File Transfer. Kłopot w tym, że serwuje nam ona festiwal błędów, niekompatybilność i archaiczność.

Rekomendowana przez Google metoda przesyłania plików pomiędzy smartfonem z systemem Android a komputerem Apple z macOS to aplikacja Android File Transfer. Niestety, jej działanie pozostawia wiele do życzenia.

Owszem, istnieją mniej lub bardziej złożone sposoby transferu plików pomiędzy systemami, ale często wiążę się to z tak zwanym „kombinowaniem”. W teorii, jedynymi oficjalnymi metodami przesyłania plików w ramach współpracy Androida z macOS są narzędzia chmurowe oraz aplikacja Android File Transfer. Chmura, np. Google Drive czy OneDrive sprawdza się całkiem nieźle, natomiast w przypadku konieczności kopiowania dużych plików bez zbędnego opóźnienia, narzędzie może okazać się niewystarczające. Do tego dochodzi oczywiście koszt magazynowania plików w chmurze. Idąc tym tropem, Android File Transfer może wydać się wręcz idealną opcją. Niestety, tylko pozornie.

Instalacja Android File Transfer jest banalnie prosta. Wystarczy udać się na tą stronę w celu pobrania pliku AndroidFileTransfer.dmg. Teraz pozostaje już tylko krótka, standardowa dla macOS instalacja i możemy zacząć działać. W celu wyświetlenia zawartości smartfona na komputerze należy połączyć je za pomocą kabla i uruchomić rzeczony program. W smartfonie konieczne będzie rozwinięcie paska powiadomień i wybrania opcji „transfer plików”. W aplikacji działają gesty, a co za tym idzie, możemy wygodnie przeciągać pliki i foldery na biurko lub do wybieranego katalogu w Finderze. Proste, ale łatwiej napisać niż zrobić.

Program jest obarczony wieloma błędami, które są z nim od lat, dosłownie – od lat. Program wygląda archaicznie, często nieoczekiwanie zamyka aktywne okno z postępem kopiowania, a o kompatybilności można by rozprawiać godzinami. Zasadniczo, Android File Transfer najlepiej dogaduje się z urządzeniami OPPO, realme, OnePlus, Pixel i Motorola. Samsung, Xiaomi oraz Vivo miewają kaprysy. Czasami konieczna jest nawet 10-krotna próba podłączenia smartfona do komputera. Z racji wykonywanej pracy, jest to dla mnie więcej niż kłopotliwe. Reasumując, jeśli zamierzacie skorzystać z opisywanego narzędzia, odpuście i wybierzcie chmurę.

Źródło: PurePC