Znakomite zdjęcia galaktyk NGC 5643 i UGC 10043. NASA po raz kolejny chwali się możliwościami teleskopu Hubble'a

Nasz Układ Słoneczny jest niezwykle przemyślany. Słońce, które stanowi aż 99,86% jego całej masy, znajduje się w idealnej odległości od Ziemi - dzięki temu może na niej istnieć życie, choć w grę wchodzi tu szereg innych czynników. Nasz Dom zachowuje przy tym odpowiedni kąt nachylenia dzięki Księżycowi (ok. 23,5°) i obraca się wokół własnej osi z właściwą prędkością (1670 km/h). Dziś jednak wyjdziemy poza Układ Słoneczny i skierujemy się w stronę o wiele odleglejszych struktur.

NASA opublikowała nowe ujęcia dwóch galaktyk spiralnych: UGC 10043 oraz NGC 5643. Co ciekawe, do stworzenia zdjęcia tej pierwszej posłużono się dwoma zestawami danych, które zostały zebrane w odstępie 23 lat!

Jak wskazuje tytuł - wszystkie zdjęcia galaktyk widoczne w tym materiale zostały stworzone dzięki ujęciom z teleskopu Hubble'a (został on wyniesiony na orbitę w 1990 roku). Poniższa kompozycja przedstawia galaktykę spiralną UGC 10043, która jest oddalona od Ziemi o ok. 150 mln lat świetlnych (gwiazdozbiór Węża). Jest jedną z nielicznych, które możemy obserwować z boku - oczywiście z tego względu nie jesteśmy w stanie zobaczyć jej ramion. Natomiast dzięki temu mamy szansę spojrzeć na centrum galaktyki z zupełnie innej perspektywy. Jak już wspomniano, do utworzenia obrazu skorzystano z danych, które zebrano w sporym odstępie czasu (w roku 2000 i 2023), co wskazuje również na fakt, że teleskop Hubble'a mimo upływu lat nadal jest naprawdę bardzo przydatny.



Galaktyka spiralna UGC 10043

Następna galaktyka spiralna (tym razem z poprzeczką), czyli NGC 5643, znajduje się z kolei w gwiazdozbiorze Wilka - jakieś 60 mln lat świetlnych „od nas”. W tym przypadku do stworzenia pierwszej z poniższych grafik trzeba było poświęcić dziewięć godzin na obserwację, a przy tym skorzystano z 30 różnych ekspozycji. Tym razem ramiona galaktyki są już wyraźnie widoczne. Możemy na nich zauważyć pasma (szczególnie na drugim zdjęciu) czerwono-brązowego pyłu, a także czerwone obłoki podgrzanego wodoru, pośród którego tworzą się nowe gwiazdy. Mimo prawdziwego piękna tej galaktyki nadal wiele aspektów pozostaje ukrytych przed naszym wzrokiem. Aktywne jądro galaktyczne, u którego podstaw znajduje się supermasywna czarna dziura, pochłania bowiem gaz z otoczenia, który następnie zostaje podgrzany do setek tysięcy stopni i emituje promieniowanie w zakresie całego spektrum elektromagnetycznego - w głównej mierze mowa tu o promieniowaniu rentgenowskim. Warto poświęcić chwilę swojego czasu, aby bliżej przyjrzeć się tym absolutnie niesamowitym dziełom sztuki.

Galaktyka spiralna NGC 5643 (30 różnych ekspozycji, 9 godzin obserwacji)



Galaktyka spiralna NGC 5643

Źródło: NASA