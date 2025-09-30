Zhaoxin KH-50000 oficjalnie w produkcji. Pierwsze zdjęcia matryc ujawniają chipletową konstrukcję z dedykowanym układem I/O

Pod koniec lipca na naszym portalu opisywaliśmy zapowiedź chińskiego procesora serwerowego Zhaoxin KH-50000. Wówczas poznaliśmy ogólny zarys jego imponującej specyfikacji. Od tamtej pory pojawiło się jednak nieco nowych, istotnych szczegółów, które pozwalają znacznie lepiej ocenić możliwości tej konstrukcji. Ujawnione informacje dotyczą między innymi konkretnych częstotliwości pracy, obsługiwanych standardów oraz ważnych technologii bezpieczeństwa.

KH-50000 wykorzystuje architekturę Century Avenue z 30-procentowym wzrostem wydajności IPC względem poprzedniej generacji - przedstawiciel Zhaoxin podczas oficjalnego uruchomienia produkcji.

Chińska firma Zhaoxin uruchomiła produkcję procesorów serwerowych KH-50000, o których informowaliśmy pod koniec lipca. Chiński producent ujawnił pierwsze zdjęcia matryc krzemowych, które potwierdzają zaawansowaną konstrukcję chipletową. Procesor składa się z 12 jednostek obliczeniowych rozmieszczonych wokół masywnego układu I/O, co łącznie daje 13 chipletów na jednej matrycy. Każdy chiplet obliczeniowy zawiera 8 rdzeni bazujących na architekturze Century Avenue, co pozwala osiągnąć maksymalnie 96 rdzeni w najwydajniejszym wariancie. Konstrukcja przypomina podejście AMD EPYC, choć Zhaoxin wykorzystuje nieco inny rozkład przestrzenny chipletów.

Nowością względem lipcowych informacji są szczegóły dotyczące bezpieczeństwa i kompatybilności. KH-50000 otrzymał certyfikację TPM 2.0 oraz wsparcie dla chińskich standardów bezpieczeństwa GM/T 0012-2020. Pod procesorem zintegrowano chip National Technology NS350, który odpowiada za funkcje trusted computing. Socket LGA ma wymiary 72x76 mm i jest kompatybilny rozmiarowo z AMD Socket SP5. Potwierdzona została również obsługa konfiguracji quad-socket, umożliwiająca budowę systemów z maksymalnie 384 rdzeniami. Zhaoxin nie ujawnił jednak nadal informacji o TDP czy dostępności procesora poza chińskim rynkiem.

