Zamilkł sygnał GPS nad Polską, brak nawigacji na morzu i w powietrzu. Czy kierowcy mogą czuć się bezpiecznie?

W historii nawigacji GPS (Global Positioning System) zdarzały się większe bądź mniejsze problemy z zakłóceniami, zazwyczaj są one wynikiem tak zwanej kosmicznej pogody, czyli między innymi wiatrów słonecznych. Teraz jednak sygnał GPS niemal zamilkł nad połową Polski i większą częścią środkowego Bałtyku. Jak się okazuje, może mieć to związek z manewrami wojsk NATO lub celowym działaniem ze strony Federacji Rosyjskiej. Ostrzeżenie wydała również Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Problemy pojawiają się na morzu jak i lądzie.

Od poniedziałku 25 grudnia 2023 pojawiły się zakłócenia w sygnale GPS w ruchu morskim i powietrznym. Zjawisko z każdym dniem postępuje i wygląda na zakłócanie sygnału. Zatem czy kierowcy mogą czuć się bezpiecznie?

Dnia 25 grudnia 2023 zauważono zakłócenia sygnału GPS nad obszarami środkowego Bałtyku, które następnego dnia zaczęły pokrywać większą jego część i wybrzeże Polski. Dziś 26 grudnia 2023, bardzo duże interferencje sygnału obejmują praktycznie większość północnej Polski, większość środkowego Bałtyku oraz rozciągają się wzdłuż naszej wschodniej granicy. Na poniżej grafice możemy zobaczyć, że zakłócenia dochodzą aż do obszaru Łodzi i Kielc. Jak zauważono, zjawisko jest bardzo mocne i związane z konkretnymi obszarami, co wskazuje na celowe zakłócanie sygnału GPS. Istnieją pewne przesłanki, jakoby przyczyną tego stanu rzeczy były manewry NATO, które mają odbywać się właśnie na Bałtyku, z którego najprawdopodobniej dochodzi źródło omawianych niekorzystnych interferencji. Potwierdzać ma to również fakt, że jeszcze nie tak dawno temu obszary te patrolowały drony bezzałogowe USA.

Istnieje również prawdopodobieństwo, że są to działania federacji Rosyjskiej, która w ostatnim czasie straciła dwa samoloty SU-35. Warto również dodać, że w najbliższym czasie miało dojść do przekazania Ukrainie myśliwców F-16 i wielce możliwe jest, że Holandia wraz z NATO w ten sposób przygotowały "zasłonę dymną", aby transfer przebiegł bez większych problemów. Niemniej co to oznacza dla Polski? W takiej sytuacji bardzo utrudniona jest nawigacja morska i powietrza. Oznacza to między innymi, że piloci nie mogą polegać na autopilotach, a kapitanowie statków muszą uważnie sterować okrętami. Pasażerowie natomiast mogą spodziewać się opóźnień w lotach, gdyż samoloty mogą podchodzić nawet kilka razy do manewru lądowania.

Jak informuje PAŻP ruch lotniczy i morski polega teraz w dużej mierze na komunikacji radiowej, a instytucja zapewnia, że Polska jest odpowiednio przygotowana na takie sytuacje. Na szczęście dla kierowców problemy zdają się nie dotyczyć map Google i map Apple, a więc najpopularniejszych nawigacji samochodowych. Na razie również nic nie wskazuje na to, że coś w tej materii miałoby się zmienić. Wracają jeszcze do samego zjawiska, raczej wyklucza się tak zwaną pogodę kosmiczną, czyli rozbłyski na słońcu i wiatry słoneczne, gdyż jeszcze cztery dni temu nie było nawet najmniejszych zakłóceń. Jak widać na powyższej grafice, zjawisko pojawiło się nagle, a jego moc od razu była wysoka, a nie rosła w czasie, jak ma to miejsce w bardziej naturalnych scenariuszach. Na chwilę obecną nie mamy jeszcze oficjalnych informacji ze strony rządu.

So much GNSS/GPS interference is unprecedented over this part of the Baltic, at least since I started collecting data 22 months ago. The first hint of it appeared Dec. 13, but the number of flights affected (the yellow bars) in the past 24 hours dwarfs any other day–nearly 40%. pic.twitter.com/4JYtU3t5EJ — John Wiseman (@lemonodor) December 27, 2023

Źródło: X (@lemonodor), PurePC