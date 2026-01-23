YouTube ogłasza strategię na 2026. AI w kreacji Shorts, walka z deepfake'ami i system ochrony podobizny twórców

YouTube szykuje się do jednej z największych przemian w swojej historii. Neal Mohan, szef platformy wideo należącej do Google, przedstawił plan działania na 2026 rok, w którym AI pełni główną rolę. Twórcy dostaną narzędzia do generowania Shortsami z własnym wizerunkiem, eksperymentowania z muzyką i produkcji gier tekstowym promptem. YouTube chwali się, że ponad milion kanałów korzysta codziennie z funkcji AI. Brzmi obiecująco?

YouTube płaci twórcom coraz więcej, ale także przygotowuje narzędzia, które mogą sprawić, że sztuczna inteligencja zacznie ich zastępować.

Przyszłość YouTube według Mohana opiera się na czterech filarach, czyli kreatorach jako nowych gwiazdach mediów, bezpieczeństwie dzieci i nastolatków, ekonomii twórców oraz właśnie sztucznej inteligencji. W grudniu 2025 roku ponad milion kanałów używało codziennie narzędzi AI platformy, co oznacza, że technologia ta przestała być ciekawostką. YouTube zapowiada kolejne funkcje, w tym możliwość stworzenia Shortsów z wykorzystaniem własnej AI-wygenerowanej podobizny, produkcję prostych gier za pomocą pojedynczego zapytania tekstowego czy eksperymenty muzyczne. Szczegółów brak, ale to już trzecia fala narzędzi AI na tej platformie, która wcześniej wprowadziła AI Super Resolution (automatyczne skalowanie starych filmów) oraz Ekspresyjne Napisy analizujące emocje mówcy.

Równocześnie YouTube musi zmierzyć się z rosnącym problemem "AI slop", czyli lawinowo rosnącej liczby treści niskiej jakości, produkowanych automatycznie przez algorytmy. Mohan zapewnia, że platforma wykorzystuje swoje systemy antyspamowe i przeciwko clickbaitowi do ograniczania dystrybucji powtarzalnych, bezwartościowych materiałów. Czy to zadziała? Warto zauważyć, że tylko w grudniu ponad sześć milionów użytkowników dziennie oglądało materiały z automatycznym dubbingiem przez co najmniej dziesięć minut. Ta funkcja działa lepiej niż podobne rozwiązania konkurencji, ale wciąż wymaga dopracowania. YouTube uruchomił również system wykrywania nieautoryzowanego wykorzystania wizerunków twórców w deepfake'ach, który obecnie trafia do milionów użytkowników Programu Partnerskiego. Istotne jest tutaj to, że YouTube chce nadal oferować twórcom kontrolę, w tym zaznaczanie treści AI, możliwość usuwania szkodliwych materiałów oraz rozbudowę Content ID o funkcje ochrony podobizny.

Platforma ma powody, żeby dbać o twórców. W ciągu ostatnich czterech lat wypłaciła im, artystom i firmom medialnym ponad 100 mld dolarów. To astronomiczna kwota, która wykreowała całą branżę i napędza lokalne gospodarki. Tylko w USA ekosystem YouTube wygenerował w 2024 roku 55 mld dolarów PKB i wsparł prawie pół miliona pełnoetatowych stanowisk. Shorts, które generują obecnie 200 mld wyświetleń dziennie (wzrost o 186 proc. w stosunku do roku wcześniejszego), będą mogły wkrótce integrować posty graficzne bezpośrednio w feedzie. To bezpośrednia odpowiedź na konkurencję ze strony TikToka i Instagram Reels. YouTube Shorts osiąga najwyższy współczynnik zaangażowania spośród wszystkich platform krótkiego wideo. Ma 5,91 proc., wyprzedzając TikToka (5,75 proc.) i Instagram Reels (5,53 proc.).

YouTube pokazuje, że może być równie dynamiczny, a przy tym oferuje lepsze możliwości zarobkowania. Twórcy będą mogli wkrótce sprzedawać produkty bez opuszczania aplikacji, a funkcje takie jak Super Chat, Jewels czy współpraca z markami poprzez hub partnerski mają zapewnić zróżnicowane źródła dochodu. Problem w tym, że jednocześnie platforma wprowadza narzędzia, które mogą sprawić, że część tego procesu stanie się zautomatyzowana, a to już budzi pytanie, jak długo jeszcze człowiek będzie fundamentem tego ekosystemu.

Źródło: YouTube Official Blog