Xerox tłumaczy błąd zmieniający cyfry w skanach dokumentów

W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o sprawie, która swój początek miała w 2013 r., i która ciągnęła się za firmą Xerox przez dłuższy czas. Chodziło o błąd, przez który funkcja JBIG2 podmieniała cyfrę 6 na 8. Oczywiście tylko w niektórych dokumentach i tylko w przypadku zmiany domyślnych ustawień. Problem był jednak poważny, gdyż błąd w zeskanowanej dokumentacji medycznej lub architektonicznej mógł okazać się zwyczajnie groźny. Jak się okazuje firma zareagowała na problem już przed kilkoma laty (o czym przypomina w swoim stanowisku przesłanym do PurePC). O ile jednak faktycznie można powiedzieć, że reakcja jako taka nastąpiła, o tyle problem w dalszym ciągu może dotykać niektórych użytkowników wybranych skanerów. Można tego jednak uniknąć, stosując się do zaleceń Xeroxa.

Xerox zajął oficjalne stanowisko w sprawie naszej wcześniejszej publikacji odnoszącej się do błędu, przez który skanery firmy podmieniały cyfry w obsługiwanych dokumentach. Mamy dobrą i złą wiadomość.

W oświadczeniu Xerox wyjaśnia: W 2013 roku Xerox został poinformowany o możliwości występowania błędu w określonych modelach urządzeń, które miały zmienione ustawienia z fabrycznych na indywidualne. Faktycznie, firma została poinformowana i podjęła nawet pewne kroki, o czym informuje w dalszej części oświadczenia: Firma Xerox zareagowała natychmiastowo i przygotowała aktualizację oprogramowania, która wyeliminowała możliwość wystąpienia problemu poprzez zmniejszenie możliwego stopnia kompresji plików, który był powodem usterki. Stosowne łatki dostępne są do pobrania ze strony Xeroxa za darmo i znajdziemy tutaj poprawki odnoszące się do każdego zgłoszonego przez użytkowników urządzenia. Tak przynajmniej twierdzi producent.

Następnie firma zapewniła, że: Pełna lista urządzeń, w których mogła pojawić się usterka oraz instrukcja, w jaki sposób wgrać aktualizację do drukarek zostały udostępnione w 2013 roku na stronach Xerox. Tu również wszystko się zgadza i jeśli problem dotyczy również waszego urządzenia, warto sięgnąć do rzeczonej dokumentacji. Pamiętajmy jednak, że nie każdy ma wiedzę lub ochotę, by przedzierać się przez materiały z instrukcją instalacji poprawki. Opisywany problem nie był winą użytkownika i nie on powinien ponosić konsekwencje. Tak dzieje się niestety często i nie ma tu znaczenia renoma marki.



Opis problemu z 2015 roku, dla zainteresowanych tematem.

Niemniej, muszę przyznać, że koniec końców Xerox stanął na wysokości zadania i zareagował w możliwie efektywny dla siebie sposób. Czy to oznacza permanentny koniec problemu? Szczerze wątpię, gdyż na rynku z pewnością znajdują się nieaktualizowane modele, choćby poleasingowe. Dodatkowo nie każdy musi zdawać sobie sprawę z występowania ewentualnych problemów. Tutaj dochodzimy do konkretnych wniosków. Otóż nie można ślepo ufać w to, że producent niezależnie, czy mówimy o Xeroxie, Samsungu czy nawet o Sony, zapewni bezproblemowe działanie urządzenia od chwili wyjęcia sprzętu z pudełka. Zawsze, absolutnie zawsze powinniśmy zrobić rozeznanie co do ewentualnych wad i częstych usterek danego modelu.

Źródło: Xerox, Pixabay, PurePC