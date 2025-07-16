Xbox Game Pass - Wuchang Fallen Feathers, Grounded 2 i Robocop wśród propozycji na druga połowę lipca

Wakacje w pełni, lipiec także mocno wystartował. Pierwsze tygodnie w Xbox Game Pass przeleciały pod znakiem paru mocniejszych premier i kilku powracających do usługi pozycji - takich jak The Ascent, czy High on Life. Daniem głównym był oczywiście przywracający w odnowionej formule klasyki Tony Hawk's Pro Skater 3+4. Na drugą połowę miesiąca zagramy między innymi w Robocopa i sequel Grounded (game preview), a także we wchodzące na rynek Wuchang Fallen Feathers.

Druga fala lipca w Xbox Game Pass da nam takie gry, jak Robocop: Rogue City, Grounded 2 oraz premierowo Wuchang Fallen Feathers.

Na sam początek drugiej połowy lipca dostajemy jedną większą pozycję oraz dwie nieco mniejsze. Robocop: Rogue City jest obecnie raczej tani i dość często pojawia się w różnych pakietach (np. kwietniowy PS Plus), ale być może komuś będzie pasowało nabycie go w takiej formie - a samodzielny dodatek się nam zbliża. Tego samego dnia zawita świetnie oceniana gra akcji z elementami survival horroru, czyli My Friendly Neighborhood, a następnie niewielkie, ale również mające świetne opinie od graczy RPG - Back to the Dawn.

Jeśli dotąd nie trafiliście na Abiotic Factor - kooperacyjny survival, gdzie grupa naukowców odpiera paranormalne zagrożenia - również wejdzie do Game Passa. A wraz z nim kolarska zręcznościowa przygodówka Wheel World. Fanom gier akcji zahaczających o souls-like warto przypomnieć o obiecującej pozycji z azjatyckiego studia Leenzee - Wuchang Fallen Feathers. Lipiec zamknie znajdujące się w swojego rodzaju wczesnym dostępie Grounded 2 od Obsidian, gdzie ponownie wcielimy się w zmniejszonych ludzi zmuszonych do przetrwania w świecie owadów. Poznaliśmy również pierwszą grę na sierpień: zeszłoroczne Farming Simulator 25.

RoboCop: Rogue City (Xbox Series X|S, chmura i PC), Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard - 17 lipca

My Friendly Neighborhood (konsole, chmura i PC), Game Pass Ultimate, PC Game Pass - 17 lipca

Back to the Dawn (konsole, chmura i PC), Game Pass Ultimate, PC Game Pass - 18 lipca

Abiotic Factor (Xbox Series X|S, chmura i PC), Game Pass Ultimate, PC Game Pass - 22 lipca

Wheel World (Xbox Series X|S, chmura i PC), Game Pass Ultimate, PC Game Pass - 23 lipca

Wuchang: Fallen Feathers (Xbox Series X|S, chmura i PC), Game Pass Ultimate, PC Game Pass - 24 lipca

Grounded 2 [Game Preview] (Xbox Series X|S, chmura i PC), Game Pass Ultimate, PC Game Pass - 29 lipca

Farming Simulator 25 (konsole, chmura i PC), Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard - 1 sierpnia

Źródło: Xbox