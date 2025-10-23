Xbox Game Pass - znamy ofertę na drugą połowę października i początek listopada. The Outer Worlds 2, Football Manager 26 i inne

Decyzje Microsoftu związane z podwyżkami cen wzburzyły społeczność i czas pokaże, czy z punktu widzenia komercyjnego był to dobry ruch, czy gruba przesada. Tymczasem wchodzimy w nową fazę miesiąca, toteż ujawniono kolejne gry, które będą pojawiać się w ramach Xbox Game Pass. A trzeba przyznać, że przynajmniej część z nowości może wyglądać zachęcająco, jak choćby The Outer Worlds 2, czy wprowadzający serię na nowy poziom Football Manager 26.

Na przełom października i listopada Xbox Game Pass otrzymało dziesiątkę nowości w ofercie, w tym sporo premier. Największe emocje wzbudzają niewątpliwie The Outer Worlds 2 oraz Football Manager 26.

Dwie pierwsze pozycje z listy zdążyły już się pojawić. Commandos: Origins to tegoroczny powrót do kultowej taktycznej rozgrywki, choć nie zrobiła ona aż takiej furory, jak można było się spodziewać. Następnie fani serii otrzymają Microsoft Flight Simulator 2024, a od dziś będzie można sprawdzić samemu lub ze znajomymi PowerWash Simulator 2 oraz efektowne starcia mechem w Bounty Star. Od jutra zaś Super Fantasy Kingdom, czyli ciekawe połączenie city buildera i roguelike'a, gdzie odbudowujemy królestwo i mierzymy się z hordami wrogów.

Za kilka dni Halls of Torment, gdzie stoczymy mordercze starcia w tytułowych lokacjach w ramach survival roguelike'a z elementami RPG. Wraz z końcem miesiąca z kolei Obsidian Entertainment wychodzi z The Outer Worlds 2 - mającym pewien potencjał, ale wzbudzającym również niepokój o jakość action RPG. Listopad powitany zostanie przez 100xRESIST - bardzo dobrze przyjętą przygodówkę SF, gdzie trafiamy do futurystycznego świata w większości opanowanego przez obce formy życia. No i wreszcie Football Manager 26 (w wersji pecetowej i konsolowej), dodający nowy silnik, interfejs, a także sporo przydatnych funkcji. Warto też pamiętać, że 31 października z oferty zniknie wysoko oceniana zręcznościowa przygodówka Dont't Nod, czyli Jusant, taktyczne RPG Metal Slug Tactics i Return to Monkey Island, powracająca do legendarnego świata point'n'click z legendarnym Ronem Gilbertem na pokładzie.

Commandos: Origins (konsole, chmura i PC), Game Pass Premium - dostępne

Microsoft Flight Simulator 2024 (Xbox Series X|S, chmura i PC), Game Pass Premium - dostępne

PowerWash Simulator 2 (Xbox Series X|S, chmura i PC), Game Pass Ultimate i PC Game Pass - 23 października

Bounty Star (Xbox Series X|S, chmura i PC), Game Pass Ultimate i PC Game Pass - 23 października

Super Fantasy Kingdom (PC), Game Pass Ultimate i PC Game Pass - 24 października w ramach Game Preview

Halls of Torment (Xbox Series X|S, chmura i PC), Game Pass Ultimate, Game Pass Premium i PC Game Pass - 28 października

The Outer Worlds 2 (Xbox Series X|S, chmura i PC), Game Pass Ultimate i PC Game Pass - 29 października

1000xResist (Xbox Series X|S, chmura i PC), Game Pass Ultimate, Game Pass Premium i PC Game Pass - 4 listopada

Football Manager 26 (PC), Game Pass Ultimate i PC Game Pass - 4 listopada

Football Manager 26 Console (konsole, chmura), Game Pass Ultimate, PC Game Pass - 4 listopada

Źródło: Xbox