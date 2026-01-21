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Xbox Game Pass - mocne premiery na przełom stycznia i lutego, w tym Death Stranding i Warhammer 40,000: Space Marine 2

Szymon Góraj | 21-01-2026 11:30 |

Xbox Game Pass - mocne premiery na przełom stycznia i lutego, w tym Death Stranding i Warhammer 40,000: Space Marine 2Sam początek roku zaczął się dla posiadaczy abonamentu całkiem nieźle. W ramach Xbox Game Pass dostaliśmy chociażby Atomfall, Star Wars Outlaws do potencjalnego sprawdzenia, pierwszego Space Marine'a, a nawet Resident Evil Village pod zbliżającą się premierę dziewiątej części. Teraz otrzymaliśmy spis gier na końcówkę stycznia i początek lutego, a znalazły się w nim m.in. Death Stranding i Warhammer 40,000: Space Marine 2.

W ramach drugiej fali stycznia do Xbox Game Pass dołączą takie gry jak Death Stranding: Director's Cut oraz Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Xbox Game Pass - mocne premiery na przełom stycznia i lutego, w tym Death Stranding i Warhammer 40,000: Space Marine 2 [1]

Xbox Game Pass - poznaliśmy ofertę na początek roku. Zagramy w Atomfall, Star Wars Outlaws i Resident Evil Village

Ponownie trafia się okazja na sprawdzenie pierwszej części Death Stranding w swojej finalnej wersji, a obok dostajemy też symulator budowy Roadcraft oraz Ninja Gaiden Ragebound, czyli bardzo dobrze oceniany spin-off słynnej serii. Kilka dni później kolejna atrakcyjna pozycja, bo The Talos Principle 2, świetna logiczna przygodówka od Croteam, która przebiła również cenionego poprzednika. Następnie mamy cyberpunkowe action RPG w ciekawej stylistyce Anno: Mutationem oraz Drop Duchy - strategię z tetrisowymi mechanikami i cechami m.in. roguelike'a.

Xbox Game Pass - mocne premiery na przełom stycznia i lutego, w tym Death Stranding i Warhammer 40,000: Space Marine 2 [2]

Warhammer 40,000: Dawn of War IV - twórcy planują wprowadzić przełomowe dla gatunku zsynchronizowane animacje walki

Jeszcze w styczniu zawita MySims - swojego rodzaju logiczny spin-off Simsów - no i oczywiście Warhammer 40,000: Space Marine 2, dołączając tym samym do udostępnionej niedługo wcześniej "jedynki". Luty otworzy Indika, bardzo oryginalna przygodówka stworzona przez zespół Odd Meter, a wydana przez 11 bit studios, zaraz po niej zaś nadejdzie remaster Final Fantasy II.  Wraz z 31 stycznia tradycyjnie odpadnie kilka pozycji - a na ich czele Citizen Sleeper 2: Starward Vector, Starbound oraz Orcs Must Die! Deathtrap. 

  • Death Stranding Director's Cut (Xbox Series X|S, handheld, chmura i PC), Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass - 21 stycznia 
  • RoadCraft (PC), Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass - 21 stycznia 
  • Ninja Gaiden Ragebound (Xbox Series X|S, chmura i PC), Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass - 21 stycznia 
  • The Talos Principle 2 (Xbox Series X|S, PC), Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass - 27 stycznia 
  • Anno: Mutationem (konsole, chmura i PC),  Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass - 28 stycznia
  • Drop Ducky (konsole, chmura i PC), Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass - 28 stycznia 
  • MySims: Cozy Bundle (PC), Game Pass Ultimate i PC Game Pass - 29 stycznia 
  • Warhammer 40,000: Space Marine II (Xbox Series X|S, chmura i PC), Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass - 29 stycznia 
  • Indika (Xbox Series X|S, chmura i PC), Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass - 2 lutego 
  • Final Fantasy II Remaster (Xbox Series X|S, chmura i PC),  Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass - 3 lutego 

Xbox Game Pass - mocne premiery na przełom stycznia i lutego, w tym Death Stranding i Warhammer 40,000: Space Marine 2 [3]

Źródło: Xbox
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