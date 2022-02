Wojska Obrony Cyberprzestrzeni powołane przez MON. Czym zajmie się nowa jednostka polskich sił zbrojnych?

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, poinformował o powołaniu do życia nowej, specjalistycznej struktury wojskowej. Wojska Obrony Cyberprzestrzeni to odpowiedź na zmianę charakteru działań militarnych, które ewoluowały na skutek globalnego rozwoju technologii. Za nadzorowanie nowego komponentu powołanego w celu obrony Rzeczypospolitej Polskiej będzie odpowiadał gen. bryg. Karol Molenda. WOC będą zdolne do prowadzenia całej gamy działań wewnątrz cyberprzestrzeni, w tym do rozpoznania, obrony oraz ofensywy. Minister Błaszczak podkreśla, że w XXI wieku ataki cybernetyczne stały się jednym z częściej wykorzystywanych narzędzi działań wojskowych. Widać to choćby w realizacji agresywnej polityki naszego sąsiada. Poznajmy kilka faktów.

Ministerstwo Obrony Narodowej zamierza jeszcze sprawniej odpierać wszelkiej maści ataki o charakterze cyfrowym. W tym celu powołano Wojska Obrony Cyberprzestrzeni.

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni nie są całkowicie nową koncepcją. Plany opracowania i wdrożenia w naszych siłach zbornych nowego komponentu sięgają 2016 roku. Niemniej, dopiero teraz jednostka zyskała oficjalny status. Sześć lat temu NATO uznało ataki cybernetyczne za piątą domenę operacyjną, a co za tym idzie, powołanie nowej struktury było jedynie kwestią czasu. Dziś mamy do czynienia z regularnym wojskiem zdolnym do prowadzenia pełnego spektrum działań, którego celem ma być przede wszystkim zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa w obszarze, na którym są one prowadzone. Powstanie WOC to elementem szerszego planu związanego z tworzeniem silnego fundamentu pod obronę cyfrową. MON podjął również inne kroki.

Ministerstwa Obrony Narodowej realizuje również program CYBER.MIL.PL, który obejmuje łącznie pięć filarów działań na rzecz cyberbezpieczeństwa. MON celuje w budowanie struktur i infrastruktury cyberbezpieczeństwa, edukację, szkolenie oraz trening, a także w rekrutację i aktywną rezerwę. Liczą się także budowanie silnej pozycji międzynarodowej oraz pozyskiwanie i tworzenie odpowiednich narzędzi pozwalających na pełne spektrum działań. W aktualnej edycji programu planuje się między innymi budowę największego w Europie „cyberpoligonu”, a także organizację ligi rozgrywek „Capture The Flag”. Mało tego, MON nawiązał nawet współpracę ze środowiskiem e-sportu.

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej