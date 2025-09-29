Warhammer 40,000: Dawn of War IV - zaprezentowano pierwszy gameplay prosto z PC Gaming Show Tokyo Direct

Tokyo Game Show dobiegło końca. Nie był to może najbardziej ekscytujący event w tym roku, ale kilka interesujących zapowiedzi otrzymaliśmy. I tak jak w przeciągu jego pierwszych dni pojawiła się wyczekiwana oficjalna zapowiedź szóstej odsłony Forza Horizon, tak teraz dorzucono informacje o grze KING Art Games. Warhammer 40,000: Dawn of War IV to nowa nadzieja dla fanów uniwersum i zarazem gatunku, a pierwsze materiały napawają optymizmem.

W trakcie targów PC Gaming Show Tokyo Direct Warhammer 40,000: Dawn of War IV otrzymał pierwsze oficjalne fragmenty rozgrywki.

Świat Warhammera 40K rozwija się w grach wideo dosyć prężnie, choć segment RTS - a konkretnie tyczący się serii Dawn of War - kuleje od lat. Dlatego miło zobaczyć, że wreszcie zapowiedziana kolejna jej odsłona ma spore szanse na to, by przebić powszechnie krytykowaną "trójkę". Dostaliśmy już pewne materiały związane z tytułem, teraz zaś w ramach PC Gaming Show Tokyo Direct otrzymał całkiem konkretną, oficjalną prezentację Warhammer 40,000: Dawn of War IV, gdzie możemy przyjrzeć się kilku nowym ujęciom:

Przygotowany na silniku gry gameplay trailer ukazuje wstępnie to, czego możemy się mniej więcej spodziewać po tytule KING Art Games. To nie tylko powrót na Kronus i ponowne starcie zwalczających się od dawna frakcji (plus debiutujący w Dawn of War Adeptus Mechanicus), ale i odświeżenie konceptów znanych z początków marki. Budowanie baz w różnorodnych biomach, zaawansowane animacje i obietnica powrotu do korzeni wraz z kilkoma nowymi pomysłami na serię. Premiera ma się odbyć w przyszłym roku, ale nie znamy jeszcze szczegółów, więc zapewne zdążymy zobaczyć sporo materiałów od twórców.

Źródło: PC Gaming Show Tokyo Direct