Warhammer 40,000: Dawn of War IV - zaprezentowano pierwszy gameplay prosto z PC Gaming Show Tokyo Direct
Tokyo Game Show dobiegło końca. Nie był to może najbardziej ekscytujący event w tym roku, ale kilka interesujących zapowiedzi otrzymaliśmy. I tak jak w przeciągu jego pierwszych dni pojawiła się wyczekiwana oficjalna zapowiedź szóstej odsłony Forza Horizon, tak teraz dorzucono informacje o grze KING Art Games. Warhammer 40,000: Dawn of War IV to nowa nadzieja dla fanów uniwersum i zarazem gatunku, a pierwsze materiały napawają optymizmem.
W trakcie targów PC Gaming Show Tokyo Direct Warhammer 40,000: Dawn of War IV otrzymał pierwsze oficjalne fragmenty rozgrywki.
Warhammer 40,000: Dawn of War IV - w sieci pojawił się materiał analizujący rozgrywkę po spędzeniu pierwszych godzin z grą
Świat Warhammera 40K rozwija się w grach wideo dosyć prężnie, choć segment RTS - a konkretnie tyczący się serii Dawn of War - kuleje od lat. Dlatego miło zobaczyć, że wreszcie zapowiedziana kolejna jej odsłona ma spore szanse na to, by przebić powszechnie krytykowaną "trójkę". Dostaliśmy już pewne materiały związane z tytułem, teraz zaś w ramach PC Gaming Show Tokyo Direct otrzymał całkiem konkretną, oficjalną prezentację Warhammer 40,000: Dawn of War IV, gdzie możemy przyjrzeć się kilku nowym ujęciom:
Warhammer 40,000: Dawn of War IV - wielki powrót jednej z najważniejszych serii RTS ostatnich dekad. Oto pierwsza zapowiedź
Przygotowany na silniku gry gameplay trailer ukazuje wstępnie to, czego możemy się mniej więcej spodziewać po tytule KING Art Games. To nie tylko powrót na Kronus i ponowne starcie zwalczających się od dawna frakcji (plus debiutujący w Dawn of War Adeptus Mechanicus), ale i odświeżenie konceptów znanych z początków marki. Budowanie baz w różnorodnych biomach, zaawansowane animacje i obietnica powrotu do korzeni wraz z kilkoma nowymi pomysłami na serię. Premiera ma się odbyć w przyszłym roku, ale nie znamy jeszcze szczegółów, więc zapewne zdążymy zobaczyć sporo materiałów od twórców.