Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Aktualności Rozrywka

Warhammer 40,000: Dawn of War IV - zaprezentowano pierwszy gameplay prosto z PC Gaming Show Tokyo Direct

Szymon Góraj | 29-09-2025 09:30 |

Warhammer 40,000: Dawn of War IV - zaprezentowano pierwszy gameplay prosto z PC Gaming Show Tokyo DirectTokyo Game Show dobiegło końca. Nie był to może najbardziej ekscytujący event w tym roku, ale kilka interesujących zapowiedzi otrzymaliśmy. I tak jak w przeciągu jego pierwszych dni pojawiła się wyczekiwana oficjalna zapowiedź szóstej odsłony Forza Horizon, tak teraz dorzucono informacje o grze KING Art Games. Warhammer 40,000: Dawn of War IV to nowa nadzieja dla fanów uniwersum i zarazem gatunku, a pierwsze materiały napawają optymizmem.

W trakcie targów PC Gaming Show Tokyo Direct Warhammer 40,000: Dawn of War IV otrzymał pierwsze oficjalne fragmenty rozgrywki.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV - zaprezentowano pierwszy gameplay prosto z PC Gaming Show Tokyo Direct [1]

Warhammer 40,000: Dawn of War IV - w sieci pojawił się materiał analizujący rozgrywkę po spędzeniu pierwszych godzin z grą

Świat Warhammera 40K rozwija się w grach wideo dosyć prężnie, choć segment RTS - a konkretnie tyczący się serii Dawn of War - kuleje od lat. Dlatego miło zobaczyć, że wreszcie zapowiedziana kolejna jej odsłona ma spore szanse na to, by przebić powszechnie krytykowaną "trójkę". Dostaliśmy już pewne materiały związane z tytułem, teraz zaś w ramach PC Gaming Show Tokyo Direct otrzymał całkiem konkretną, oficjalną prezentację Warhammer 40,000: Dawn of War IV, gdzie możemy przyjrzeć się kilku nowym ujęciom:

Warhammer 40,000: Dawn of War IV - wielki powrót jednej z najważniejszych serii RTS ostatnich dekad. Oto pierwsza zapowiedź

Przygotowany na silniku gry gameplay trailer ukazuje wstępnie to, czego możemy się mniej więcej spodziewać po tytule KING Art Games. To nie tylko powrót na Kronus i ponowne starcie zwalczających się od dawna frakcji (plus debiutujący w Dawn of War Adeptus Mechanicus), ale i odświeżenie konceptów znanych z początków marki. Budowanie baz w różnorodnych biomach, zaawansowane animacje i obietnica powrotu do korzeni wraz z kilkoma nowymi pomysłami na serię. Premiera ma się odbyć w przyszłym roku, ale nie znamy jeszcze szczegółów, więc zapewne zdążymy zobaczyć sporo materiałów od twórców.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV - zaprezentowano pierwszy gameplay prosto z PC Gaming Show Tokyo Direct [2]

Warhammer 40,000: Dawn of War IV - zaprezentowano pierwszy gameplay prosto z PC Gaming Show Tokyo Direct [3]

Warhammer 40,000: Dawn of War IV - zaprezentowano pierwszy gameplay prosto z PC Gaming Show Tokyo Direct [4]

Warhammer 40,000: Dawn of War IV - zaprezentowano pierwszy gameplay prosto z PC Gaming Show Tokyo Direct [5]

Źródło: PC Gaming Show Tokyo Direct
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

Powiązane publikacje

Netflix – filmowe i serialowe nowości VOD na 5 - 11 stycznia 2026. Wśród premier Zabójcza przyjaźń, Samce alfa oraz Król paparazzich

Netflix – filmowe i serialowe nowości VOD na 5 - 11 stycznia 2026. Wśród premier Zabójcza przyjaźń, Samce alfa oraz Król paparazzich

0
The Blood of Dawnwalker - otrzymaliśmy nową zapowiedź gry Rebel Wolves. Pogramy jeszcze w tym roku

The Blood of Dawnwalker - otrzymaliśmy nową zapowiedź gry Rebel Wolves. Pogramy jeszcze w tym roku

7
Apple TV+ – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2026. Wśród premier Teheran, Krople Boga i Terapia bez trzymanki

Apple TV+ – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2026. Wśród premier Teheran, Krople Boga i Terapia bez trzymanki

9
SkyShowtime – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2026. Wśród premier Fenicki układ oraz Jak wytresować smoka

SkyShowtime – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2026. Wśród premier Fenicki układ oraz Jak wytresować smoka

0
Amazon Prime Video – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2026. Wśród premier Steal, Nocny recepcjonista i Zabójczy lot

Amazon Prime Video – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2026. Wśród premier Steal, Nocny recepcjonista i Zabójczy lot

15
Liczba komentarzy: 17

Komentarze:

Załaduj komentarze

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.