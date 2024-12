W Korei Południowej może powstać firma KSMC. Jej celem byłaby bezpośrednia konkurencja z tajwańskim TSMC

Sytuacja, w której jeden podmiot zdobywa na rynku dominującą pozycję nie jest zdrowa dla konsumentów. Wobec problemów Samsunga z wdrażaniem nowszych procesów technologicznych, taki status zaczyna uzyskiwać TSMC. Choć nie należy skreślać Samsunga, to obecna sytuacja sugeruje, że tajwańska firma może zdefiniować branżę półprzewodników na wiele lat. W Korei Południowej pojawił się jednak pomysł, by stworzyć dla TSMC realnego konkurenta.

W sferach naukowo-rządowych Korei Południowej pojawił się pomysł utworzenia poważnego konkurenta dla firmy TSMC. Przedsięwzięcie jest obliczone na 20-letnią perspektywę czasową.

Wydaje się, że czasy, gdy branża półprzewodników mogła dynamicznie rozwijać się bez realnego wsparcia ze środków publicznych już przeminęły. Inwestycje tego typu czynią państwa na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych i Chin. Do grona krajów tych może wkrótce dołączyć Korea Południowa. Trwają właśnie dyskusje naukowo-rządowe na temat możliwości powołania do życia firmy określanej wstępnie mianem KSMC (Korean Semiconductor Manufacturing Company). Nazwa nie jest oczywiście przypadkowa, ponieważ miałby to w przyszłości być pełnoprawny konkurent dla tajwańskiego TSMC. Powodem, dla którego podjęto rozmowy o takim przedsięwzięciu, jest słabnąca pozycja Samsunga. Koreańska firma ma bowiem poważne problemy z uzyskiem podczas wdrażania najbardziej zaawansowanych procesów.

Pomysł utworzenia KSMC jest jeszcze bardzo świeży i żadne decyzje na temat nie zapadły, ale docelowo firma miałaby osiągnąć możliwości produkcyjne w czołowych procesach technologicznych. Takie przedsięwzięcie będzie wymagało jednak kolosalnych nakładów finansowych. Mówi się tutaj o początkowych wydatkach rzędu 20 bln wonów, czyli blisko 14 mld dolarów. Oczywiście taka inwestycja miałaby szanse zwrócić się w dłuższej perspektywie czasowej. Szacuje się, że do 2045 roku gospodarka koreańska osiągnęłaby dzięki temu korzyści warte nawet 209 mld dolarów. Na utworzeniu KSMC zyskałyby bowiem także inne podmioty działające w branży półprzewodników. Korea Południowa miałaby z kolei wskoczyć na pozycję lidera w tym segmencie rynku do 2047 roku.

