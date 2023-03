Virgin Orbit wstrzymuje działalność. Kosmiczny startup Richarda Bransona zwolni 85% pracowników

Po sześciu latach działalności Virgin Orbit ogłosiło, że nie ma już funduszy na kontynuowanie swojej działalności. W związku z tym 675 osób (około 85% wszystkich pracowników) zostanie zwolnionych, a samo Virgin Orbit w najbliższym czasie zostanie zamknięte. Ostatnim z lotów kosmicznych spółki należącej do Richarda Bransona było "Start Me Up" - misja będąca pierwszym komercyjnym startem kosmicznym z ziemi brytyjskiej, która to jednak zakończyła się fiaskiem.

Informacja, o tym kto dokładnie straci pracę, ma zostać podana do 3 kwietnia. Firma utrzyma tym samym zatrudnienie zaledwie 100 osób. Zwalniani pracownicy mają niemniej otrzymać zabezpieczenie finansowe i ułatwioną ścieżkę zatrudnienia w siostrzanej firmie grupy, jaką jest Virgin Galactic. "Nie mamy innego wyboru niż wprowadzenie natychmiastowych, dramatycznych i bolesnych zmian" - powiedział cytowany przez CNN Business prezes Dan Hart i zaznaczył, że to najtrudniejsza decyzja, jaką musiał podjąć w życiu. BBC dodaje z kolei, jakoby Branson miał powiedzieć pracownikom, że firma wkrótce zupełnie zawiesi działalność, aż do odwołania.

Virgin Orbit zostało założone w 2017 roku w celu opracowania i skomercjalizowania systemu LauncherOne, służącemu wynoszeniu satelitów na niską orbitę okołoziemską. Łącznie Virgin Orbit wykonało sześć takich lotów w latach 2020-2023, z czego tylko cztery zakończyły się sukcesem. Ostatnia próba, a więc wspomniane już "Start Me Up", mimo udanego oddzielenia się rakiety od macierzystego samolotu, nie powiodła się. Wystąpiła wszak pewna anomalia, która uniemożliwiła ładunkowi rakiety wejście na orbitę. Później ustalono, że usterkę spowodował filtr paliwa o wartości zaledwie 100 dolarów.

