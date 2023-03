Valve przygotowuje duże zmiany w swoich grach - twierdzi prezenter e-sportowy Richard Lewis. Czego się spodziewać?

Kilka dni temu w sterownikach do kart graficznych NVIDII znaleziono kod odnoszący się do nadchodzącego silnika dla nowego Counter-Strika. Dziś na światło dzienne wyszły nowe informacje. Albowiem długoletni dziennikarz i prezenter e-sportowy Richard Lewis zaciągnął języka wśród swoich informatorów, którzy z pewnością uważają, że nie był to błąd w kodzie i rzeczywiście nowa wersja Counter-Strike Source jest na drodze do wydania oraz jest obecnie priorytet dla producenta.

Jak twierdzi Richard Lewis w niedalekiej przyszłości doczekamy się wersji beta dla Counter-Strike Source oraz dużej aktualizacji dla Valoranta, która jest wyczekiwana przez dużą część społeczności tej gry.

Według doniesień Richarda Lewisa nowy Counter Strike jest już w późnej wersji alfa i przechodzi obecnie testy wśród profesjonalnych graczy zaproszonych do studia Valve. Wiemy też, że testami zajmuje się równolegle jeszcze kilka innych firm. Prezenter mówi również o planowanej wersji beta, która miałaby się ukazać w marcu albo w kwietniu tego roku. Nowa wersja, określana wewnątrz studia jako Counter-Strike 2, skupiać się będzie na poprawie oprawy graficznej i jej wierności względem świata realnego. Źródła Richarda Lewisa informują również, że Valve kładzie też spory nacisk na ulepszenie systemu dobierania graczy do meczów.

Jednak Counter-Strike to niejedyna gra, o której wiadomo coś więcej niż dotychczas. Jedna z perełek twórców Steama również dostanie solidne ulepszenie. Valorant, bo o nim właśnie mowa, dostanie aktualizacje obsługującą serwery o prędkości przesyłania pakietów internetowych na poziomie 128 pakietów na sekundę. Jest to bezpośrednia odpowiedź na prośby graczy. Ponieważ podniesienie tickrate'u w grze przede wszystkim ma zapewnić większą dynamikę rozgrywki, ale niejednokrotnie też wpływa na sposób, w jaki gra się w dany tytuł.

Źródło: KitGuru