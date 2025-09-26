Użytkownik SonixLegend przekroczył próg 40 000 gier w kolekcji na Steam otrzymując unikalną odznakę od Valve

Cyfrowa dystrybucja na stałe zmieniła rynek gier wideo. Platformy takie jak Steam oferują dostęp do dziesiątek tysięcy produkcji, od tytułów niezależnych po największe hity. Dla większości graczy jest to wygodny sposób na zakupy i zabawę. Istnieje jednak grupa użytkowników, dla których gromadzenie gier stało się celem samym w sobie. Traktują oni swoje cyfrowe biblioteki niczym kolekcjonerzy fizycznych wydań, dążąc do posiadania jak największej liczby tytułów.

Użytkownik o pseudonimie SonixLegend jako pierwszy na świecie przekroczył próg 40 tys. gier na Steam, co zostało docenione przez Valve.

Użytkownik Steam o pseudonimie SonixLegend właśnie przeszedł do historii platformy Valve. 23 września 2025 roku jako pierwsza osoba na świecie przekroczył magiczną barierę 40 000 płatnych gier w swojej bibliotece. Za to niezwykłe osiągnięcie otrzymał od Valve unikalną odznakę "Game Collector: 40000+", którą ma tylko jeden użytkownik na całym świecie. SonixLegend pochodzi z Szanghaju w Chinach i przez ostatnie 15 lat systematycznie budował swoją kolekcję. W momencie publikacji artykułu jego biblioteka liczy już 40065 tytułów, co oznacza że wciąż aktywnie dokupuje nowe gry. Portal SteamDB szacuje obecną wartość jego kolekcji na ponad 640 000 dolarów przy cenach detalicznych, choć rzeczywista kwota wydana przez kolekcjonera to około 249 000 dolarów dzięki wykorzystywaniu wyprzedaży i promocji.

Rekordowa biblioteka SonixLegend nie zawiera gier free-to-play, dodatków DLC ani innych treści dodatkowych. Lliczone są wyłącznie pełnoprawne płatne gry. Co ciekawe, użytkownik posiada także ponad 22 000 dodatków DLC oraz technicznie łącznie ponad 97 000 pozycji w koncie, ale Valve nie liczy tzw. shovelware, czyli niskobudżetowych gier o bardzo niskiej jakości do oficjalnych statystyk odznak kolekcjonerskich. Paradoksalnie, ulubioną grą SonixLegend nie jest żaden z tysięcy płatnych tytułów, ale darmowa produkcja Valve z 2010 roku, Alien Swarm. W tę kooperacyjną strzelankę użytkownik zainwestował 551 godzin i odblokował wszystkie możliwe osiągnięcia. Z całej swojej gigantycznej kolekcji napisał recenzje jedynie 20 polecanych gier.

Dane z serwisu HowLongToBeat pokazują skalę wyzwania przed SonixLegend. Przejście samych 2500 najważniejszych gier z jego biblioteki wymagałoby ponad 2463 dni nieprzerwanych rozgrywek. To oznacza niemal siedem lat grania 24 godziny na dobę. Wartość nierozegranych gier w jego kolekcji szacowana jest na 241 524 dolary. Na platformie Steam istnieje obecnie około 45 000 płatnych gier z pełnym profilem według danych SteamDB. SonixLegend posiada więc niemal wszystkie dostępne tytuły, co sprawia, że jest prawdziwym cyfrowym kolekcjonerem świata gier. Każdego roku Steam wzbogaca się o tysiące nowych tytułów, więc kolekcjoner ma szansę w najbliższych latach osiągnąć próg 50 000 gier, co prawdopodobnie zmusi Valve do stworzenia kolejnej, jeszcze wyższej odznaki. Przypadek SonixLegend pokazuje jednak ekstremalne podejście do cyfrowego kolekcjonowania, które wykracza daleko poza typowe nawyki graczy. W rankingu największych kolekcji Steam na drugim miejscu znajduje się Ian Brandon Anderson z 39 542 grami. Jego wynik także rośnie.

