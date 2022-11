Unia Europejska chce wysyłać centra danych w kosmos, aby przeciwdziałać zmianom klimatycznym

Potrzeba digitalizacji oznacza, że centra danych na całym świecie rozwijają się w niespotykanym dotąd tempie. To z kolei ma spory wpływ zarówno na wykorzystanie energii, jak i na środowisko. W związku z tym, Unia Europejska rozpoczęła poszukiwania alternatywnych rozwiązań dla przyszłych centrów danych. Jak mówią europarlamentarzyści, celem głównym przedsięwzięcia jest walka z globalnym ociepleniem. Narady nie mogły więc skończyć się inaczej - "przenieśmy centra danych z Ziemi w kosmos!" - pomyślało UE.

UE chce wysyłać centra danych w kosmos w ramach walki ze zmianami klimatu. Najpierw należy jednak oszacować, czy przygotowanie takiego rozwiązania nie wygeneruje większej ilości CO2, niż obecne, ziemskie centra.

Przedsięwzięcie otrzymało nazwę ASCEND i jest częścią unijnej inicjatywy "Horizon Europe". Projekt ASCEND ma na celu określenie opłacalności instalacji stacji centrów danych na niskiej orbicie okołoziemskiej. Byłyby one zasilane elektrowniami słonecznymi, generującymi kilkaset megawatów. ASCEND to tylko jeden z wielu projektów, które są analizowane pod kątem realizacji planu Green Deal. Ten z kolei ma na celu osiągnięcie neutralności węglowej w Europie do 2050 r. W przedsięwzięciu bierze udział m.in. francusko-włoskie konsorcjum Thales Alenia Space.

Przedstawiciele Thales podkreślają, że pierwszym krokiem projektu będzie ustalenie, czy emisja dwutlenku węgla związana z produkcją i uruchomieniem tej infrastruktury będzie znacząco niższa, niż emisja generowana obecnie przez naziemne centra danych, czy nawet przez oceaniczny Projekt Natick Microsoftu. Jak na razie na badanie ASCEND przeznaczono budżet w wysokości 2 milionów dolarów. Należy pamiętać, że jest to póki co badanie rozpoznawcze i może się skończyć stwierdzeniem, że stworzenie kosmicznego centrum danych jest z różnych przyczyn niewykonalne (np. nieopłacalne lub efekt jest sprzeczny z intencją).

Źródło: Hot Hardware