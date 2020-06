Tych narzędzi do wideokonferencji internauci używają najczęściej

Choć największy "boom" na programy do prowadzenia wideokonferencji już za nami, bo większość pracowników wróciło już do pracy w klasycznej, niezdalnej formie, to narzędzia typu Zoom czy Google Meet zyskały na pandemii bardzo duże zainteresowanie. Przede wszystkim o wspomnianych rozwiązaniach dowiedziały się osoby, które dotąd wcale nie miały o nich pojęcia, a już z dużą dozą pewności - nie wiedziały, iż rynek tych narzędzi jest względnie zróżnicowany. Prywatnie, do rozmów z rodziną używamy bowiem klasycznie Skype'a, Google Duo czy też Facebook Messengera, ale opcje te to nie wszystko, czym można podpierać się w wideokonferencjach.

Serwis Android Police prowadzi ankietę dotyczącą tego, jakiego programu do wideokonferencji używają internauci. Wyniki są dość oczywiste, choć ankiecie brakuje istotnych opcji.

Serwis Android Police przed kilkunastoma godzinami stworzył ankietę dla swoich czytelników, w której to bada, które z narządzi do wideokonferencji są przez przez owych czytelników najczęściej wykorzystywane. Już po 17 godzinach od startu, w ankiecie zagłosowało niemal 3 tysiące osób i już z tej próbki można wyciągnąć pewne dane, iż największą popularnością cieszy się Zoom (19% ankietowanych) oraz Google Duo (18% ankietowanych). Po bliższym zapoznaniu się z ankietą, zauważymy jednak, że nie została sformułowana do końca rzetelnie.

Gdzie bowiem zniknęło Microsoft Teams czy też CISCO Webex? Do zaznaczenia możliwa jest co prawda opcja Something else I'll mention in comments (Coś innego, o czym wspominam w komentarzu), ale wielu komentujących formularz czytelników, wyraziło z tego powodu swoje niezadowolenie i stwierdziło, że nie zagłosują, póki wśród wyborów nie pojawią się wspomniane alternatywy. Mimo wszystko wydaje się, że pomimo kilku potknięć wizerunkowych związanych z bezpieczeństwem, to Zoom wciąż cieszy się największą popularnością wśród internautów.

Źródło: Android Police