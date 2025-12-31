TOP 10 najbardziej rozczarowujących gier 2025 roku. MindsEye, Bloodlines 2, Monster Hunter i inne branżowe porażki

Trzeba przyznać, że dobiegający już końca 2025 rok przyniósł nam masę perełek. Od hitów, których udana premiera była oczywista (np. Kingdom Come Deliverance II, Hollow Knight: Silksong), po pozycje triumfujące o wiele mocniej, niż ktokolwiek mógł wcześniej przypuszczać (Clair Obscur: Expedition 33, Blue Prince). Ale to wcale nie znaczy, że nie znalazło się miejsce dla gier jeżeli nie z gruntu słabych, to pod jakimś kątem niedomagających. I jak zwykle w tego typu rankingach, zwracamy uwagę na szereg czynników. Od optymalizacji na premierę, poprzez zawiedzione oczekiwania pod jakimś kątem, aż po całokształt. Tym samym zapraszam do przejrzenia rankingu TOP 10 najbardziej rozczarowujących gier 2025 roku.

Autor: Szymon Góraj

Nie wydaje mi się, żeby tegoroczna gorsza strona branży zebrała tak obfite plony, jak to było w przypadku chociażby 2023 roku, gdzie Damian miał nieco trudniejsze zadanie. To wcale jednak nie znaczy, że miałem jakąś wielką trudność w skompletowaniu zestawienia TOP 10 najbardziej rozczarowujących gier 2025 roku. Właściwie mogę powiedzieć, że w kilku miejscach musiałem wręcz zrobić sobie małą wyliczankę i zastanowić się dobrze, z czym wiązałem jakieś faktyczne nadzieje, a czego nie ma co wpychać na listę, bo po prostu nie ma sensu. Jeśli chodzi o te ostatnie, olałem kompletnie Assassin's Creed Shadows. Po wymęczeniu Star Wars Outlaws nie miałem żadnych złudzeń, że kolejna gra Ubi mnie ruszy, toteż nie miałem podstaw, by wstawiać japońskiego asasyna do topki. To samo z nowym Painkillerem od Anshar Studios, bo pierwsza zapowiedź mnie zemdliła, a sprawdzone demo potwierdziło obawy.

Dobiegające końca 12 miesięcy przyniosło nam masę świetnych gier, ale to nie przeszkodziło w znalezieniu TOP 10 najbardziej rozczarowujących gier 2025 roku. Poza jednoznacznymi katastrofami w rodzaju MindsEye, znajdziemy również niezłe gry, które zawiodły oczekiwania.

Raczej trudno tutaj znaleźć wiele wspólnych mianowników - ot, gromadka różnych tytułów z różnych gatunków, które z jakichś powodów kompletnie zawiodły. O ile na przykład taki Capcom zazwyczaj był co najmniej neutralny, o tyle w tym przypadku przyniósł klęskę na gigantyczną skalę, która jeszcze będzie odbijać się czkawką. Remedy Entertainment również negatywnie zaskoczyło, natomiast jeśli o nich chodzi, straty są znacznie mniejsze, jako że w przeciwieństwie do poprzednika rozczarowanie nie dotyka żadnej z gier z ich stajni, które są najbardziej oczekiwane. Znalazło się przy tym miejsce dla, a jakże, czegoś od Activision, pewnego tytułu próbującego być Final Fantasy, a także projektu od byłego pracownika z Rockstar.

Całą listę mógłbym jeszcze ewentualnie pogrupować na "miękkie" rozczarowania i te poważniejsze, które naprawdę mogły zaboleć. W przypadku tych drugich na pewno mogę wymienić przedstawiciela Świata Mroku, czy powrót do świata skaterów. Swoje namieszało Gearbox Software, a kultowa seria od Firaxis Games wpadła na mogącą niejednego zaskoczyć mieliznę. Blisko wrzucenia na listę był Terminator 2D: No Fate - nie za to, że słaby, tylko zbyt małą zawartość w stosunku do ceny - a także metroidvaniowa Mandragora: Wispers of the Witch Tree, która zawiodła mnie w głównej mierze zbyt małym zróżnicowaniem rozgrywki. Jednak z różnych względów w ostatniej chwili zostały strącone do "(dis)honorable mentions".