Test chłodzenia AiO Thermalright Peerless Vision 360 UB ARGB - wydajnie, z 4-calowym ekranem i atrakcyjnie cenowo

Thermalright to tajwańska firma założona w 2001 roku, z siedzibą w Tajpej. Na rynku wybiła się przede wszystkim dzięki starszym modelom chłodzeń, typu Ultima 90, Ultra 120 Extreme, HR02 czy MACHO. Już ponad rok temu (ale ten czas leci) wróciła na polski rynek, głównie z coolerami powietrznymi, jednakże oferta zostanie poszerzona także o chłodzenia cieczą typu all-in-one. W poniższej recenzji przedstawiony zostanie model Peerless Vision 360 UB ARGB Black (uff, długa ta nazwa), który wyróżnia się głównie zastosowaniem blisko 4-calowego ekranu na blok-pompie, oraz w wersji UB - zunifikowanymi w jednej obudowie trzema wentylatorami 120 mm, posiadającymi podświetlenie ARGB na ramce konstrukcji.

Autor: Krzysztof Hukałowicz

Współczesne systemy chłodzenia procesorów można zasadniczo podzielić na dwie kategorie - coolery wykorzystujące powietrze i zintegrowane zestawy wypełnione cieczą (AiO). Pierwsze reprezentują klasyczne podejście do kwestii rozpraszania ciepła, przeważnie składając z aluminiowego radiatora, miedzianej podstawy oraz wentylatora. Drugie są zdecydowanie bardziej złożone chociaż jednocześnie kompletne, integrując blok wodny, pompę, radiator i wentylatory, pracujące praktycznie bezobsługowo w obiegu zamkniętym. Wybór odpowiedniego rozwiązania powinien być oczywiście uzależniony od posiadanego procesora, bowiem jednostki AMD i Intel delikatnie różnią się kształtem odpromiennika, wpływającego na wydajność systemu chłodzenia. Dlatego nasze pomiary przeprowadzamy na dwóch platformach sprzętowych.

Thermalright Peerless Vision 360 UB ARGB Black to chłodzenie AiO z efektownym dodatkami, gdzie pompka posiada 3.95" ekran LCD o rozdzielczości 480x480 pikseli, a wentylatory są umieszczone w jednej ramce i posiadają na niej podświetlenie ARGB.

Thermalright Peerless Vision 360 UB ARGB Black zwraca na siebie uwagę już przy pierwszym spojrzeniu. Co prawda nie jest to biała wersja kolorystyczna (a takowa jest dostępna) - wyróżnia się tym, że blok-pompka posiada blisko 4-calowy ekran LCD z dużymi możliwościami personalizacji, oraz zunifikowane 3 wentylatory 120 mm. Dokładając do tego dobrze rozwiązane okablowanie i łatwy montaż otrzymujemy AiO, które potrafi zaciekawić. Produkt powinien trafić w gusta użytkowników preferujących efektowny wygląd komputera. Thermalright Peerless Vision 360 UB ARGB Black kierowany jest również do użytkowników, dla których ważna okazuje się kompatybilność z różnymi (także starszymi) platformami sprzętowymi (w tym martwym Intel 2011). Thermalright Peerless Vision 360 UB ARGB Black występuje również w białej wersji kolorystycznej. Do wyboru mamy wariant w testowanym rozmiarze, czyli 360 mm, dostępny także z trzema oddzielnymi "śmigłami" (bez dopisku UB), jak również mniejszą wersję wersję 240 mm (ta nie posiada wersji UB - czyli ze zunifikowaną ramką wentylatorów)

Thermalright

Peerless Vision 360 UB ARGB Black Genesis

Hydria 360 ARGB Chieftec

Iceberg 360 RGB Wymiary radiatora 397 x 120 x 27 mm 397 x 120 x 27 mm 392 x 120 x 27 mm Waga całkowita Nie podano 2270 gramów 1900 gramów Długość węży 400 mm 400 mm 400 mm Fabryczne wentylatory 3x 120 mm 3x 120 mm 3x 120 mm Obroty wentylatorów Do 2150 RPM 500-1550 RPM 500-2200 RPM Przepływ powietrza ~69 CFM ~80 CFM ~65 CFM Kompatybilność AMD AM4 / AM5 AM4 / AM5 AM5 / AM4 / AM3 / FM2 Kompatybilność Intel 115x / 1200 / 1700 / 1851 115x / 1200 / 1700 / 1851 115x / 1200 / 1700 / 1851 Zasilanie pompy 12V 12V 12V Podświetlenie Pompa / Wentylatory Pompa / Wentylatory Pompa / Wentylatory Pasta termoprzewodząca Thermalright TF7 Silicon 900 Chieftec Cechy szczególne Ekran LCD Efekt lustra Efekt lustra Gwarancja producenta 60 miesięcy 36 miesięcy 36 miesięcy Aktualna cena 569 złotych (wersja non-UB - 499 złotych) 379 zł 329 zł

Producent zapewnił Thermalright Peerless Vision 360 UB ARGB Black kompatybilność z popularnymi podstawkami nie tylko LGA1700 / LGA1851, ale także 1200 / 115x (i co ciekawe 2011 oraz 2066), oraz AM4 / AM5. Zainstalowane wentylatory to model TL-UB36, posiadające złącze 4-pin PWM i występujące wyłącznie w wersji z podświetleniem ARGB. Zastosowano w nich łożysko S-FDB, natomiast przepływ powietrza to 69 CFM, a ciśnienie statyczne to 2.87 mm H2O. Producent podaje zakres obrotów do 2150 RPM, natomiast zmierzone minimum to okolice 350 RPM, a maksimum około 2300 RPM. Zastosowana pompa zasilana jest 4-pinowym złączem, a jej prędkość to realnie okolice 3100 RPM (czyli trochę więcej). Zestaw otrzymujemy z założonymi wentylatorami, a gwarancja na produkt wynosi 60 miesięcy. Wszystko wyceniono na 569 złotych, czyli mówimy o jednym z tańszych 360 mm AiO posiadających wyświetlacz LCD, niewiele droższym od niedawno testowanego KRUXa. W wersji bez zunifikowanej ramki na wentylatory, cena to 499 złotych, czyli jeszcze bardziej konkurencyjna. Przypominam, że to wszystko za produkt z blisko 4" ekranem (więc 2x większym od wspomnianego konkurenta).