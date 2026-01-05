The Blood of Dawnwalker - otrzymaliśmy nową zapowiedź gry Rebel Wolves. Pogramy jeszcze w tym roku

2026 rok rusza, a o sobie daje znać jeden z bardziej obiecujących tytułów, jakie w przeciągu kolejnych miesięcy najpewniej się pojawią. The Blood of Dawnwalker zostało po raz pierwszy zapowiedziane niemal równo rok temu, na starcie wywołując spore poruszenie. W końcu Rebel Wolves zostało stworzone w dużej mierze z m.in. byłych członków CD Projekt RED. Kolejne materiały nie zawsze zachwycały, ale wyraźnie widać poprawę. Pora na noworoczne zapowiedzi.

Dostaliśmy nowe materiały związane z The Blood of Dawnwalker. Twórcy potwierdzają przy tym premierę w 2026 roku.

Sporo się już dowiedzieliśmy o projekcie Rebel Wolves. W międzyczasie nasza redakcja mogła nawet z pierwszej ręki zobaczyć, jak The Blood of Dawnwalker się prezentuje. Deweloperzy mają własne tempo przekazywania informacji i choć dotąd nie podawali szczegółów związanych z samą datą premiery, na bazie dotychczasowych trailerów da się prześledzić prężny rozwój tego obiecującego action RPG. Na początek nowego roku na kanale twórców pojawił się zwiastun, który podsumowuje ich działania, prezentuje główny motyw gry ujęty przez symfoniczną orkiestrę oraz zapowiedź obejmująca fabułę:

Co ważne, Rebel Wolves potwierdziło, że premiera The Blood of Dawnwalker odbędzie się jeszcze w przeciągu tego roku. Niby na to można było liczyć, aczkolwiek zważywszy na fakt, iż 2026 szykuje sporo mocnych premier, tego typu deklaracja wskazuje na pewność siebie zespołu. Zresztą tak jak już było wspomniane, od punktu startowego dość hojnie dzieli się on owocami swojej pracy - nawet gdy początki bynajmniej nie zwiastowały wielkiego hitu. Zapewne w kolejnych tygodniach możemy wyczekiwać materiałów podających już konkretną datę premiery i oczywiście jakiejś dłuższej prezentacji w oparciu o aktualny stan prac.

