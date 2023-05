Test Xiaomi AX9000 - Router dla gracza i MŚP o nieziemskim wyglądzie oraz wysokiej wydajności

Muszę powiedzieć szczerze, że niezbyt lubuję się w testach sprzętu sieciowego z tej najwyższej półki cenowej. Dziwne, prawda? Teoretycznie nie ma przecież nic bardziej ekscytującego od otwierania ogromnych kolorowych pudełek prezentujących ten wspaniały i drogi sprzęt. Wszystko jednak zależy od tego, z czym konkretnie mam do czynienia. Obecnie obserwuję swojego rodzaju przestój, jeśli chodzi o sprzęt sieciowy. Ot ewolucja, zamiast rewolucji. Rzadko kiedy na końcu recenzji pojawia się bowiem miłe zaskoczenie, wrażenie, że „wow, naprawdę robi robotę”. Najczęściej mam po prostu do czynienia z suchymi faktami – sprzęt drogi, ale za to bogaty w funkcje i wydajny. Zdarzają się oczywiście od tego wyjątki i na taki wyjątek liczę właśnie dziś, gdyż bohaterem testu będzie Xiaomi AX9000. Sprzęt, który przynajmniej pod względem specyfikacji technicznej zdaje się krzyczeć „Teraz ja tu rzadzę!”. Najwyższa pora zatem sprawdzić, czy tak w istocie jest.

Autor: Kamil Śmieszek

Ze świecą należy chyba szukać osoby, która nie kojarzyłaby marki Xiaomi. Nieistotne, czy mowa o sprzęcie audio, urządzeniach mobilnych czy AGD/RTV – to chińskie przedsiębiorstwo jest powszechnie znane na całym świecie. Nie może być inaczej w przypadku segmentu urządzeń sieciowych, a dokładniej – jego konsumenckiej gałęzi – Xiaomi także i tu ma się czym pochwalić, jeśli chodzi o portfolio produktowe. Mam tu na myśli oczywiście to, czego przeciętny Kowalski poszukiwałby w sprzęcie sieciowym w pierwszej kolejności, czyli routerów. Patrząc na ofertę Xiaomi od razu można zauważyć, że większość z nich to urządzenia raczej korzystnie wycenione, by trafić do możliwie największej liczby odbiorców. W grupie tej znalazł się jednak zupełnie odstający od reszty stawki rodzynek w postaci routera AX9000, będący bohaterem dzisiejszej publikacji. Oprócz typowych routerów Wi-Fi Xiaomi oferuje również wzmacniacze Wi-Fi, system Wi-Fi mesh AX3000 oraz router mobilny MiFi F490.

Od Xiaomi AX9000 powinniśmy oczekiwać przede wszystkim wydajności - z uwagi na segment, do którego przynależy. Nie samą mocą i przepustowością router jednak życie - od sprzętu tej klasy oczekuje się także funkcjonalności w zakresie możliwości oprogramowania

Przejdę jednak już do wspomnianego rodzynka – routera AX9000. Jest to urządzenie prezentujące się wręcz kosmicznie na tle pozostałych członków sieciowej rodziny Xiaomi. Nie chodzi bowiem wyłącznie o jego wygląd zewnętrzny (o czym później), ale przede wszystkim specyfikację techniczną, która plasuje się na poziomie rywali z wysokiej półki wydajnościowej. Co ciekawe też, niekoniecznie cenowej – sprzęt, który pozwala na osiągnięcie, przynajmniej w teorii, łącznej przepustowości w okolicach 9000 Mb/s (czyli maksimum dla AX9000) kosztuje przeważnie znacznie więcej. Czego w związku z tym powinienem od testowanego dziś routera oczekiwać? Przede wszystkim, oczywiście wydajności. Obsługa standardu 802.11ax oraz całkiem przyzwoita reszta specyfikacji technicznej sprawia, że miło będzie zobaczyć na wykresach testów szybkości kopiowania plików wartości przekraczających 1 Gb/s. Wydajność to jednak nie wszystko, bo od sprzętu tej klasy oczekuje się także funkcjonalności w zakresie możliwości oprogramowania – zarówno, jeśli chodzi o dostępne opcje konfiguracyjne, jak i o różne ciekawe funkcje (typu obsługa zapasowego łącza internetowego, np. LTE, różne mniej lub bardziej inteligentne mechanizmy QoS czy te wspomagające bezpieczeństwo sieciowe użytkowników). Jak to będzie wyglądało w praktyce sprawdzę niebawem, najpierw jednak – rzut oka na specyfikację techniczną.

Specyfikacja techniczna Xiaomi AX9000

Procesor: Qualcomm IPQ8072 (4 rdzeni, 2.2 GHz + dwurdzeniowy NPU 1.7 GHz)

Układy radiowe: Qualcomm QCN9024 + QCN5054 (5 GHz, z obsługą 160 MHz), Qualcomm QCN5024 (2.4 GHz)

Pamięć RAM: 1 GB

Anteny: Wi-Fi - zewnętrzne, 12x zgrupowanie po trzy w jednej „łopatce”

Obsługiwane tryby pracy: router Wi-Fi, switch ethernetowy

Obsługiwanie standardy WiFi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (w sumie do 9000 Mb/s)

Częstotliwość pracy Wi-Fi: 2,4 i 5 GHz

Interfejsy sieciowe: 4x 1000 Mbps LAN + 1x 2500 Mbps WAN

Bezpieczeństwo WLAN: WPA/WPA2-PSK/WPA3-SAE, WPA/WPA2 Enterprise (Radius), filtrowanie MAC

DHCP: serwer, lista klientów, rezerwacja adresów

Port Forwarding: Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ

Kontrola dostępu: kontrola rodzicielska, QoS

Kontrola dostępu: QoS - priorytety ruchu, limitowanie przepustowości, kontrola rodzicielska

Serwer VPN: L2TP, PPTP

Obsługa Dynamic DNS

Obsługa IPv6 (tylko WAN)

Wymiary: 27.0 x 27.0 x 17.4 cm (wys. x szer. x gł.)

To, co od razu się rzuca w oczy to mocarne centrum dowodzenia routerem w postaci czterordzeniowego procesora Qualcomm IPQ8072 taktowanego zegarem 2.2 GHz działającego w duecie z układem NPU (1.7 GHz). Tandem ten ma za zadanie możliwie maksymalnie wydajne przetwarzanie danych odebranych z trzech dostępnych układów radiowych. Ma to szczególne znaczenie, gdyż jeden z nich obsługuje pasmo 160 MHz, co z pewnością mogłoby powodować wąskie gardło w przypadku niedostatku wydajności CPU w niektórych sytuacjach. Wynika z tego też jeszcze jedna rzecz – pomimo obsługi przez router trzech niezależnych sieci Wi-Fi przy łączeniu z siecią trzeba będzie pamiętać, która z nich to ta teoretycznie najbardziej wydajna. Albo zdać się na automat, który udostępni wyłącznie jedną sieć dbając o przydział łączącego się klienta do tej najszybszej. Na pokładzie Xiaomi AX9000 znalazły się również 1 GB pamięci RAM, tradycyjne interfejsy sieciowe, a także port USB 3.0.