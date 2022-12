Test wydajności Warhammer 40,000: Darktide na karcie graficznej GeForce RTX 3080 - Sprawdzamy ray tracing, DLSS, jakość obrazu

Warhammer 40,000: Darktide jeszcze niedawno dodawano do wybranych kart graficznych NVIDIA RTX 3000 jako prezent, dlatego pewnie trochę graczy zainteresowało się mrocznym uniwersum. Jeśli dotychczas nie zdecydowaliście się uruchomić najnowszej produkcji występującej pod szyldem wojennego młota, ewentualnie planujecie nadrobić zaległości podczas świątecznej przerwy, to warto wcześniej sprawdzić wymagania sprzętowe Warhammer 40,000: Darktide. Ustawienia obejmują bowiem śledzenie promieni i skalowanie DLSS, którym przyjrzymy się bliżej, sprawdzając wpływ obydwu technik na płynność oraz jakość obrazu. Pakujcie manatki, polerujcie giwery - Imperium nie toleruje lenistwa i spóźnialskich!

Autor: Sebastian Oktaba

Warhammer 40,000: Darktide to kooperacyjna pierwszoosobowa strzelanina, która mechaniką rozgrywki przypomina drugą odsłonę Warhammer: Vermintide. Skojarzenia są zresztą nieuniknione, ponieważ za obydwie produkcje odpowiada studio Fatsark. Wybieramy zatem bohatera, specjalizację, historię swojego istnienia i ruszamy mordować hordy potworów w najmniej przyjemnych zakątkach galaktyki spiralnej. Jeśli wcześniej nie słyszeliście o Warhammer: Vermintide i zastanawiacie do czego porównać Darktide, to możecie kojarzyć Back 4 Blood albo serię Left 4 Dead - wszystkie wymienione posiadają mnóstwo wspólnych elementów. Rozgrywka jest szybka, krwawa, wybuchowa. Dlatego jeśli nie macie innych planów, możecie w przerwie świątecznej zostać cynglem Inkwizycji i sprawdzić Warhammer 40,000: Darktide. Kto wcześniej kupował kartę graficzną z rodziny GeForce RTX 3000, powinien odebrać już prezent, natomiast jeżeli dopiero szukacie czegoś do pogrania, to warto zerknąć na wymagania sprzętowe. Przygotujcie się solidnie, albowiem lekko wcale nie będzie.

Szukając prezentu dla gracza i entuzjasty Warhammera, połączenie Warhammer 40,000: Darktide i karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3000 wydaje się całkiem ciekawym pomysłem. Poniżej RTX 3080 lepiej jednak nie schodzić, bo produkcja przy wysokich ustawieniach ma spore wymagania.

Podstawowa konfiguracja potrzebna do przyjemnego pogrania w Warhammer 40,000: Darktide pokazuje ogromną dysproporcję w sugerowanych kartach graficznych, jednak dopiero przy śledzeniu promieni zaczyna robić się ciekawie. Producent nie wymienił bowiem nawet alternatyw dla modeli NVIDIA GeForce. Zakulisowo mogę powiedzieć, że Warhammer 40,000: Darktide preferuje karty graficzne Zielonych, natomiast jeżeli myślicie o włączeniu ray tracingu w wyższych rozdzielczościach, to najlepiej posiadać przynajmniej GeForce RTX 3080. Deweloper podaje zresztą takie informacje w oficjalnych wymaganiach. Optymalizacja nie należy do wzorowych, dlatego formuła niniejszego testu został skrócona względem standardowych zestawień. Wszystkie pomiary wykonałem na karcie MSI GeForce RTX 3080 Suprim X, skupiając na skalowaniu względem rozdzielczości, ustawień obrazu, śledzenia promieni oraz DLSS. Sprawdziłem także Warhammer 40,000: Darktide na znacznie słabszym MSI GeForce RTX 3050 Gaming X - możliwe jest pogranie w 1920x1080 na średnich detalach bez śledzenia promieni.

Minimum Zalecane RT Niskie RT Średnie RT Wysokie Rozdzielczość 1920x1080 1920x1080 1920x1080 2560x1440 3840x2160 Płynność 30 FPS 60 FPS 40 FPS 60 FPS 100 FPS Ustawienia Niskie Średnie Średnie Wysokie Wysokie Skalowanie FSR / DLSS SR FSR / DLSS SR FSR / DLSS SR FSR / DLSS SR DLSS SD / FG Ray tracing - - Niski Średni Wysoki Procesor AMD Ryzen 5 2600 Ryzen 5 3600 Ryzen 5 3600 Ryzen 7 5800 Ryzen 9 5900 Procesor Intel Core i5-6600 Core i7-9700K Core i7-11700K Core i7-11700K Core i7-12700K Karta AMD RX 570 RX 6800 XT - - - Karta NVIDII GTX 970 RTX 3060 RTX 2060 RTX 3080 RTX 4080 Pamięć RAM 8 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB Miejsce na dysku 50 GB 50 GB 50 GB 50 GB 50 GB System Windows 10 Windows 10 Windows 10 Windows 10 Windows 10

Jak zostało wcześniej wspomniane, Warhammer 40,000: Darktide umożliwia włączenie śledzenia promieni, obejmującego efekt globalnego oświetlenia i odbicia. NVIDIA DLSS SR (Super Resolution) obejmuje wszystkie profile jakościowe, natomiast posiadacze GeForce RTX 4000 mogą dodatkowo włączyć FG (Frame Generation nazywane marketingowo DLSS 3). Szczególnie zachęcam do sprawdzenia jak wypadło DLSS pod względem jakości, bowiem porównanie rozdzielczości natywnej, wygładzania TAA i DLSS Quality prezentuje się naprawdę ciekawie. Jeszcze na deser otrzymujemy technikę NVIDIA Reflex, która zmniejsza opóźnienia po stronie systemu operacyjnego, procesora, renderingu i kolejkowania rozkazów. Ponieważ MSI GeForce RTX 3080 Suprim X jest kartą graficzną dokładnie ze środka stawki wymagań sprzętowych, powinna być dobrym punktem odniesienia, umożliwiającym wyrobienie opinii o Warhammer 40,000: Darktide. Produkcję testowałem wyjątkowo na gotowym komputerze MSI, chwilowo odpoczywając od redakcyjnej platformy. OK, zaczynamy brudną robotę...