Test smartfona REDMAGIC 10 Pro - wydajnościowy potwór i zarazem technologiczna ciekawostka. Niszowa opcja dla odważnych

Na pewno zwróciliście uwagę, że z biegiem czasu różne elektroniczne podzespoły stają się coraz bardziej energożerne, w związku z czym wymagają one coraz bardziej wymyślnych systemów chłodzenia. I mowa tutaj nie tylko o kartach graficznych czy procesorach, ale również pamięciach masowych PCIe 5.0 czy nawet... adapterach zasilania 12VHPWR. Zmiany w chłodzeniu widoczne są również na rynku smartfonów. Producenci dwoją się i troją, by stosowane komory parowe wystarczyły do zapewniania choćby akceptowalnych temperatur mocniejszych jednostek SoC, jednak są i tacy, którzy nie bawią się w półśrodki i od razu montują wentylator pomagający w pozbywaniu się ciepłego powietrza. Tak się składa, że niewielki rotor już od kilku lat stosowany jest przez markę nubia w gamingowych modelach REDMAGIC. Wygląda na to, że rozwiązanie się przyjęło, bowiem trafiło ono na pokład również najnowszej "dziesiątki" z dopiskiem Pro.

Autor: Piotr Piwowarczyk

Smartfony REDMAGIC od lat tworzone są z myślą o tych użytkownikach, którzy wykorzystują swoje mobilne urządzenie przede wszystkich do grania. Można więc powiedzieć, że mamy do czynienia z nieco tańszą konkurencją dla model ROG Phone od ASUS-a, ale nadal nie można narzekać na to co najważniejsze, czyli poziom wydajności. Na pokładzie najnowszego modelu od nubii mamy zatem Snapdragona 8 Elite oraz superszybkie pamięci, ale na tym wcale nie kończą się cechy charakterystyczne tego smartfona. Ostatnie modele mają ekran AMOLED bez żadnego wcięcia, z przednią kamerką pod powierzchnią, i nie inaczej jest także tutaj. Nie zapomniano również o efektownym designie, dodatkowych triggerach czy stricte gamingowym oprogramowaniu. Nim jednak przejdziemy do szczegółowego opisu urządzenia, sprawdźmy jeszcze tabelkę ze specyfikacją.

Na papierze REDMAGIC 10 Pro ma mnóstwo zalet. Wydajne komponenty, ekran AMOLED bez żadnego wcięcia, ciekawy system chłodzenia, efektowny design, gniazdo mini-jack 3,5 mm... Wyliczać można jeszcze długo, ale czy w praktyce smartfon ten okaże się godny uwagi?

REDMAGIC 10 Pro to smartfon z 6,85-calowym, płaskim ekranem AMOLED o rozdzielczości 2688 x 1216 pikseli, który może wyświetlać treści z odświeżaniem 144 Hz. Całość zasila najmocniejszy obecnie układ dla androidowych smartfonów, czyli Qualcomm Snapdragon 8 Elite, który współpracuje tutaj z 12 lub 16 GB pamięci RAM LPDDR5X Ultra (rzekomo o większej prędkości transmisji o 13% i zmniejszonym zużycie energii o 30%) oraz 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej typu UFS 4.1 Pro (wyższa prędkość odczytu o 3% i prędkość zapisu o 10% względem UFS 4.0). Nieźle prezentuje się także bateria o pojemności 7050 mAh z obsługą ładowania 100 W. Jeśli natomiast chodzi o zestaw aparatów, producent zadbał o aparat główny 50 MP, aparat ultraszerokokątny 50 MP oraz aparat do zdjęć makro 2 MP. Z przodu, pod ekranem umieszczono natomiast kamerkę 16 MP.

REDMAGIC 10 Pro ASUS ROG Phone 9 realme GT 7 Pro Platforma mobilna Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite Procesor graficzny Adreno 830 Adreno 830 Adreno 830 System operacyjny Android 15 z REDMAGIC OS Android 15 z ROG UI Android 15 z realme UI Pamięć RAM 12 / 16 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 256 / 512 GB UFS 4.1 Pro 256 / 512 GB UFS 4.0 256 / 512 GB UFS 4.0 Obsługa kart SD - - - Obsługa Dual SIM 2x nanoSIM 2x nanoSIM 2x nanoSIM Łączność bezprzewodowa 5G, WiFi 7, BT 5.4, NFC, IR 5G, WiFi 6, BT 5.4, NFC 5G, WiFi 7, BT 5.4, NFC, IR Łączność przewodowa USB-C 3.2 USB-C 3.2 + USB 2.0 USB-C 2.0 Rozmiar ekranu 6,85" AMOLED 144 Hz 6,78" AMOLED 185 Hz 6,78" OLED 120 Hz Rozdzielczość ekranu 2688 x 1216 px 2400 x 1080 px 2780 x 1264 px Kamera przednia 16 MP 32 MP 16 MP Kamera tylna 50 + 50 + 2 MP 50 + 13 + 5 MP 50 + 50 + 8 MP Klasa odporności - IP68 IP68 + IP69 Akumulator 7050 mAh 5800 mAh 6500 mAh Ładowanie 100 W 65 W + Qi 15 W 120 W Wymiary obudowy 163,4 x 76,1 x 8,9 mm 163,8 x 76,8 x 8,9 mm 162,5 x 76,9 x 8,6 mm Waga urządzenia 229 g 227 g 223 g Cena 12+256 GB - 4199 zł

16+512 GB - 5299 zł 12+256 GB - od ok. 4900 zł 12+256 GB - od ok. 3350 zł

Omawiany smartfon ma także kilka innych zalet poza mocarną specyfikacją. Urządzenie posiada również lubiane gniazdo słuchawkowe mini-jack 3,5 mm, port IrDA oraz specjalny switch aktywujący Tryb Game Space. Co więcej, producentowi udało się zrównać wszystkie obiektywy z poziomem obudowy, dzięki czemu z tyłu mamy zupełnie płaską powierzchnię. Nie wolno nam zapomnieć także o dodatkowych elementach, jak np. podświetleniu LED RGB czy niewielkim wentylatorze (do 23 000 obr./min, 58 łopatek) usuwającym ciepłe powietrze z wnętrza obudowy. Czy są więc jakieś aspekty, które mogą budzić obawy? Cóż, poprzednie modele nubii nie zachwycały długością wsparcia oprogramowania, a w tym przypadku ponownie wcale nie otrzymaliśmy jakieś znaczącego komunikatu, że coś się zmieni w tej sprawie. Niektórym nie spodoba się także fakt, że urządzenie nie obsługuje standardu eSIM. W cenie 4199 zł (za testowany wariant 12+256 GB) nie można mieć jednak wszystkiego. Sprawdźmy zatem, jak nowy REDMAGIC wypada w praktyce.