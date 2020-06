Test płyty głównej ASUS TUF Gaming Z490-Plus - Tańsza wersja Strix

Jako największą bolączkę platformy LGA 1200 dedykowanej procesorom Intel Core 10. generacji (Comet Lake), większość respondentów jednogłośnie wskazuje konieczność zakupu drogiej płyty głównej, chociaż względem poprzedniej podstawki zmiany są kosmetyczne. Faktycznie - ceny ponownie podskoczyły i tendencja jest niestety wzrostowa. Jednak nie oznacza to konieczności wybierania modeli kosztujących grubo ponad 1000 złotych, żeby poważnie myśleć o złożeniu sensownego zestawu komputerowego na platformie LGA 1200, bowiem producenci dysponują szerokimi ofertami. Ciekawą propozycją jest między innymi ASUS TUF Gaming Z490-Plus, będący tańszą odmianą pozytywnie ocenianych modeli Strix.

Autor: Sebastian Oktaba

Rodzina płyt głównych ASUS TUF przeszła w swojej wieloletniej karierze przynajmniej jedną radykalną zmianę, pierwotnie debiutując jako Sabbertooth TUF jeszcze w czasach panowania chipsetów 990FX (AM3+) oraz P55 (LGA 1156). Niegdyś produkty sygnowane tym logotypem dedykowane były komputerom pracującym w trudnych warunkach środowiskowych. Producent instalował komponenty klasy wojskowej, większą ilość czujników termicznych niż posiadły standardowe konstrukcje czy radiatory z powłoką ceramiczną. Niejednokrotnie stosowano też maskownicę zakrywającą laminat (tzw. Thermal Armor). Oczywiście, większość otoczki stanowił czysty marketing, ponieważ przemysł militarny ponad wszelką wątpliwość korzysta z innych rozwiązań. Dzisiejsze TUF-y niewiele mają zresztą wspólnego z tamtymi urządzeniami, nadal wprawdzie stwarzając wrażenie „wojskowych” komponentów, jednak przede wszystkim pod względem stylistycznym. Nieprzypadkowo w nazwach aktualnych modeli wprowadzono „gaming” sugerujący jakiej grupie docelowej urządzenia są dedykowane.

ASUS TUF Gaming Z490-Plus jest tańszą odmianą ASUS ROG Strix Z490 Gaming, posiadającą odrobinę skromniejsze wyposażenie i stylistykę, ale identyczną sekcję zasilania i rozłożenie elementów na laminacie.

Chipset Intel Z490 w kwestii swoich kompetencji niczego nowego względem Intel Z390 nie przynosi, będąc zwyczajnym rebrandem z kilkoma dodatkowymi funkcjami dotyczącymi obsługi układów sieciowych. Niezmieniona pozostała liczba portów USB i SATA, obsługiwanych wyświetlaczy, tryby RAID, przepustowość oraz maksymalna liczba (24) linii PCI-Express. Nawet współczynnik TDP zostawiono po staremu, a wszystko spina magistrala DMI 3.0 bazująca na PCI-Express 3.0 x4. Producenci mogą jednak opcjonalnie zamontować na swoich płytach głównych Ethernet 2,5 Gb/s, moduły Wi-Fi 802.11 AX oraz Bluetooth 5,1 obsługiwane przez układ Intel AX201. Tutaj lista nowości się niestety kończy. Podobno razem z jednostkami Intel Rocket Lake wprowadzona zostanie obsługa PCI-Express 4.0, aczkolwiek posiadacze 10. generacji Core musieliby wymienić procesor, aby otrzymać wsparcie dla nowego standardu. Podobna stagnacja panuje w niższych segmentach, bowiem chipsety B460 i H410 nadal nie pozwalają operować mnożnikiem czy dzielnikami pamięci ponad oficjalne maksimum kontrolera.

Seria ASUS TUF klasyfikowana jest dokładnie pomiędzy stricte gamingowymi modelami Strix, będącymi forpocztą high-endowych Maximusów, a najtańszą rodziną Prime kierowaną do niezbyt wymagającego odbiorcy. Producenci często wykorzystują jednak identyczne laminaty lub sekcje zasilania w różnych segmentach, stawiając później na pozycjonowanie oraz marketing, dzięki czemu zorientowani kupujący zyskują okazję do oszczędności. ASUS TUF Gaming Z490-Plus jest właśnie owocem takiej polityki. Jeśli dokładnie obejrzycie PCB obydwu modeli błyskawicznie dostrzeżecie masę podobieństw do droższych ASUS ROG Strix Z490 Gaming, reszta znajdzie zaś potwierdzenie w specyfikacji technicznej. Recenzowany sprzęt ma zatem realne szanse zostać czarnym koniem wśród konstrukcji do 1000 złotych. Poza tym warto wspomnieć, że ASUS TUF Gaming Z490-Plus występuje jeszcze w wersji dysponującej Wi-Fi oraz Bluetooth 5.1 dostarczanymi przez opcjonalny układ Intel AX201.

UWAGA: Poszczególni producenci płyt głównych stosują różne fabryczne ustawienia BIOS, związane z limitami energetycznymi PL1 i PL2, wpływającymi na wydajność procesorów pod długotrwałym obciążeniem. ASUS wykorzystał zalecane Intelowskie wartości, skutkujące w niektórych przypadkach (np.: podczas renderingu) obniżeniem taktowania po kilkudziesięciu sekundach, natomiast MSI pozwala procesorom rozwinąć skrzydła i stale pracować z maksymalną częstotliwością Turbo Boost. Skutkiem tego dla modeli ASUS przygotowane zostały dwa zestawy wyników wydajności - fabryczne auto uwzględniające wszelkie limity i MultiCore Enhancement: Remove All Limits ON zdejmujący kaganiec energetyczny.