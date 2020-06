Test obudowy XPG BATTLECRUISER - Krążownik RGB LED dla gracza?

Jeszcze dziesięć lat temu „okno” w obudowie było rzadkością, a zamiast tego panel boczny był stalowy tak jak i reszta obudowy. Znaleźć na nim mogliśmy miejsca na dodatkowe wentylatory chłodzące kartę graficzną i sekcje zasilania płyty głównej lub maty wygłuszające. A nawet jeśli trafiła się obudowa z „okienkiem” to nie zajmowało ono całego boku i wykonane było z pleksiglasu. Dzisiaj zaś coraz trudniej znaleźć konstrukcję, która nie pozwalałby na wgląd do wnętrza komputera. Ale trudno się temu dziwić, gdy zarówno producenci, jak i konsumenci zaczęli przykładać większą wagę do wyglądu podzespołów komputerowych, a podświetlenie RGB LED zyskało na popularności. Skoro niemal wszyscy producenci oferują szklany panel boczny, to jak można wyróżnić się w tłumie? Oferując więcej szkła! ADATA zdecydowała się nie na jeden, nie na dwa czy trzy, ale na aż cztery szklane panele. Czy w tym szaleństwie jest metoda? Cóż, pora się o tym przekonać testując obudowę XPG BATTLECRUISER!

Autor: Przemysław Banasiak

ADATA to firma kojarzona głównie z wydajnymi, acz przystępnymi cenowo nośnikami półprzewodnikowymi, modułami RAM, dyskami zewnętrznymi oraz kartami pamięci. Tajwańczycy mają jednak w swojej ofercie coraz więcej produktów, zwłaszcza gdy przyjrzymy się ich marce XPG. Wtedy nagle odkryć można, że oferują również klawiatury, słuchawki, myszki, podkładki, zasilacze, chłodzenia cieczą, laptopy czy wreszcie obudowy. Cztery ostatnie z wymienionych grup są jak na razie niezbyt rozbudowane, ale zmienia się to z każdym miesiącem. My postanowiliśmy sprawdzić jedną z dwóch obudów, czyli pełnowymiarowy Mid Tower stawiający mocno na hartowane szkło i RGB LED.

XPG BATTLECRUISER to dwukomorowa konstrukcja Mid Tower, która reklamowana jest jako „stworzona dla prawdziwego gracza”.

XPG BATTLECRUISER to dwukomorowa konstrukcja, która reklamowana jest jako „stworzona dla prawdziwego gracza”. Do wyboru mamy czarną i białą wersję, która w obu przypadkach wyposażona jest w aż cztery fabryczne wentylatory z podświetleniem RGB LED. „Prawdziwy gracz” może pochwalić się swoimi gamingowymi podzespołami dzięki przedniemu, górnemu oraz obu bocznym panelom, które wykonane zostały z hartowanego szkła. Prócz tego nie zabrakło kilku ciekawych rozwiązań jak demontowalna ramka dla zasilacza czy wentylatorów

Specyfikacja XPG BATTLECRUISER:

Wymiary: 485 x 225 x 506 mm mm (W x S x G)

Waga całkowita: ok. 8 kilogramów

Materiały: Stal / Hartowane Szkło / Tworzywa Sztuczne

Obsługiwane formaty: E-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX

Maksymalna wysokość coolera CPU: 170 mm

Maksymalna długość karty graficznej: 400 mm

Liczba slotów kart rozszerzeń: 7+2

Liczba zatok wewnętrznych 3.5 / 2.5 cala: 3 / 5

Liczba zatok zewnętrznych 5.25 cala: 0

Wyjścia na przednim panelu: 1x USB 3.1 Gen 2 typu C / 2x USB 3.1 Gen 1 typu A / 1x Audio

Maty wygłuszające: brak

System chłodzenia XPG BATTLECRUISER:

2 x 140 lub 3 x 120 mm (3x 120 mm RGB LED Fabrycznie / Front)

1 x 120 mm (1x 120 mm RGB LED Fabrycznie / Tył)

2 x 140 lub 3 x 120 mm (Góra)

1 x 120 mm (Dół)

Filtry przeciw kurzowi: Front / Dół / Góra

XPG BATTLECRUISER to obudowa Mid Tower o wymiarach 485 x 225 x 506 (wysokość x szerokość x głębokość) i wadze około 8 kilogramów. Wykonana została ze stalowego szkieletu, czterech paneli z hartowanego szkła o grubości 4 milimetrów oraz wstawek z tworzyw sztucznych. W środku zmieścimy większość najpopularniejszych części, czyli płyty główne w formacie E-ATX, ATX, Micro ATX oraz Mini ITX, wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 170 milimetrów, karty graficzne o długości 400 milimetrów (z możliwością pionowego ich montażu) czy zasilacze o długości 225 milimetrów. Dla nośników danych przewidziano pięć miejsc 2,5 cala, dwie zatoki 3,5 cala oraz jedno hybrydowe miejsce na nośnik 3,5/2,5 cala. W zestawie z obudową dostajemy cztery wentylatory 120-milimetrowe, a łącznie zamontować możemy do ośmiu takich jednostek. Całość dopełnia zestaw magnetycznych filtrów przeciwkurzowych.