Test myszki Dream Machines DM7 Switch Duo - bezprzewodowy, symetryczny gryzoń z opcją szybkiej wymiany przełączników

Kupno odpowiedniej myszy to w dzisiejszych czasach nie lada wyzwanie. Jeśli nie bardzo wiemy na co powinniśmy zwracać uwagę przy jej wyborze, to niemal niekończąca się obecnie lista modeli może nas przytłoczyć. Podstawowymi wyznacznikami powinny być co prawda elementy takie jak sprawny czujnik, solidne przełączniki czy wygodny kształt, ale cała reszta udogodnień w stylu podświetlenia czy ciężarków to wcale nie mniej ważne aspekty. No właśnie, bo co z gabarytami myszki? Czy powinna być duża czy mała? Ciężka czy lekka? Wszystko to już kwestia bardziej "osobnicza", a więc co komu pasuje. A co można powiedzieć o testowanym dziś gryzoniu Dream Machines DM7 Switch Duo? Otóż jest to przede wszystkim mysz dość lekka, wąska, cechująca się mocniej podniesionym grzbietem, bezprzewodowością oraz opcją szybkiej wymiany przełączników. Zainteresowani? No to lecimy dalej...

Autor: Ewelina Stój

O myszce Dream Machines DM7 Switch Duo na samym początku trzeba wiedzieć tyle, że to gryzoń gamingowy, bezprzewodowy i pozbawiony krzykliwego podświetlenia LED. Jest to także konstrukcja przyzwoicie lekka i symetryczna, choć ze względu na obecność przycisków Dalej / Wstecz na lewym boku, celowana jest raczej w osoby praworęczne. DM7 Switch Duo pracuje bezprzewodowo bazując na interfejsie 2.4 GHz (niezbędny odbiornik na USB znajdziemy w zestawie), ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby z myszy korzystać także przewodowo. Sprzyja temu zresztą przewód o bardzo lekkim, zwiewnym, sznurówkowym oplocie.

Dream Machines DM7 Switch Duo to mysz, która wyróżnia się opcją szybkiej wymiany przełączników. Dzięki temu gracze bez większych umiejętności technicznych, są w stanie dopasować idealne pod siebie switche.

Testowany dziś gryzoń oferuje ponadto jeden z najlepszych na rynku sensorów, jakim jest PixArt PMW 3370 o odświeżaniu do 1000 Hz i rozdzielczości do 19 tysięcy DPI. Model ów znajdziemy również w gryzoniach takich jak Mountain Makalu 67 (ok. 320 zł), Endgame Gear XM1r (ok. 280 zł), Genesis Zircon X (ok. 270 zł) czy SPC Gear LIX Plus Wireless (ok. 270 zł). Dlaczego więc Dream Machines DM7 Switch Duo jest droższy od wszystkich tych modeli? Przede wszystkim ze względu na to, iż posiada rzadką funkcję szybkiej wymiany przełączników. Trzeba tylko pamiętać, że w zestawie z myszką otrzymamy wyłącznie switche Kailh GM 80M. Jeśli chcemy pracować zaś na innych, to trzeba je będzie sobie dokupić (ok. 50 zł), chociażby w sklepie Dream Machines.

Dream Machines

DM4 Evo Dream Machines

DM6 Holey Trio Dream Machines

DM7 Switch Duo Przeznaczenie do gier, uniwersalne Łączność przewodowa USB przewodowa USB,

bezprzewodowa 2.4 GHz Sugerowany czas na baterii nie dotyczy b/d 72 h Sensor PixArt PMW 3389 PixArt PMW 3370 Maksymalna rozdzielczość 16 000 DPI 19 000 DPI Przełączniki, żywotność Huano Blue 20M Kailh GM, 80M Ilość przycisków 6 7 6 Przyciski programowalne 6 7 6 Przycisk Sniper nie Podświetlenie tak Częstotliwość raportowania do 1000 Hz Obciążniki nie Oprogramowanie tak Wymiary i waga 126 x 63 x 40 mm, 97 g 129 x 66 x 40 mm, 81 g 121 x 63 x 39 mm, 75 g Przewód nieodczepiany, w materiałowym oplocie, 180 cm odczepiany USB-C, w materiałowym oplocie, 180 cm Wersje kolorystyczne czarna Cena 99 zł 299 zł 349 zł

Tak się składa, że jeśli chodzi o funkcję szybkiej, bezinwazyjnej wymiany przełączników, to Dream Machines DM7 Switch Duo nie jest jednak urządzeniem prekursorskim. Pozwolę sobie wspomnieć chociażby o myszce ASUS ROG Chakram, którą testowałam niemal przed trzema laty, a która oferowała identyczną funkcjonalność. Tyle tylko, że na dzień swojej premiery kosztowała ona aż 740 złotych (swoje zrobił także wbudowany joystick i inne bajery). Konstrukcję ASUSa zostawmy już jednak w spokoju, bo najwyższa już pora przekonać się, czy 350 złotych za myszkę Dream Machines DM7 Switch Duo to dobry "deal", czy też wręcz przeciwnie.