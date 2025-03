Test MSI Cubi NUC 1M - Niewielkich rozmiarów zestaw komputerowy z Intel Core 7 150U do codziennej pracy

Firma MSI jest znana przede wszystkim z produkcji podzespołów komputerowych, notebooków czy peryferii. Na rynku jednak znajdziemy również niewielkie zestawy komputerowe, świetnie sprawdzające się w codziennej pracy biurowej. Zajmują niewiele miejsca, co pozwala na lepszą organizację miejsca pracy. Jednocześnie nadal oferują wystarczającą wydajność do codziennych zadań, pozostając nadal w sferze typowo biurowych zastosowań. Dzisiaj przyjrzymy się jednemu z najnowszych Mini PC od firmy MSI - Cubi NUC 1M-001EU, który wyposażono w procesory Intel Raptor Lake-U Refresh. Nie licząc układów Intel Core Ultra, Raptor Lake-U Refresh to pierwsza odświeżona generacja procesorów, która doczekała się równocześnie nowego nazewnictwa.

Autor: Damian Marusiak

MSI Cubi NUC 1M-07SUS to gotowy Mini PC o rozmiarach 135,6 x 132,5 x 50,1 mm oraz wadze niespełna 1,4 kg. Jest on zatem nieco większy od wielu przedstawicieli tego segmentu komputerów, ale nadal mowa o mobilnym sprzęcie, który możemy przenosić z miejsca na miejsce i podłączać tam, gdzie akurat tego potrzebujemy. Pod względem wydajności będzie co najwyżej nieźle, bowiem sprzęt bazuje na odświeżonych procesorach Intel Raptor Lake-U Refresh, tutaj nazwanych po prostu jako Intel Core 100. Testowana konfiguracja wyposażona została w układ Intel Core 7 150U z 10 rdzeniami, 16 GB pamięci RAM, 1 TB SSD oraz system Windows 11 Pro 64-bit. Jest to zatem skrzynka w pełni wyposażona i gotowa do pracy od razu po wyjęciu z pudełka. Obecna cena zestawu wynosi około 3300 złotych.

MSI Cubi NUC 1M-07SUS to jeden z najnowszych zestawów Mini PC od tajwańskiego producenta. Testowana konfiguracja została wyposażona w procesor Intel Core 7 150U, 16 GB RAM DDR5 oraz SSD 1 TB.

Mini PC MSI Cubi NUC wykorzystuje procesory Intel Raptor Lake-U Refresh, które są trzecią generacją (po Intel Lakefield oraz Alder Lake), w której znajdziemy hybrydową architekturę x86. Procesory używają dwóch typów rdzeni - Performance (architektura Raptor Cove), gdzie nieco ulepszono rdzeń względem Golden Cove, dokładając m.in. pamięci cache. Rdzenie Performance są dodatkowo wspomagane przez bardziej energooszczędne rdzenie Efficient - oferują one IPC na poziomie rdzenia x86 z 10. generacji Comet Lake, jednocześnie pobierając zauważalnie mniej energii w porównaniu do dużych rdzeni Performance. W testowanym modelu znajdziemy 10-rdzeniowy i 12-wątkowy procesor Intel Core 7 150U ze zintegrowanym układem graficznym Intel Graphics z 96 EU (dawniej układ ten nazywany był Intel Iris Xe Graphics, teraz producent zdecydował się na uproszczenie nazewnictwa). Współczynnik Processor Base Power (PL1) w modelu MSI Cubi NUC wynosi 15 W, z kolei Max Turbo Power (PL2) to maksymalnie 55 W.

Intel Core 7 150U Intel Core 5 120U Intel Core 3 100U AMD Ryzen 7 8840U Generacja Raptor Lake-U Refresh Raptor Lake-U Refresh Raptor Lake-U Refresh Hawk Point Architektura Raptor Cove

Gracemont Raptor Cove

Gracemont Raptor Cove

Gracemont Zen 4 Litografia Intel 7 Intel 7 Intel 7 TSMC N4 Rdzenie / wątki 10C/12T 10C/12T 6C/8T 8C/16T Konfiguracja rdzeni P-Core: 2C/4T

E-Core: 8C/8T P-Core: 2C/4T

E-Core: 8C/8T P-Core: 2C/4T

E-Core: 4C/4T 8C/16T Taktowanie bazowe 1,8 GHz (P-Core)

1,2 GHz (E-Core) 1,4 GHz (P-Core)

0,9 GHz (E-Core) 1,2 GHz (P-Core)

0,9 GHz (E-Core) 3,3 GHz Taktowanie Turbo 5,4 GHz (P-Core)

4,0 GHz (E-Core) 5,0 GHz (P-Core)

3,8 GHz (E-Core) 4,7 GHz (P-Core)

3,3 GHz (E-Core) 5,1 GHz Układ graficzny Intel Graphics (Xe-LP) Intel Graphics (Xe-LP) Intel Graphics (Xe-LP) AMD Radeon 780M Budowa iGPU 96 EU 80 EU 64 EU 12 CU RDNA 3 Taktowanie iGPU 1300 MHz 1300 MHz 1250 MHz 2700 MHz Kontroler pamięci DDR5 5200 MHz

DDR4 3200 MHz

LPDDR5(x) 6400 MHz

LPDDR4x 4267 MHz DDR5 5200 MHz

DDR4 3200 MHz

LPDDR5(x) 6400 MHz

LPDDR4x 4267 MHz DDR5 5200 MHz

DDR4 3200 MHz

LPDDR5(x) 5200 MHz

LPDDR4x 4267 MHz DDR5 5600 MHz

LPDDR5x 7500 MHz Maks. RAM Do 96 GB Do 96 GB Do 96 GB Do 256 GB Układ AI - - - Ryzen AI (XDNA) TDP (PL1) 15 W 15 W 15 W 15 - 54 W PL2 55 W 55 W 55 W 15 - 54 W

Zestaw komputerowy wyposażono także w zintegrowany układ graficzny Intel Graphics (Intel Gen.12), który bazuje na architekturze Xe. Intel Graphics (Iris Xe Graphics) jest przedstawicielem najsłabszej linii Xe-LP (Low Power), które mają wbudowane maksymalnie 96 jednostki EU (execution units). Testowany procesor Intel Core 7 150U posiada najwyższy wariant z 96 EU. Przekłada się to na obecność łącznie 768 procesorów strumieniowych. Zintegrowany układ Intel Graphics (Iris Xe) wykorzystuje w dalszym ciągu pamięć RAM - w komputerze MSI Cubi NUC wykorzystywane są kości DDR5 5600 MHz o pojemności 16 GB (ze względu na kontroler pamięci, kości pracują z obniżonym, efektywnym zegarem 5200 MHz). Architektura Intel Xe-LP cechuje się także niższym zużyciem energii i wykorzystaniem procesu technologicznego, określanego jako Intel 7 (10 nm). Obecnie Intel Graphics wspiera kilka rozwiązań upscalingu obrazu: pierwszy o nazwie Intel XeSS (z pomocą instrukcji DP4a) oraz dodatkowo AMD FSR (w zależności od gry będzie to FSR 1, FSR 2 lub FSR 3). Użycie tych technik w zgodnych grach docelowo ma wpłynąć na nieco wyższą wydajność, choć kosztem gorszej jakości obrazu.