Test Inno3D GeForce RTX 2060 - Wystarczy do ray tracingu z DLSS?

Tematyka ray tracingu i DLSS zyskuje na popularności, bowiem gier komputerowych doprawionych bajerami NVIDII regularnie przybywa, a najbliższe miesiące będą solidnie wyładowane tytułami z logotypem RTX ON. Pojawia się zatem uzasadnione pytanie czego już dzisiaj potrzebujemy, aby komfortowo pograć? GeForce RTX 2060 jest aktualnie najsłabszą kartą graficzną obsługującą obydwie technologie, niejako stworzone do działania w symbiozie, aby zapewnić lepsze wrażenia wizualne i odpowiednią płynność animacji. Tylko czy rzeczywiście najtańszy pełnoprawny Turing wzorem Inno3D GeForce RTX 2060 Twin X2 RGB, wystarczy do grania na maksimum chociażby w najpopularniejszej rozdzielczości 1920x1080?

Autor: Sebastian Oktaba

Śledzenie promieni to technika doskonale znana od dziesięcioleci, wykorzystywana z powodzeniem w przemyśle filmowym oraz podczas tworzenia fotorealistycznych obrazów na potrzeby najróżniejszych wizualizacji. Jednak z punktu widzenia grafiki komputerowej to rozwiązanie całkiem świeże. Przyczyna jest prozaiczna - jeszcze niedawno brakowało cywilnego sprzętu mogącego sprostać tak złożonym obliczeniom w czasie rzeczywistym. Teoretycznie ray tracing obsługiwać powinny niemalże wszystkie układy graficzne, ponieważ jest techniką stworzoną ponad firmowymi podziałami, zbiorem bibliotek DXR dostępnych w nowszych kompilacjach systemu Windows 10 oraz Vulkanie. W praktyce sytuacja wygląda mniej kolorowo. Wszystkie aktualnie dostępne gry komputerowe skrojono według wytycznych NVIDII, czyli implementacji zoptymalizowanej pod rozwiązania jednego producenta. Skutkiem tego uruchomienie ray tracingu możliwe jest wyłącznie na GeForce RTX 2000, wybranych GeForce GTX 1600 i GeForce GTX 1000, aczkolwiek tylko pełnoprawne Turingi posiadają specjalne jednostki obliczeniowe. Warstwa hardware’owa okazuje się kluczowa i warto wiedzieć dlaczego.

Czy Inno3D GeForce RTX 2060 Twin X2 RGB wystarczy do płynnego grania z ray tracingiem i DLSS, przynajmniej w najpopularniejszej rozdzielczości 1920x1080? Dziś zostanie to sprawdzone na przykładzie 10 tytułów...

NVIDIA w architekturze Turing zastosowała specjalny silnik graficzny Optix, pozwalający na konsolidację ray tracingu z rasteryzacją, będący optymalnym rozwiązaniem z wydajnościowego punktu widzenia. Dodatkowo wprowadzono także wyspecjalizowane jednostki obliczeniowe tzn. dedykowane rdzenie RT posiadające dwa elementy przyspieszające (m.in. testowanie przecięć promieni / trójkątów) współpracujące z zaawansowanym filtrowaniem odszumowania oraz interfejsami API kompatybilnymi z NVIDIA RTX. Technika DLSS (upscalowanie wykorzystujące głębokie uczenie) stanowi zaś rozwiązanie zarezerwowane wyłącznie dla GeForce RTX 2000, które również angażuje specjalne jednostki (Tensor) wykonawcze dostępne tylko w Turingach. DLSS występuje w dwóch wersjach (1.0 i 2.0), gdzie starszy standard obarczony został pewnymi ograniczeniami tzn.: działa na określonych kartach graficznych w wybranych rozdzielczościach np.: DLSS w Battlefield V uruchomimy na GeForce RTX 2060 we wszystkich rozdzielczościach, podczas gdy GeForce RTX 2080 Ti obsługuje jedynie 3840x2160. Jakość obrazu DLSS 1.0 przeważnie jest grosza od DLSS 2.0, czego również trzeba być świadomym.

RTX 2060 RTX 2070 RTX 2060 SUPER RTX 2070 SUPER Układ graficzny TU106 TU106 TU106 TU104 Architektura Turing Turing Turing Turing Litografia 12 nm 12 nm 12 nm 12 nm Rozmiar rdzenia 445 mm² 445 mm² 445 mm² 545 mm² Tranzystory 10.8 mld 10.8 mld 10,8 mld 13.6 mld Jednostki SP 1920 2304 2176 2560 Jednostki TMU 120 144 136 184 Jednostki ROP 48 64 64 64 Jednostki RT 30 36 34 40 Jednostki Tensor 240 288 272 320 Rozmiar pamięci 6144 MB GDDR6 8192 MB GDDR6 8192 MB GDDR6 8192 MB GDDR6 Szyna pamięci 192-bit 256-bit 256-bit 256-bit Przepustowość 336.0 GB/s 448.0 GB/s 448.0 GB/s 448.0 GB/s Taktowanie bazowe 1365 MHz 1410 MHz 1470 MHz 1605 MHz Taktowanie boost 1680 MHz 1620 MHz 1650 MHz 1770 MHz Taktowanie pamięci 14000 MHz 14000 MHz 14000 MHz 14000 MHz Współczynnik TDP 160 W 175 W 175 W 215 W Cena startowa 349 USD 499 USD 399 USD 499 USD Data premiery Styczeń 2019 Październik 2018 Lipiec 2019 Lipiec 2019

Jednak fundamentalnym pytaniem pozostaje: czy GeForce RTX 2060 pozwoli na komfortową rozgrywkę przy włączonym ray tracingu i DLSS? Kwestie jakości oprawy graficznej były każdorazowo omawiane przy testach poszczególnych tytułów, dlatego dzisiaj uwagę skupię wyłącznie na aspekcie wydajnościowym. Wszędzie aktywowany będzie RTX & DLSS (jeśli takowa implementacja występuje), ponieważ nawet kupując kartę graficzną pokroju Inno3D GeForce RTX 2060 Twin X2 RGB, napędzaną najsłabszym pełnoprawnym rdzeniem z rodziny Turing, oczekiwane jest zapewnienie przyzwoitej płynności. NVIDIA wielokrotnie zresztą zapewniała, że GeForce RTX 2060 podoła zadaniu. Pozostańmy natomiast realistami - rozdzielczość 1920x1080 przy najwyższych lub prawie najwyższych ustawieniach, to granica rozsądku dla takiego modelu. Powyższe założenia wdrożyłem w dziesięciu grach komputerowych obsługujących technologie NVIDII, czyli praktycznie wszystkich powszechnie dostępnych. Będzie to zatem swoiste podsumowanie ostatnich osiemnastu miesięcy w wykonaniu deweloperów.