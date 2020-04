Test Acer ConceptD 7 Pro - Potwór dla twórców z Quadro RTX 5000

W ubiegłym roku firma Acer wprowadziła do sprzedaży nową serię notebooków przygotowanych z myślą o bardziej profesjonalnej pracy. Mowa o linii ConceptD, która odznacza się wysoką wydajnością, obecnością świetnych ekranów Ultra HD 4K oraz bardzo prostym, klasycznym designem. Wraz z prezentacją platformy NVIDIA Studio sprawdziliśmy możliwości Acera ConceptD 5 Pro, który bazował na układzie graficznym NVIDIA Quadro RTX 3000. Dzisiaj natomiast przyjrzymy się bliżej (już w pełnej, nowej procedurze testowej) modelowi Acer ConceptD 7 Pro, który jest obecnie jedną z najwydajniejszych mobilnych stacji roboczych. Bazuje przede wszystkim na profesjonalnym układzie NVIDIA Quadro RTX 5000 Max-Q Design. Czy jednak w tym wypadku pogoń za jak najniższym poborem energii nie wpłynął nieoczekiwanie na faktyczne możliwości podzespołów?

Autor: Damian Marusiak

Acer ConceptD 7 Pro to tak naprawdę pierwsza stacja robocza, która przejdzie przez nową i w pełni przygotowaną procedurę testową. Jestem bardzo ciekawy rezultatów, tym bardziej, że mamy (teoretycznie) do czynienia z bardzo wydajną maszyną przygotowaną z myślą o twórcach. Jest to także jeden z nielicznych obecnie urządzeń przenośnych, w których karta graficzna wyposażona jest w 16 GB pamięci VRAM - taka ilość jednak bardziej niż w grach przyda się w wymagających aplikacjach, które pożerają niebotyczne ilości VRAM niczym facet wchłaniający porządny, polski obiad z wielkim kotletem schabowym na czele. Do tego dochodzi przyzwoity, 6-rdzeniowy procesor (choć przy takiej cenie urządzenia aż prosi się o 8-rdzeniowego i 16-wątkowego potworka), 32 GB pamięci RAM oraz szybki, 1 TB nośnik SSD. Wisienką jest system Microsoft Windows 10 Professional - w końcu każdy tytułujący się stacją roboczą sprzęt powinien bazować na czymś lepszym niż zwykła wersja Home. Cena wynosi 19 tysięcy złotych bez złotówki, jednak czy to faktycznie aż tak wysoka cena zważywszy na to, co ten sprzęt oferuje?

Acer ConceptD 7 Pro to obecnie jedna z najwydajniejszych, mobilnych stacji roboczych. Wyposażony w 6-rdzeniowy i 12-wątkowy procesor Intel Core i7-9750H oraz kartę NVIDIA Quadro RTX 5000 Max-Q powinien poradzić sobie nawet z bardzo wymagającymi zadaniami w dziedzinie projektowania, modelowania czy tworzenia animacji komputerowych.

NVIDIA Quadro RTX 5000 Max-Q Design pod względem konfiguracji jest zbliżony do układu NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q (karta dopiero zmierza do laptopów). Znajdziemy tutaj pełny, a nie przycięty rdzeń Turing TU104 z łącznie 3072 rdzeniami CUDA. W porównaniu do konsumenckiej karty GeForce, tutaj uświadczymy maksymalną, dostępną ilość pamięci w postaci 16 GB GDDR6 o efektywnym taktowaniu 12000 MHz. Sam układ posiada bardzo niskie TDP wynoszące zaledwie 80W, a mimo to wciąż możemy liczyć na bardzo wysoką wydajność. Niski współczynnik wpływa oczywiście na taktowanie rdzenia, które w trybie bazowym wynosi zaledwie 600 MHz. W trybie GPU Boost 4.0 wzrasta do maksymalnie 1350 MHz - w zależności od stopnia wykorzystania karty, rzeczywiste taktowanie będzie wyższe lub niższe od podanej wartości. Power Limit jest bardzo nisko ustawiony, przez co w wymagających grach i aplikacjach faktyczne taktowanie będzie dużo niższe od deklarowanego poziomu GPU Boost 4.0.

Konfiguracja Acer ConceptD 7 Pro:



Procesor Intel Core i7-9750H (2,6 GHz / 4,5 GHz)

Pamięć: 32 GB DDR4 2666 MHz

Dedykowana karta graficzna: NVIDIA Quadro RTX 5000 Max-Q Design

Ekran: 15,6” / matowy IPS / 3840x2160 pikseli

Dysk SSD 1 TB / Western Digital WDC PC SN720 / Interfejs M.2 PCIe x4 Gen.3 NVMe

System operacyjny: Microsoft Windows 10 Professional 1909 (November Update)

Sercem testowanego laptopa został sześciordzeniowy Intel Core i7-9750H, którego oficjalna prezentacja miała miejsce w maju 2019 roku. Jest to przedstawiciel serii Coffee Lake-H Refresh, którą wyprodukowano w ulepszonym 14-nm procesie technologicznym. Układ charakteryzuje się bazowym taktowaniem wynoszącym 2,6 GHz z możliwością podbicia częstotliwości w trybie Turbo Boost 2.0 do poziomu 4,5 GHz. Warto dodać, że maksymalne taktowanie dla wszystkich obciążonych rdzeni wynosi 4,0 GHz. TDP układu wynosi 45W, z możliwością automatycznego podniesienia do 90W przy obciążeniu trwającym do 96 sekund. Oprócz zwiększenia ilości rdzeni oraz wątków, procesor otrzymał większą ilość pamięci cache L3 (12 MB w porównaniu do 9 MB dla Core i7-8750H), a także wykorzystuje technologię Intel Hyper-Threading, dzięki czemu obsługuje maksymalnie 12 wątków. CPU ma zablokowany mnożnik, toteż nie ma możliwości dalszego podnoszenia wydajności poprzez OC.