Start Aktualności Akcja partnerska

Tanie licencje na Microsoft Windows 11, Windows 10 Enterprise LTSC i Microsoft Office. Piękna promocja dla pięknych ludzi

Akcja partnerska | 26-09-2025 14:00 |

Tanie licencje na Microsoft Windows 11, Windows 10 Enterprise LTSC i Microsoft Office. Piękna promocja dla pięknych ludziJeśli szukasz systemów operacyjnych i innego oprogramowania w znacznie niższych cenach, to tutaj znajdziesz klucze do Windows 11, Windows 10 Enterprise LTSC 2021, a także różnych wariantów pakietu Microsoft Office. Przy użyciu kodu promocyjnego, aktywowanego w czasie składania zamówienia, można uzyskać jeszcze 30% zniżki względem regularnej ceny. Warto pamiętać, że promocja obejmuje wiele innych programów - warto sprawdzić ofertę vip-scdkeyss.

Razem z TechPowerUp, Guru3D i Tweak Town przedstawiamy matkę wszystkich promocji, która jest o tyle dobra, że trwała i niezmienna. 

Tanie licencje na Microsoft Windows 11, Windows 10 Enterprise LTSC i Microsoft Office. Piękna promocja dla pięknych ludzi [1]

Oprócz Windows 11 cdkeys na wszystkie programy z oferty, razem z kodem promocyjnym "Pure" otrzymacie 30% zniżki od ceny widocznej na stronie. Kod produktu zostanie wysłany na Twój adres e-mail po dokonaniu zakupu, ale będzie również dostępny w ustawieniach konta w zakładce "Moje zakupione zamówienia". Płatności można dokonać kartami kredytowymi, PaymentWall, Paysafecard i wieloma innymi sposobami.

Systemy operacyjne Microsoft Windows

Microsoft Windows 10 Enterprise LTSC 2021 CD KEY - 51 zł (z kodem Pure)

Microsoft Windows 11 Enterprise LTSC 2024 CD KEY - 58 zł (z kodem Pure)

Microsoft Windows 11 Pro OEM GLOBAL CD KEY - 84 zł (z kodem Pure)

Microsoft Windows 11 Home OEM GLOBAL CD KEY - 81 zł (z kodem Pure)

Microsoft Windows 10 Pro OEM GLOBAL CD KEY - 65 zł (z kodem Pure)

Microsoft Windows 10 Home OEM GLOBAL CD KEY - 61 zł (z kodem Pure)

Microsoft Windows 10 Pro OEM GLOBAL CD KEY 2PC - 148 zł (z kodem Pure)

Microsoft Windows 11 Pro OEM GLOBAL KEY 2PC - 161 zł (z kodem Pure)

Pakiety biurowe Microsoft Office

Microsoft Office 2016 Professional Plus Global CD KEY - 110 zł (z kodem Pure)

Microsoft Office 2019 Professional Plus Global CD KEY - 220 zł (z kodem Pure)

Microsoft Office 2021 Professional Plus Global CD KEY - 298 zł (z kodem Pure)

Microsoft Office Home And Business 2019 Mac Global CD KEY - 354 zł (z kodem Pure)

Zestawy Microsoft Windows & Office

Windows 10 PRO + Office 2016 Professional Plus CD KEYS - 148 zł (z kodem Pure) 

Windows 10 PRO + Office 2019 Professional Plus CD KEYS - 221 zł (z kodem Pure)

Tanie licencje na Microsoft Windows 11, Windows 10 Enterprise LTSC i Microsoft Office. Piękna promocja dla pięknych ludzi [2]Proces zamawiania w sklepie jest bardzo prosty. Po założeniu konta wchodzimy na kartę wybranego produktu, klikamy w przycisk "Kup Teraz" i przechodzimy do koszyka. Następnie wpisujemy "Pure" w polu "Kod promocyjny" i klikamy "Zastosuj". W prawym dolnym rogu powinna pojawić się informacja o przyznanej zniżce. W dalszej kolejności klikamy w "Potwierdź Zamówienie" i przechodzimy do płatności. Kiedy dokonamy płatności otrzymamy kod produktu widoczny również w zakładce w profilu: "Moje zakupione zamówienia".

Tanie licencje na Microsoft Windows 11, Windows 10 Enterprise LTSC i Microsoft Office. Piękna promocja dla pięknych ludzi [3]

Zakupiony kod produktu np.: Windows 10 Home należy aktywować. W tym celu przechodzimy do: Pasek Start - Ustawienia - Aktualizacja i Zabezpieczenia - Aktywacja - Zmień Klucz Produktu. W polu "Wprowadź klucz produktu" wpisujemy zakupiony kod i klikamy dalej. Po aktywacji klucza powinien pojawić się następujący komunikat: "System Windows został aktywowany za pomocą licencji cyfrowej powiązanej z Twoim kontem Microsoft".

Źródło: vip-scdkeyss
Tagi:
Liczba komentarzy: 25

Komentarze:

Załaduj komentarze

