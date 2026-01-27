Bigme B10 - tablet z kolorowym ekranem E Ink, rysikiem, obsługą 4G, systemem Android i opcjonalną klawiaturą

W ofercie marki Bigme znajdziemy urządzenia, które korzystają z zalet technologii E Ink. Nowo wprowadzony produkt, czyli tytułowy Bigme B10, to nieco ponad 10-calowy tablet, który oferuje panel zdolny wyświetlać kolory i sprzedawany jest w zestawie z rysikiem. Oprócz niego można dokupić klawiaturę z magnetycznym etui. Całość działa pod kontrolą systemu Android, więc możliwości są całkiem spore. Dopełnia je obsługa sieci 4G. Cena nie należy jednak do najniższych.

Nowy tablet od marki Bigme wkroczył do przedsprzedaży. Model Bigme B10 oferuje kolorowy panel E Ink ze wsparciem dla rysika, opcjonalną klawiaturę, łączność 4G, dostęp do różnych systemów nawigacji satelitarnej i Androida 14.

Tablet Bigme B10 zaoferuje nam 10,3-calowy panel E Ink Kaleido 3, który może liczyć na wsparcie ze strony podświetlenia LED - zarówno ciepła, jak i zimna barwa. Tego typu panele wyróżniają się świetną czytelnością na zewnątrz: prawie tak, jakbyśmy akurat spoglądali na wypełnioną kartkę papieru (odblaski może powodować jedynie powłoka ochronna). Dlatego też podświetlenie jest tutaj dużym plusem, ponieważ w nocy zwyczajnie nic byśmy już nie zauważyli na ekranie. Co do tego ostatniego, to można jeszcze wspomnieć, że odświeżanie ma być dobre (Smooth Refresh Mode - producent informuje osobno o 30 hercach, więc może ten tryb jest domyślny i zapewnia taką wartość), a efekt ghostingu zredukowany (pozostałość po poprzednio wyświetlanych elementach). Dołączony do zestawu rysik obsługuje 4096 stopni nacisku, więc sprawdzi się nie tylko do robienia notatek, ale poniekąd również do rysowania. Wydajność powinna stać na dość dobrym poziomie, ponieważ urządzenie zostało wyposażone w 8-rdzeniowy procesor o przyzwoitym taktowaniu i 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono z kolei 256 GB, a do tego miejsce można rozbudować przez obecność slotu na kartę microSD. Nie sprecyzowano jednak, z jakim konkretnie procesorem mamy do czynienia, ani też w jakich standardach występują obie pamięci. Jeśli okazałoby się, że pamięć na dane to standard eMMC, to sama wydajność może pozostawiać nieco do życzenia na dłuższą metę - tym bardziej że system to Android 14.

Bigme B10 Procesor 8 x 2,6 GHz Układ graficzny Brak oficjalnych informacji Pamięć RAM 8 GB Pamięć wbudowana 256 GB Wyświetlacz 10,3" E Ink Kaleido 3, 30 Hz Podświetlenie Zimne i ciepłe światło (36 poziomów) Rozdzielczość Kolor: 1404 x 1872 px

Odcienie szarości: 2480 x 1860 px Zagęszczenie pikseli Kolor: 221 DPI

Odcienie szarości: 300 DPI Łączność Wi-Fi 6 (2,4 i 5 GHz), Bluetooth 5.4, 4G LTE Nawigacja GPS, GLONASSS, BeiDou, Galileo Porty, złącza i sloty 1 x USB typu C

1 x Slot na kartę nanoSIM

1 x Slot na kartę microSD (do 2 TB) System operacyjny Android 14 Aparat z przodu 5 MP Kamera z tyłu 20 MP (AF) Akumulator 6900 mAh Sekcja audio 8 mikrofonów, 2 głośniki Wymiary i masa 225,4 x 196,5 x 6,1 mm / 438 g Inne Obsługa rysika (4096 poziomów nacisku, bezprzewodowe ładowanie), czytnik linii papilarnych Gwarancja 1 rok Wysyłka Przed 10 lutego 2026 roku Cena 594,15 dolarów bez klawiatury

W kwestii łączności też jest dobrze, gdyż mamy dostęp do wystarczająco nowych modułów Wi-Fi oraz Bluetooth, kilku systemów nawigacji satelitarnej, a ponadto nie zabrakło slotu na kartę SIM. Co ciekawe, tablet otrzymał aż 8 mikrofonów, a na pokładzie są także dwa głośniki. Akumulator ma pojemność 6900 mAh, więc całkiem dobrą, choć nie wiadomo, na jaki czas pracy możemy liczyć. Konstrukcja jest smukła, a do tego oferuje czytnik linii papilarnych. Wspomniana już klawiatura zwiększa funkcjonalność urządzenia, ale cena takiego zestawu w momencie pisania tego materiału jest nieznana. Tak naprawdę strona marki Bigme działa obecnie bardzo źle - część obrazów w ogóle się nie wczytuje, a niektóre opcje nie powodują żadnej reakcji (mowa tu jednak o zagranicznych odsłonach, gdyż polska funkcjonuje poprawnie). Jeśli jesteśmy zainteresowani urządzeniem, to warto najpierw zapoznać się z recenzjami, a później udać się na oficjalną stronę producenta pod tym adresem. Etui zdaje się być także w zestawie.

Źródło: Bigme via Notebookcheck, Wikipedia, Freepik/Flaticon