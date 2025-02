Steam Deck jest w stanie obsłużyć zewnętrzne stacje eGPU. Eksperyment z układem graficznym AMD Radeon RX 7600M XT

Pomimo że na rynku mamy obecnych coraz więcej handheldów pokroju ASUS ROG Ally, to pionier w tej dziedzinie - Steam Deck - nadal ma się dobrze. Urządzenie nawet dziś jest całkiem dobrym wyborem w kwestii "przenośnej rozrywki". Oczywiście w nowszych tytułach AAA nie radzi sobie najlepiej, jednak jak się okazuje, jest możliwość podłączenia Steam Decka do zewnętrznej stacji eGPU. Ten zabieg znacząco zwiększa jego wydajność, choć odbywa się to kosztem usunięcia dysku SSD.

Steam Deck obecny jest na rynku już od ponad roku, a mimo to nadal jest często wybieranym handheldem do gier. Jego wydajność w najnowszych tytułach nie jest najlepsza, aczkolwiek można to zmienić poprzez podłączenie stacji eGPU. Choć sens takiego rozwiązania pozostawia wiele do życzenia...

Wykorzystanie dedykowanej stacji eGPU w przypadku Steam Decka nie należy do najprostszych rozwiązań. Urządzenie nie posiada portu OCuLink, które mogłoby posłużyć do tego celu. Aby podłączyć zewnętrzny układ graficzny, potrzebny jest odpowiedni adapter. Umieszczany jest on w slocie M.2, a więc sprzęt zostaje pozbawiony dysku SSD. Taki zabieg został przedstawiony na kanale w serwisie YouTube o nazwie GPD Game Console. Na udostępnionym wideo widzimy cały proces, w którym to za pomocą wspomnianego adaptera podłączona zostaje stacja GPD G1 z układem graficznym AMD Radeon RX 7600M XT (obecny koszt to mniej więcej 2800 zł). System Microsoft Windows 11 zainstalowany jest na karcie pamięci microSD (wraz ze sterownikami do układu AMD).

Wspomniana konfiguracja nie jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ Steam Deck ma cały czas otwartą konstrukcję. Poza tym obraz jest widoczny jedynie na zewnętrznym ekranie (co akurat nie jest zbyt wielką przeszkodą w całym przedsięwzięciu). Urządzenie wraz ze stacją eGPU przetestowane zostało w kilku benchmarkach i trzech grach. Mimo że APU ze Steam Decka może pobierać jedynie 15 W, to nie przeszkadza to w płynnej rozgrywce. Oczywiście tytuły, które bardziej wykorzystują procesor, będą miały niższą wydajność, lecz w ogólnym rozrachunku rezultaty wcale nie są najgorsze. Omawiany materiał wideo wraz ze szczegółami zobaczymy poniżej. Całość jest co prawda jedynie eksperymentem i realne zastosowanie tego mija się z celem - natomiast dobrze wiedzieć, że możliwości Steam Decka można znacznie rozszerzyć.

