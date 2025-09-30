Zgłoś błąd
Steam Autumn Sale 2025 - start sezonowej wyprzedaży. Przegląd najciekawszych ofert. Dobre okazje na Baldur's Gate 3 i Hades

Szymon Góraj | 30-09-2025 09:00 |

Steam Autumn Sale 2025 - start sezonowej wyprzedaży. Przegląd najciekawszych ofert. Dobre okazje na Baldur's Gate 3 i HadesI rozpoczęła się kolejna duża wyprzedaż na tę porę roku. Jak wiadomo, różnie bywa z takimi okazjami, i za wiele pozycji zapłacimy podobnie (jeżeli nie tak samo) w trakcie dowolnej obniżki cen w zwyczajnym okresie. Mimo to warto czasem przyjrzeć się tym większym wyprzedażom, bo nierzadko można trafić w dobrej cenie na coś, co akurat chcielibyśmy nabyć. Rozpoczęło się Steam Autumn Sale 2025 i zaiste da się wyodrębnić coś ciekawszego.

Aż do 6 października do godziny 19:00 czasu polskiego trwać będzie Steam Autumn Sale 2025. Wyjątkowo tanio kupimy chociażby pierwszego Hadesa, Baldur's Gate 3, Hogwarts Legacy i mnóstwo innych gier.

Steam Autumn Sale 2025 - start sezonowej wyprzedaży. Przegląd najciekawszych ofert. Dobre okazje na Baldur's Gate 3 i Hades [1]

Steam wkrótce przestanie obsługiwać 32-bitowe systemy Windows. Niektórzy gracze będą musieli przejść na nowszy OS

Tradycyjnie o tej porze roku, Valve przez tydzień wystawia mnóstwo tytułów w znacznie niższej cenie. Jeżeli na przykład nie ruszyliście jeszcze Baldur's Gate 3, wydacie znacząco mniej (zwłaszcza biorąc pod uwagę jakość i rozmiar zawartości). Nie zapominajmy o pierwszym Hadesie. Warto w niego zagrać przed kontynuacją i jest do wzięcia za śmieszne pieniądze. W okazyjnej cenie jest też chociażby DOOM Eternal, piąty Sniper Elite oraz Far Cry Primal, doceniony przez część fanów serii za garść nowych pomysłów.

Steam Autumn Sale 2025 - start sezonowej wyprzedaży. Przegląd najciekawszych ofert. Dobre okazje na Baldur's Gate 3 i Hades [2]

Steam Autumn Sale 2025 - start sezonowej wyprzedaży. Przegląd najciekawszych ofert. Dobre okazje na Baldur's Gate 3 i Hades [3]

Next-genowy Xbox ma kosztować dwa razy więcej niż PlayStation 6, ale w zamian obsłuży gry ze Steama czy GOG

Tanio kosztuje także wejście do świata Hogwarts Legacy - jednego z największych hitów single player w ostatnich latach. Za połowę ceny zakupimy drugą odsłona Space Marine, tak samo jak Nine Sols - znakomitą metroidvanię w egzotycznej otoczce będącą ciekawą odmianą dla fanów Hollow Knight i nie tylko. Nagradzane It Takes Two poszło za jedną czwartą ceny, a gry typu finalna edycja Control, South Park: The Fractured But Whole oraz Greedfall - za lekko ponad 10 zł. Absurdalnie tani jest też chociażby Assassin's Creed: Origins. To i wiele innych tytułów zaczeka na Was aż do początku przyszłego tygodnia, warto zatem się zastanowić.

Steam Autumn Sale 2025 - start sezonowej wyprzedaży. Przegląd najciekawszych ofert. Dobre okazje na Baldur's Gate 3 i Hades [4]

Steam Autumn Sale 2025 - start sezonowej wyprzedaży. Przegląd najciekawszych ofert. Dobre okazje na Baldur's Gate 3 i Hades [5]

Źródło: Steam
