Steam Autumn Sale 2025 - start sezonowej wyprzedaży. Przegląd najciekawszych ofert. Dobre okazje na Baldur's Gate 3 i Hades
I rozpoczęła się kolejna duża wyprzedaż na tę porę roku. Jak wiadomo, różnie bywa z takimi okazjami, i za wiele pozycji zapłacimy podobnie (jeżeli nie tak samo) w trakcie dowolnej obniżki cen w zwyczajnym okresie. Mimo to warto czasem przyjrzeć się tym większym wyprzedażom, bo nierzadko można trafić w dobrej cenie na coś, co akurat chcielibyśmy nabyć. Rozpoczęło się Steam Autumn Sale 2025 i zaiste da się wyodrębnić coś ciekawszego.
Aż do 6 października do godziny 19:00 czasu polskiego trwać będzie Steam Autumn Sale 2025. Wyjątkowo tanio kupimy chociażby pierwszego Hadesa, Baldur's Gate 3, Hogwarts Legacy i mnóstwo innych gier.
Tradycyjnie o tej porze roku, Valve przez tydzień wystawia mnóstwo tytułów w znacznie niższej cenie. Jeżeli na przykład nie ruszyliście jeszcze Baldur's Gate 3, wydacie znacząco mniej (zwłaszcza biorąc pod uwagę jakość i rozmiar zawartości). Nie zapominajmy o pierwszym Hadesie. Warto w niego zagrać przed kontynuacją i jest do wzięcia za śmieszne pieniądze. W okazyjnej cenie jest też chociażby DOOM Eternal, piąty Sniper Elite oraz Far Cry Primal, doceniony przez część fanów serii za garść nowych pomysłów.
Tanio kosztuje także wejście do świata Hogwarts Legacy - jednego z największych hitów single player w ostatnich latach. Za połowę ceny zakupimy drugą odsłona Space Marine, tak samo jak Nine Sols - znakomitą metroidvanię w egzotycznej otoczce będącą ciekawą odmianą dla fanów Hollow Knight i nie tylko. Nagradzane It Takes Two poszło za jedną czwartą ceny, a gry typu finalna edycja Control, South Park: The Fractured But Whole oraz Greedfall - za lekko ponad 10 zł. Absurdalnie tani jest też chociażby Assassin's Creed: Origins. To i wiele innych tytułów zaczeka na Was aż do początku przyszłego tygodnia, warto zatem się zastanowić.
- Baldur's Gate 3 - 186,75 zł (-25%)
- Hades - 28,74 zł (-75%)
- DOOM Eternal - 16,90 zł (-90%)
- Sniper Elite 5 - 17,99 zł (-90%)
- Far Cry Primal - 11,99 zł (-90%)
- Hogwarts Legacy - 53,80 (-80%)
- Warhammer: 40,000: Space Marine 2 - 104,99 zł (-50%)
- Nine Sols - 64,49 zł (-50%)
- It Takes Two - 44,97 zł (-75%)
- Control: Ultimate Edition - 14,99 zł (-90%)
- South Park: The Fractured But Whole - 11,99 zł (-90%)
- Greedfall - 11,99 zł (-90%)
- Assassin's Creed: Origins - 24,99 zł (-90%)